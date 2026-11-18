Alejando en la entrevista con Arnau Serrado. (Youtube/Arnau Serrado)

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Alejandro tiene 30 años y pasó más de ocho sin hogar en Barcelona. Hoy vive en una masía con orígenes del siglo XIII que él mismo contribuye a rehabilitar junto a un grupo de personas. Es un proyecto que mezcla la agricultura de autoconsumo con la ayuda a personas que atravesaron la misma situación.

La historia quedó registrada en una entrevista del youtuber Arnau Serrado, en la que repasan el camino que le llevó al campo, cómo construyó el sistema de cultivo y el abastecimiento del agua.

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La iniciativa se llama Can Bros y funciona como un centro social autogestionado. En cuatro años, más de treinta personas en situación de vulnerabilidad pasaron por la masía, que Alejandro describe como un espacio de tránsito antes de retomar sus propios caminos.

Una crisis familiar lo empujó a vivir ocho años en la calle

Parte del jardín y huerto que han contruido de manera autosuficiente. (Youtube/Arnau Serrado)

Alejandro cuenta en la entrevista el inicio de lo que le llevó a esta pequeña masía: una situación familiar que ya no podía sostener. “Como no sentía tranquilidad en mi casa, pues no me vi con otra opción que ir a la calle”, explicó. Estuvo varios años en esa condición hasta que, según sus palabras, “la situación era insostenible”.

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La salida llegó a través de un voluntariado llamado La Piella, un proyecto que Alejandro describe como una inspiración directa para lo que después se convertiría en Can Bros. Del sistema de atención a personas sin hogar en Barcelona, Alejandro hace un diagnóstico crítico: “Los albergues están siempre colapsados. Solo hay que darse una vuelta por Barcelona, siendo la ciudad con más recursos para la gente de la calle; como está colapsada, pues imaginemos en otras ciudades como en Lleida o en Tarragona, que no tienen ni la mitad de recursos”.

Antes de instalarse en la masía, Alejandro se sustentaba como artista callejero, una actividad que mantiene hasta hoy. Trabaja haciendo poesía y rap en los trenes y practica malabares de fuego en plazas durante el verano, una fuente de ingresos que complementa con la venta del aceite de oliva que produce en la finca.

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Can Bros, de la ocupación a la autogestión comunitaria

Alejandro describió los tres fundamentos que sostienen la convivencia en el lugar: la autoconstrucción individual, la voluntad de trabajo y esfuerzo y la convivencia entre personas con ideas distintas. “Aquí nada se va a hacer si tú no lo haces. Si hay algo que no sabes hacerlo, vas a tener que aprender”, afirmó.

Respecto a la condición legal del inmueble, Alejandro sostuvo que la relación con los propietarios es “neutra” y que ya enfrentaron juicios de los que resultaron absueltos. El grupo propone destinar parte de la producción de aceite de oliva a los dueños de la finca a cambio de autorización para permanecer y seguir el cuidado del terreno.

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El componente central son 760 olivos distribuidos por todo el terreno. (Youtube/Arnau Serrano)

El futuro del proyecto, sin embargo, es incierto. Alejandro reconoció que sostiene buena parte del trabajo diario en soledad y que necesita nuevos “masovers” para que la iniciativa continúe. “Si las cosas siguen en la misma situación que hasta ahora, supongo que el proyecto se perderá. Yo no puedo seguir muchos más años solo aguantando todo esto”, advirtió.

Setecientos sesenta olivos abandonados, la clave de su autosuficiencia

La producción de alimentos en la masía se apoya en una técnica conocida como “bancal de lasaña”, que Alejandro aprendió durante un voluntariado previo. El método consiste en superponer capas de hojas, paja y tierra compostada en una proporción aproximada de siete partes de carbono por cada tres de nitrógeno, lo que permite regenerar suelos que originalmente eran roca y piedra incultivable.

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El abastecimiento de agua funciona mediante un sistema de depósitos conectados por gravedad, sin necesidad de electricidad, que almacena alrededor de 500 litros para uso diario y otros 3.000 o 4.000 litros adicionales como reserva. El compostaje se realiza de forma casera, con restos de poda, ceniza y hasta excrementos de los animales que conviven en la finca.

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El componente central del proyecto económico es el cultivo de 760 olivos distribuidos en varios campos que pertenecen a la propiedad, aunque se encontraban en desuso. Según Alejandro, los árboles llevaban hasta veinte años sin cuidados antes de que el grupo iniciara un proceso de poda de formación para recuperar su vigor. La producción se destina a un molino de confianza y el aceite resultante se vende a vecinos y familiares, sin fines de lucro, según explicó Alejandro.

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Todo lo que no termina como alimento o aceite se reutiliza. La madera se convierte en leña y ceniza, y esta última se emplea tanto para los huertos como para cicatrizar los cortes de poda en los árboles. Alejandro resumió la filosofía detrás del proyecto con una frase que vincula la vivienda con el trabajo agrícola: “La masía es la casa, el mas es todo el perímetro que rodea y produce”.