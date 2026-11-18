Cómo hacer una fondue de carne en casa (Flickr)

Guardar

Si quieres sorprender a tus invitados este invierno, esta fondue de carne puede ser la opción perfecta. Esta especialidad procedente de Suiza se conoce principalmente en su versión con queso, aunque también se prepara tradicionalmente con la carne de ternera como protagonista. Se la conoce también por el nombre de fondue bourguignonne, haciendo referencia a la región francesa de Borgoña, de donde procede buena parte de la carne que los restaurantes utilizan tradicionalmente para esta receta.

Esta elaboración se convierte en todo un evento social en sí mismo. Cada comensal se sienta a la mesa alrededor de una cacerola especial que se suele colocar encima de un hornillo para mantener un calor constante. Durante la comida, los comensales utilizan unos pinchos a modo de brochetas que introducen en la fondue, en este caso llena de aceite neutro, para cocinar la carne a su gusto.

PUBLICIDAD

Una vez que la carne esté cocinada en el punto que más nos guste, la manera tradicional de disfrutarla es mojando cada bocado en un poco de salsa y acompañándolo con una guarnición. Y es que, para preparar la auténtica fondue de carne suiza, no debemos olvidarnos de llenar la mesa con opciones de todo tipo: salsas de queso, salsas blancas, de tomate o mostaza, y guarniciones varias como ensaladas, encurtidos o patatas fritas. Un auténtico festín ideal para reconfortar a nuestros invitados en los días más fríos del año.

En el caso de no tener una fondue especial en casa, podemos solucionarlo usando una cacerola de fondo grueso, un wok o una sartén honda sobre el fuego, o cocinando los trozos en la cocina y sirviéndolos calientes de una sola tanda en cuencos en la mesa.

PUBLICIDAD

Receta de fondue de carne

La fondue de carne consiste en cocinar dados de lomo de ternera en aceite caliente dentro de una fondue resistente al calor. La clave está en secar bien la carne y mantener el aceite a una temperatura aproximada de 180-190 ºC.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 10 minutos Preparación: 25 minutos Reposo de la carne: 30 minutos Cocción en la mesa: 15 minutos, aproximadamente



Ingredientes

900 g de lomo de ternera, cortado en dados de 2,5 cm

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

1 litro de aceite de girasol o de oliva suave para la fondue

Sal, al gusto

Pimienta negra molida, al gusto

Salsa tártara, para acompañar

Salsa de ajo, para acompañar

Mostaza, para acompañar

Salsa de queso o salsa roquefort, opcional

Pan, patatas cocidas o ensalada, como guarnición opcional

Cómo hacer fondue de carne, paso a paso

Retira la carne de la nevera 30 minutos antes de cocinarla. Corta el lomo de ternera en dados de tamaño similar. Así se cocinarán de forma uniforme. Seca muy bien la carne con papel de cocina. La carne debe estar completamente seca para evitar salpicaduras de aceite. Coloca los dados en un cuenco. Añade el aceite de oliva, sal y pimienta. Prepara las salsas en cuencos pequeños. Colócalas alrededor del recipiente de fondue. Vierte el aceite de girasol en la fondue. No llenes el recipiente más de la mitad. Calienta el aceite hasta alcanzar entre 180 y 190 ºC. Utiliza un termómetro de cocina si es posible. Traslada la fondue al quemador de la mesa. Comprueba que quede estable y alejada de manteles, servilletas y otros objetos inflamables. Pincha 2 o 3 dados de carne en cada tenedor de fondue. Introduce la carne en el aceite durante 30-60 segundos, según el punto deseado. No llenes demasiado la fondue, ya que demasiados dados a la vez reducen la temperatura del aceite. Retira la carne y deja que escurra unos segundos sobre papel de cocina. Para mayor seguridad, comprueba que la carne alcance al menos 63 ºC en el centro, especialmente si se sirve poco hecha. Sirve inmediatamente con las salsas y las guarniciones elegidas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones. Calcula entre 200 y 250 g de carne por persona, según la cantidad de guarniciones y salsas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción, sin contar las salsas ni las guarniciones:

Calorías: aproximadamente 600 kcal

Proteínas: aproximadamente 48 g

Grasas: aproximadamente 43 g

Hidratos de carbono: aproximadamente 1 g

Fibra: 0 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La carne cruda debe conservarse en la nevera, bien tapada, durante un máximo de 24 horas antes de cocinarla.

Una vez cocinada, puede guardarse en un recipiente hermético durante 2 días en la nevera. Sin embargo, perderá parte de su textura al recalentarse.

No reutilices el aceite si se ha quemado, humea o contiene muchos restos de carne. Si decides conservarlo, deja que se enfríe, fíltralo y guárdalo en un recipiente cerrado, separado de otros alimentos.

PUBLICIDAD