Imagen de archivo del tratamiento de tirzepatida de la marca Mounjaro. (REUTERS/Almaas Masood)

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Dos pacientes han sido hospitalizados con síntomas de psicosis y manía tras abandonar abruptamente el tratamiento que seguían para adelgazar. Ambos casos han sido recogidos en un informe clínico para explorar una nueva y desconocida consecuencia de los fármacos GLP-1, los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1. Aunque los investigadores no han podido establecer una relación causal, plantean que la retirada del tratamiento podría actuar como desencadenante en personas especialmente vulnerables.

El primer caso corresponde a un hombre de 61 años que comenzó a experimentar paranoia, alucinaciones auditivas y visuales y delirios de Cotard, una alteración psiquiátrica poco frecuente que lleva a quien la padece a creer que está muerto o ha dejado de existir. Otro paciente, de 52 años, desarrolló un comportamiento errático, impulsividad, irritabilidad y episodios de grandiosidad compatibles con un cuadro maníaco. Ambos tenían algo en común: habían interrumpido recientemente el tratamiento con tirzepatida, un medicamento utilizado para la diabetes tipo 2 y la obesidad que se comercializa bajo la marca Mounjaro.

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La cuestión cobra relevancia ante la creciente utilización de los GLP-1, conocidos por su eficacia para mejorar el control glucémico y favorecer la pérdida de peso. Sus efectos, sin embargo, podrían ir más allá del metabolismo, ya que estos receptores también están presentes en distintas regiones del cerebro.

Un farmacéutico sostiene una caja de tirzepatida (REUTERS/George Frey)

Dos casos clínicos tras suspender la tirzepatida

El hombre de 61 años tenía antecedentes de depresión, cirrosis hepática y enfermedad renal crónica, acudió al hospital en octubre de 2025 por un empeoramiento de la confusión y un comportamiento inusual. Además de las alucinaciones y la paranoia, presentaba un estado de ánimo muy bajo. En agosto de ese mismo año había dejado de tomar tirzepatida porque le provocaba náuseas.

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Tras descartar otras posibles causas mediante diferentes pruebas médicas, recibió tratamiento antipsicótico, sus síntomas psicóticos remitieron y la depresión mejoró antes del alta hospitalaria. Sin embargo, semanas después tuvo que ser ingresado de nuevo por un episodio depresivo con características catatónicas, que requirió tratamiento con terapia electroconvulsiva.

El segundo caso fue el de un hombre de 52 años con antecedentes de ansiedad, quien en octubre de 2025 acudió a urgencias por cambios de humor y comportamiento desorganizado. Presentaba habla acelerada, grandiosidad, impulsividad e irritabilidad, síntomas compatibles con un episodio maníaco. El paciente había interrumpido bruscamente la tirzepatida en septiembre, después de perder 45 kilos en seis meses. También había aumentado su consumo de marihuana durante las semanas previas. Los análisis detectaron, además, una concentración baja de vitamina B12. El hombre recibió tratamiento con risperidona y fue trasladado a un centro psiquiátrico.

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Por qué dejar estos medicamentos podría afectar al cerebro

Los investigadores apuntan a que los receptores de GLP-1 no se encuentran exclusivamente en los órganos relacionados con el metabolismo, sino que también están distribuidos por el sistema nervioso central. De esta manera, sus agonistas pueden penetrar en el cerebro e influir en las vías neuronales relacionadas con la recompensa y la regulación emocional.

Además, algunos estudios sugieren que estos medicamentos podrían modificar los procesos neuroinflamatorios e influir en las células dopaminérgicas, implicadas en funciones como la motivación, las emociones y el comportamiento.

A partir de estos mecanismos, los autores consideran plausible que la interrupción repentina del tratamiento pueda contribuir a desencadenar síntomas psiquiátricos en determinados pacientes. No obstante, reconocen que todavía se desconoce cómo se produciría este fenómeno.

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Los antecedentes psiquiátricos podrían influir

Los investigadores advierten de que no todos los pacientes que suspenden los agonistas de GLP-1 desarrollan problemas de salud mental. De hecho, consideran que probablemente intervienen varios factores. En los dos casos descritos existían antecedentes psiquiátricos y, en el segundo, también una deficiencia de vitamina B12 y un mayor consumo de marihuana.

Por ello, insisten en que estos resultados no demuestran que dejar la tirzepatida provoque psicosis o episodios maníacos, sino que apuntan a una posible asociación que necesita estudiarse con mayor profundidad.

Ante la expansión del uso de estos medicamentos, los autores consideran fundamental que los profesionales sanitarios tengan en cuenta los cambios recientes en la medicación cuando evalúen a pacientes con síntomas psiquiátricos agudos. También subrayan la importancia de supervisar médicamente cualquier modificación o interrupción del tratamiento.

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