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Pedro Sánchez revela en La Séptima por qué no va a ‘El Hormiguero’: “A Pablo Motos le veo más cómodo con Feijóo y Abascal”

Tres días después de las críticas del presentador, el presidente del Gobierno responde con ironía en el programa ‘Fuera de control’ a dos semanas de las elecciones generales

Pedro Sánchez en el programa 'Fuera de Control'. (La Séptima)
Pedro Sánchez en el programa 'Fuera de Control'. (La Séptima)
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Apenas quedan dos semanas para las elecciones generales y los platós de televisión se han convertido en el tablero principal donde los líderes políticos juegan sus últimas cartas. Este domingo 15 de noviembre, Pedro Sánchez eligió el programa Fuera de control, en el recién estrenado canal La Séptima, para mostrar su faceta más cercana y desenfadada.

Tras haber cosechado unos datos de audiencia históricos para la cadena —que ronda habitualmente el 3,4% de cuota— en su anterior paso por La última hora con Javier Ruiz, el presidente del Gobierno repitió experiencia en la cadena, esta vez frente a Alba Carrillo y Marta Márquez.

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En un ambiente mucho más distendido que el de las entrevistas políticas al uso, el líder socialista conversó sobre sus gustos personales, su día a día lejos de Moncloa y la actualidad del país. Sin embargo, el momento más comentado de la noche llegó cuando las presentadoras lo acompañaron hasta la mesa de colaboradores para enfrentarse a las preguntas directas de los tertulianos, donde sobrevoló la polémica televisiva de la semana.

Tan solo tres días antes de esta emisión, Pablo Motos había cargado públicamente contra el jefe del Ejecutivo por declinar la invitación para acudir a El Hormiguero. Lejos de esquivar el tema, Sánchez recogió el guante cuando le preguntaron por su ausencia en el espacio de Antena 3 y respondió tirando de ironía: “Sobre Pablo Motos, yo le veo más cómodo con Feijóo y con Abascal, tampoco quería molestarle”. Una frase corta pero cargada de intención que desató las risas inmediatas en el plató y que promete seguir dando de qué hablar en los próximos días.

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Durante ese mismo tramo de tertulia, los colaboradores también pusieron sobre la mesa la posible aprobación de una nueva ley de medios destinada a regular la financiación pública y privada de las cabeceras. Sánchez defendió la necesidad de aplicar la directiva exigida por el Parlamento Europeo —recordando que contó en su día con el voto favorable del Partido Popular— y subrayó que los ciudadanos tienen derecho a conocer la propiedad y las fuentes de ingresos de cada empresa informativa, argumentando que estos factores condicionan directamente su línea editorial.

Pedro Sánchez en el programa 'Fuera de Control'. (La Séptima)
Pedro Sánchez en el programa 'Fuera de Control'. (La Séptima)

El análisis de Javier Ruiz sobre el “Sánchez personal, padre y suegro”

Una vez despedido el presidente y en los compases finales de la emisión, Alba Carrillo y Marta Márquez dieron paso al periodista Javier Ruiz para evaluar el paso del candidato socialista por el programa.

Ruiz destacó tanto el plano informativo como el estratégico de la aparición televisiva. Por un lado, puso el foco en las denuncias del presidente sobre el uso de dinero público para financiar medios con fines políticos, calificando la situación de extrema gravedad.

Pedro Sánchez en una entrevista de 'Fuera de Control' (X)
Pedro Sánchez en una entrevista de 'Fuera de Control' (X)

Por otro, el comunicador analizó el impacto de esta entrevista en la recta final de la campaña, alabando el enfoque cercano del espacio. “Hemos visto al Sánchez personal, padre y suegro. Hoy es el día en que se está disputando el voto femenino, la clave personal de los candidatos, le ha quedado bien y le conviene. Ha acertado en el tono y en la demoscopia”, concluyó Ruiz, cerrando una noche televisiva que combinó entretenimiento, confesiones familiares y alto voltaje político.

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