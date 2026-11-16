España

El actor Luis Lorenzo y su mujer, condenados a cinco y nueve años de cárcel por detención ilegal y trato degradante a su tía Isabel Suárez

El juicio comenzó a principios de junio y este 16 de noviembre la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado sentencia

Luis Lorenzo sale de los juzgados de familia, a 06 de julio de 2022, en Madrid (España). (Europa Press).
Luis Lorenzo sale de los juzgados de familia, a 06 de julio de 2022, en Madrid (España). (Europa Press).
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La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado sentencia en uno de los procedimientos judiciales más mediáticos de los últimos años, el que tenía como protagonistas al actor Luis Lorenzo y a su pareja, Aránzazu Suárez Palomino. El tribunal ha condenado a ambos por los hechos relacionados con el aislamiento y el trato dispensado a Isabel Suárez Arias, tía de Aránzazu, que falleció a los 85 años el 28 de junio de 2021 en la vivienda de la pareja, situada en Rivas-Vaciamadrid.

La pena más elevada ha recaído sobre la sobrina de la víctima, que deberá cumplir nueve años y un día de prisión por los delitos de trato degradante, detención ilegal y estafa agravada continuada. Por su parte, Luis Alfonso Lorenzo Crespo ha sido condenado a cinco años y tres meses de cárcel por detención ilegal y trato degradante. La resolución, sin embargo, también incluye varias absoluciones: Aránzazu queda exonerada de maltrato habitual y administración desleal, mientras que el actor no ha sido condenado por estafa agravada ni administración desleal, además de quedar absuelto del delito de maltrato habitual. La cuidadora de Isabel, Ana Elizabeth V., ha resultado absuelta de todos los cargos.

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El origen de los hechos se sitúa en marzo de 2021, cuando la pareja viajó hasta Grado, en Asturias, para recoger a Isabel y trasladarla a su domicilio madrileño. La mujer, de 85 años, creía que se trataba de una visita temporal y que regresaría a su casa, pero nunca llegó a hacerlo. Según considera probado la Audiencia, los acusados actuaron conjuntamente para mantenerla alejada de sus familiares y amistades, limitando sus comunicaciones y evitando que pudiera volver a su entorno.

El actor, Luis Lorenzoa su llegad al juicio por presunto maltrato y estafa a una familiar anciana, en la Audiencia Provincial de Madrid con su abogada Beatriz Uriarte. (Europa Press).
El actor, Luis Lorenzoa su llegad al juicio por presunto maltrato y estafa a una familiar anciana, en la Audiencia Provincial de Madrid con su abogada Beatriz Uriarte. (Europa Press).

La sentencia describe un deterioro progresivo de las condiciones de vida de la anciana. Isabel, que antes del traslado llevaba una existencia autónoma y realizaba actividades cotidianas sin ayuda, fue perdiendo movilidad y facultades cognitivas. El tribunal considera acreditado que no recibió los cuidados necesarios, que la medicación no se le administraba correctamente y que tenía que utilizar los aseos comunes del garaje en lugar de los baños de la vivienda.

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Entre los episodios recogidos en el fallo destaca lo ocurrido el 17 de abril de 2021. Mientras la pareja acudía al parque Warner para celebrar el cumpleaños de uno de sus hijos, Isabel permaneció sola durante varias horas en un restaurante de un centro comercial. Los responsables del establecimiento y agentes de la Policía Municipal trataron de contactar con los acusados, que conocían las dificultades cognitivas que ya presentaba la mujer.

El patrimonio de Isabel, otro elemento central del caso

La sentencia también aborda las operaciones realizadas sobre los bienes de la anciana. El 7 de mayo de 2021, después de haber pasado por el servicio de urgencias del Hospital Ramón y Cajal, Isabel acudió con su sobrina a una notaría y firmó un nuevo testamento. En él dejaba a Aránzazu la vivienda que poseía en Asturias y el dinero de sus cuentas. Para la Audiencia, la mujer no se encontraba entonces en condiciones de decidir libremente sobre su patrimonio, por lo que ha declarado nulo aquel documento.

Luis Lorenzo a la salida del juzgado tras considerar Fiscalía que no tiene que ingresar en prisión provisional, a 17 de junio de 2022, en Madrid (España). (Antonio Gutiérrez / Europa Press).
Luis Lorenzo a la salida del juzgado tras considerar Fiscalía que no tiene que ingresar en prisión provisional, a 17 de junio de 2022, en Madrid (España). (Antonio Gutiérrez / Europa Press).

Además, el tribunal considera que Aránzazu se aprovechó de la vulnerabilidad de su tía para conseguir un beneficio económico. Por ello, deberá devolver 15.097,50 euros a la masa hereditaria, junto con los intereses legales correspondientes.

El fallecimiento de Isabel había dado lugar inicialmente a una investigación por un posible homicidio, después de que una primera autopsia detectara concentraciones elevadas de cadmio y manganeso. Sin embargo, los análisis posteriores no encontraron pruebas objetivas que permitieran acreditar un envenenamiento, por lo que esa hipótesis quedó descartada y la investigación se centró en el aislamiento, el trato recibido y el patrimonio de la víctima.

La Audiencia entiende que las condiciones en las que vivió Isabel y las restricciones a su libertad supusieron un ataque a su dignidad e integridad moral. También considera que, aunque no estuviera encerrada bajo llave, su situación física y cognitiva le impedía abandonar la vivienda y regresar por sí misma a Asturias.

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