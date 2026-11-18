El abogado del exdelegado del Gobierno en Ceuta, Clemente Cerdeira Morterero. (LinkedIn)

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Clemente Cerdeira Morterero conoce bien los pasillos de la Delegación del Gobierno en Ceuta. Antes de convertirse en el abogado que defenderá al exdelegado Miguel Ángel Pérez Triano ante la Audiencia Nacional, ocupó precisamente uno de los puestos de confianza de esa institución como jefe de su Gabinete Técnico durante la etapa de Jenaro García-Arreciado. Su trayectoria profesional ha transcurrido durante más de cuatro décadas entre los tribunales, las instituciones ceutíes y la representación consular italiana. Su apellido, además, forma parte de una de las familias con mayor tradición política y diplomática de la ciudad autónoma.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, Cerdeira ejerce la abogacía desde 1981 y está colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Ceuta con el número 96. Su despacho, con sede en la calle Cervantes, ofrece asesoramiento en distintas ramas del Derecho, entre ellas el penal, el administrativo, el civil, el mercantil y el de familia. A lo largo de su carrera también ha desempeñado responsabilidades en el propio Colegio de Abogados, donde llegó a ser vicedecano, y fue director y profesor de la Escuela de Estudios Jurídicos de Ceuta.

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Su relación con la Administración no se limitó a su paso por la Delegación del Gobierno. Fue vocal de la Junta Provincial de Urbanismo y letrado apoderado de organismos como la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el IMSERSO y el INGESA. También ejerció como asesor jurídico de la Comandancia Militar de la Marina de Ceuta.

Su nombre llegó a figurar incluso entre los posibles candidatos para dirigir la institución en la que había trabajado. En junio de 2018, cuando el PSOE buscaba sustituto para Nicolás Fernández Cucurull al frente de la Delegación del Gobierno tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa, El Faro de Ceuta incluyó a Cerdeira entre los nombres que se barajaban. El periódico recordaba entonces su experiencia como jefe de Gabinete de García-Arreciado. Finalmente, el elegido fue otro candidato.

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Su vinculación con los socialistas también aparece en la documentación electoral de la ciudad. En 2016 fue designado vocal no judicial de la Junta Electoral de Zona de Ceuta a propuesta del PSOE, según recoge el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma. Ya había figurado en una designación similar en 2015. Su trayectoria familiar, de hecho, está estrechamente ligada al socialismo ceutí.

Tres generaciones al frente del Consulado de Italia

Uno de los capítulos menos conocidos de su biografía es su relación con Italia. Cerdeira fue cónsul honorario de la República Italiana en Ceuta y Melilla desde mayo de 2003 hasta junio de 2025, cuando cedió el puesto a su hija, Lucía Cerdeira Argüelles. La sucesión no fue una coincidencia ni una decisión improvisada, puesto que el consulado forma parte de una tradición familiar que se ha prolongado durante tres generaciones.

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Su padre, Clemente Cerdeira García de la Torre, también desempeñó esa representación consular. Histórico militante del PSOE y de UGT desde la clandestinidad durante el franquismo, falleció en marzo de 2018 a los 96 años. En Ceuta era conocido tanto por su actividad política como por su vinculación con el deporte: fue uno de los fundadores del Club Natación Caballa. Su hijo heredó la responsabilidad consular y la mantuvo durante más de veinte años, hasta que su hija asumió oficialmente el cargo el 10 de junio de 2025, tras un proceso de selección que había comenzado dos años antes.

Lucía Cerdeira, que tenía 27 años cuando tomó posesión, explicó en una entrevista con El Faro de Ceuta que había vivido desde pequeña la labor de su padre y de su abuelo y que asumía el nombramiento con la intención de dar continuidad a esa relación histórica entre Italia y la ciudad autónoma. En sus primeros días al frente del consulado tuvo que intervenir en un caso que implicaba a una familia italiana cuyos padres habían sido detenidos al llegar a la frontera, mientras sus hijos quedaban en un centro de menores. La nueva cónsul relató que tuvo que coordinarse con autoridades italianas, la Fiscalía y las instituciones judiciales para resolver la situación.

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Una familia con presencia en la política ceutí

La historia de los Cerdeira no se explica únicamente a través de la abogacía y la diplomacia. La hermana del letrado, María del Carmen Cerdeira, fue una de las figuras políticas más conocidas de la familia. Fallecida en 2007, fue senadora, eurodiputada y delegada del Gobierno, además de convertirse en la primera mujer que representó a Ceuta en las Cortes. Su trayectoria la situó entre las figuras destacadas del socialismo ceutí.

Otro de los hermanos de Clemente Cerdeira fue Alfonso Cerdeira, que ocupó responsabilidades políticas en la ciudad como consejero de Educación y diputado del PSOE. La familia ha mantenido así una presencia prolongada en distintos ámbitos de la vida pública ceutí, desde la política municipal y nacional hasta la representación institucional en el exterior.

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Un bisabuelo arabista que negoció con El Raisuni

La historia familiar se remonta todavía más atrás y tiene un capítulo especialmente ligado al norte de África. El bisabuelo del abogado fue Clemente Cerdeira Fernández (1887-1942), diplomático, intérprete y arabista español que desarrolló buena parte de su carrera en el Protectorado de Marruecos.

Nacido en Portbou (Girona), pasó parte de su infancia en Fez. En 1905 superó las oposiciones al Cuerpo de Intérpretes y fue enviado durante aproximadamente año y medio a la corte del sultán para perfeccionar sus conocimientos de árabe. Su dominio del idioma le permitió desempeñar un papel relevante en las relaciones entre las autoridades españolas y marroquíes. Participó, entre otras tareas, en conversaciones con el dirigente rifeño El Raisuni y llegó a ser uno de los intérpretes más destacados de la Alta Comisaría española en Marruecos.

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Su carrera diplomática lo llevó por destinos como Ankara, El Cairo y Tánger. En 1936 fue nombrado cónsul general de España en Tánger y posteriormente desempeñó funciones consulares en Casablanca, Newcastle y Liverpool. Conocido en determinados círculos marroquíes como Abderrahmán Cerdeira al-Andalusí, su trayectoria estuvo marcada por su conocimiento del mundo árabe y por las tensiones políticas de la Guerra Civil. Se mantuvo leal al Gobierno de la Segunda República y murió en Niza en mayo de 1942, sin haber conseguido regresar a España para reunirse con su familia.