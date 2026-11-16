RTVE, Atresmedia, Mediaset y La Séptima emitirán el cara a cara de Sánchez y Feijóo en directo: dónde y cuándo ver el debate electoral

Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez (Montaje Infobae).

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La campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre entra en una de sus semanas decisivas. A pocos días de que los ciudadanos acudan a las urnas, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo protagonizarán uno de los encuentros más esperados de la contienda: un cara a cara televisado en el que ambos candidatos tendrán la oportunidad de defender sus propuestas y confrontar sus posiciones ante los espectadores. La cita podrá seguirse en varias de las principales cadenas de televisión y también a través de distintas emisoras de radio.

El debate tendrá lugar el jueves 19 de noviembre, a partir de las 22:00 horas, y estará organizado por la Academia de Televisión. La institución pondrá a disposición de los operadores una señal institucional para que puedan retransmitir el encuentro en directo. La periodista María Casado, presidenta de la Academia, será la encargada de conducir una conversación que se desarrollará en el plató A de Madrid Content City, en las instalaciones de Secuoya Content Group.

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Según ha informado este martes la agencia EFE, entre las cadenas que ya han confirmado su emisión se encuentran RTVE, Atresmedia y La Séptima. En el caso de la corporación pública, los espectadores podrán seguirlo en La 1, el Canal 24 Horas y TVE Internacional, además de en la web de RTVE y en la plataforma RTVE Play. También se sumará Radio Nacional de España, por lo que quienes prefieran escuchar el encuentro podrán hacerlo a través de RNE.

Atresmedia ofrecerá la señal en sus dos principales cadenas generalistas: Antena 3 y laSexta. La cobertura incluirá espacios especiales antes y después del cara a cara, con Vicente Vallés al frente del análisis en Antena 3 y Antonio García Ferreras en laSexta. La retransmisión tendrá consecuencias en la programación habitual de ambas cadenas, ya que este jueves no se emitirán sus espacios de entretenimiento habituales, El Hormiguero y El Intermedio.

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Pedro Sánchez en un acto de campaña en Sevilla, Andalucía (Imagen de archivo).

La oferta no se limitará a la televisión. Onda Cero y la Cadena SER también conectarán en directo con el debate para acercar a sus oyentes las intervenciones de los dos aspirantes a la presidencia del Gobierno. La Séptima, por su parte, se incorpora igualmente a la lista de operadores que han confirmado que ofrecerán el encuentro.

Mediaset confirma su cobertura

Este lunes también ha anunciado su emisión Mediaset España, que arrancará en Telecinco a las 21.00 horas con una edición monotemática de Informativos Telecinco, de la mano de Carlos Franganillo. En él repasarán la actualidad política y la campaña electoral y, abordando además las claves del encuentro entre Sánchez y Feijóo en los minutos posteriores.

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Por su parte, Cuatro emitirá a las 21.00 horas Horizonte. Cara a cara, donde Iker Jiménez y Carmen Porter se pondrán al frente del espacio junto con los colaboradores habituales del programa. Una vez finalizado el debate electoral, retomarán su emisión de Horizonte, previsto para las 00.00 horas.

Alberto Núñez Feijóo. (Imagen de archivo).

Los cinco asuntos que marcarán el enfrentamiento

Sánchez y Feijóo tendrán que abordar cinco grandes áreas durante la conversación. La vivienda será el primer bloque, seguido de economía y fiscalidad. Después llegará el turno de las políticas sociales y los servicios públicos, mientras que la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática ocuparán otro de los apartados. La migración y la política exterior completarán el recorrido temático acordado por los equipos del PSOE y del PP.

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El orden de intervención también está decidido. Un sorteo celebrado por la Academia de Televisión estableció que será el líder popular quien inaugure el cara a cara, mientras que el presidente del Gobierno tendrá la última palabra. La duración no estará condicionada por una escaleta televisiva cerrada, por lo que dependerá del desarrollo de las intervenciones.