La tarifa de la electricidad cambia cada hora (Europa Press)

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Este es el precio de la energía eléctrica es el país para este jueves 19 de noviembre, así como las tarifas más caras y más bajas del día.

Recuerda que el precio de la energía eléctrica se modifica todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 19 de noviembre

Precio de media: 32.68 euros por megavatio hora

Precio máximo: 133.58 euros por megavatio hora

Precio mínimo: -0.25 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este jueves 19 de noviembre, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 6.93 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 4.62 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 3.04 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 1.6 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 1.02 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.85 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 6.88 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 37.23 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 41.66 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 2.59 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de -0.08 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.25 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.15 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 2.94 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 52.39 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 110.38 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 116.94 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 133.58 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 112.18 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 85.1 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 63.87 euros por megavatio hora.