La receta de Ángel León con pescado para la comida de Navidad (Montaje Infobae)

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Llegan las Navidades y, con ellas, las comidas y cenas más especiales del año. Familia y amigos reunidos en torno a la mesa, disfrutando de buena conversación, recordando momentos felices y, cómo no, de la gastronomía propia de estas fechas. Si este año te toca a ti cocinar y sientes que se te han acabado las ideas, hoy te proponemos una receta tan sencilla como original, creada por el tres estrellas Michelin Ángel León.

Como no podía ser de otra manera, siendo el pescado el gran protagonista de sus menús en Aponiente, el plato que León propone para estas fiestas tiene el mar como protagonista. A través de la web de OhGar, el chef andaluz nos propone una crema de pescado “fácil de preparar, perfecta para dejar lista con antelación e ideal para empezar cualquier menú navideño”.

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“Es un recetón, un clásico de la cocina del mar: caldillo de perro con tropezones de pescadilla y picatostes”, explica el cocinero al comenzar su vídeo-receta. Se trata de una sopa de inspiración andaluza, elevada con un sabor riquísimo gracias a los trucos del ‘chef del mar’.

Como consejo principal, el chef nos recomienda marinar todos los ingredientes en la nevera durante 24 horas antes de comenzar a cocinar nuestra crema, un detalle que multiplica el sabor de nuestro plato. “El caldillo de perro os puede recordar a una sopa de pescado, pero con una textura un poquito más espesa y con un sabor muy especial, ya que todo el producto está marinado durante veinticuatro horas”.

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Receta de crema de pescado del Chef del Mar

Esta crema se prepara con pescadilla fresca, gambas arroceras, tomate, ajo y fumet de pescado. La técnica principal consiste en macerar los ingredientes, cocerlos, triturarlos y colarlos para obtener una textura suave.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 24 horas y 35 minutos . Preparación activa: 35 minutos. Maceración: 24 horas. Cocción: 30 minutos.



Ingredientes

5 trozos de pescadilla fresca

12 gambas arroceras

1 hoja de laurel

Sal al gusto

Pimienta al gusto

6 dientes de ajo

100 g de vino blanco

2 tomates rallados

1 cucharada de perejil picado

1 cebolla picada

1 nuez de mantequilla

Fumet de pescado, cantidad necesaria para cubrir

Picatostes para decorar

Aceite de oliva virgen extra, opcional

Gambas salteadas para decorar, opcional

Cómo hacer crema de pescado del Chef del Mar, paso a paso

Coloca la pescadilla, las gambas, el laurel, los ajos, el vino blanco, el tomate rallado, el perejil y la pimienta en un bol. Mezcla los ingredientes para que el pescado y el marisco queden bien impregnados. Tapa el bol y déjalo en la nevera durante 24 horas. Al día siguiente, derrite la mantequilla en una olla. Añade la cebolla picada y sofríela a fuego medio hasta que quede transparente. Incorpora a la olla toda la mezcla macerada. Cubre los ingredientes con fumet de pescado. No añadas demasiado caldo al principio; siempre puedes corregir la textura después. Cocina el conjunto durante 25 minutos a fuego medio. Retira la olla del fuego y tritura la preparación hasta obtener una crema homogénea. Pasa la crema por un colador fino. Este paso elimina restos de espinas, cáscaras y fibras, y mejora mucho la textura final. Vuelve a poner la crema al fuego. Corta algunos trozos pequeños de pescadilla fresca y añádelos a la olla. Cocina durante 5 minutos más. Evita hervir con fuerza para que los trozos de pescado no se deshagan. Prueba la crema y rectifica de sal y pimienta. Sirve la crema caliente con picatostes por encima. Si lo deseas, añade unas gambas salteadas y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Incorpora los picatostes justo antes de servir para que conserven su textura crujiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 5 porciones como entrante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción:

Calorías: 240 kcal.

Proteínas: 27 g.

Grasas: 9 g.

Hidratos de carbono: 10 g.

Fibra: 2 g.

Sodio: variable, según la cantidad de sal y el fumet utilizado.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la crema en la nevera dentro de un recipiente hermético durante un máximo de 2 días.

Si la preparas con antelación, conserva los picatostes aparte para que no se ablanden.

También puedes congelar la crema sin los trozos de pescadilla añadidos al final. Se conserva durante aproximadamente 1 mes. Descongélala en la nevera y caliéntala a fuego suave.

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