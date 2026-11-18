El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña, en el Port de Tarragona. (Alberto Paredes - Europa Press).

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Tras pasar por varios de los programas de televisión más vistos de nuestro país, y protagonizar el próximo jueves 19 de noviembre un debate cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez ha ido un paso más allá y protagoniza este miércoles la portada de la revista Lecturas. El presidente del Gobierno rompe su estricta intimidad para contar algunos de los detalles más desconocidos de su vida, como el papel de sus abuelos en su infancia, el apoyo de su mujer y sus hijas y quién es su gran amigo y compañero: su hermano David.

Sánchez creció entre Tetuán y Aluche, dos barrios populares de Madrid por los que siente un cariño especial. Al recordar aquella etapa, no duda en definirla como una “infancia muy feliz”. En la entrevista pone en valor el esfuerzo de sus padres, que fueron padres “a una edad muy temprana. Y trabajaron mucho para que a mi hermano y a mí no nos faltaran oportunidades”, explica.

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Sin embargo, cuando le preguntan por el recuerdo más bonito de su niñez, el presidente no duda en señalar a David. El día a día a su lado ocupa un lugar especial en su memoria. “Las tardes jugando con mi hermano David”, responde. Y añade una descripción que permite hacerse una idea de la buena relación que mantenían: “Crecimos juntos, compartiendo juegos, amigos y confidencias. Cuando te llevas con tu hermano solo dos años de diferencia, compartes hasta la ropa”.

Portada de la revista Lecturas del 18 de noviembre de 2026

Pero ese cariño no queda solo en la niñez. El presidente hace hincapié en que a día de hoy todavía mantienen muy buena relación. Y es que, al ser preguntado por las personas a las que recurre cuando atraviesa momentos difíciles, Sánchez vuelve a mencionar a su hermano: “En mi mujer, mi hermano y mis hijas. También en los amigos de siempre, claro. Y por supuesto, en mis padres”.

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La entrevista llega tras la condena a David Sánchez

Las palabras de Pedro Sánchez sobre su hermano adquieren una especial relevancia por la situación judicial que atraviesa David. El pasado 14 de julio, el juez José Antonio Patrocinio le condenó a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa, en calidad de cooperador necesario, en relación con su contratación en la Diputación de Badajoz.

La misma sentencia impuso 18 años de inhabilitación a Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la institución provincial, por dos delitos de prevaricación. Ya que el tribunal consideró que el puesto ocupado por David Sánchez se había creado sin un contenido real que lo justificara y que su adjudicación no respetó los principios de mérito, capacidad y publicidad.

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El fallo provocó reacciones enfrentadas entre los partidos políticos. Mientras PP y Vox celebraron la condena y criticaron la actuación del PSOE, Gabriel Rufián cuestionó la pena, que calificó de “sobrada importante”. Desde el Gobierno y la dirección socialista, por su parte, expresaron su discrepancia con la resolución y defendieron que el procedimiento formaba parte de una estrategia para desgastar al Ejecutivo.