‘Supervivientes All Stars 3’ vive una expulsión que hace llorar a Jorge Javier y deja a sus dos primeros finalistas

Jorge Javier Vázquez no ha podido evitar las lágrimas al conocer la expulsión de Chiqui. (Mediaset España)

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La recta final de Supervivientes All Stars 3 está dejando emociones a flor de piel. La última gala estuvo marcada por una expulsión especialmente dolorosa, hasta el punto de que Jorge Javier Vázquez no pudo contener las lágrimas al despedirse de una de las concursantes. Pero la noche también trajo buenas noticias para otros dos supervivientes, que consiguieron asegurarse un puesto entre los primeros finalistas de esta edición.

La audiencia tenía que decidir entre Chiqui y Yola Berrocal, las dos nominadas de la semana después de que Asraf Beno lograra salvarse el pasado martes. Ambas habían expresado su deseo de continuar en Honduras y llegar lo más lejos posible en el concurso.

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Sin embargo, solo una podía seguir luchando por la victoria. Finalmente, el público decidió que fuera Yola quien continuara en la aventura, convirtiendo a Chiqui en la nueva expulsada.

Chiqui se convierte en la expulsada de la noche 💣 🏝️ #SVGala9 🔵 https://t.co/1KU6evnM4q https://t.co/gT1T0i17SU — Supervivientes (@Supervivientes) November 6, 2026

Jorge Javier no puede contener las lágrimas al despedir a Chiqui

La despedida estuvo cargada de emoción desde el primer momento. Antes de comunicar el resultado, Jorge Javier Vázquez quiso dedicar unas palabras a las dos concursantes y reconoció que aquella noche era especialmente triste para el programa. “Esta noche estamos muy tristes porque perdemos a una parte importante de la edición de Supervivientes All Stars 3”, les dijo. “Habéis sido buenísimas las dos”.

Cuando María Lamela anunció que los espectadores habían decidido salvar a Yola, la concursante no pudo contener la sorpresa y terminó tirándose al suelo, completamente emocionada por la confianza que había depositado en ella la audiencia. Chiqui, por su parte, tuvo que despedirse de sus compañeros y poner fin a una aventura que había afrontado con mucha ilusión.

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Yola Berrocal ha roto a llorar tras saber que había sido salvada por la audiencia. (Mediaset España)

Ya fuera de la palapa, junto a María Lamela, la expulsada quiso agradecer la oportunidad de haber regresado a la televisión y haber formado parte de esta edición. Fue entonces cuando Jorge Javier intentó dirigirse a ella, aunque la emoción le impidió hablar con normalidad. El presentador terminó llorando mientras le dedicaba unas palabras de cariño y reconocimiento.

“Has sido un acierto en esta edición, te mereces que te vaya muy bien en la vida, que sigas trabajando”, le deseó. Una despedida poco habitual que dejó claro el cariño que había despertado Chiqui durante su paso por el concurso y que se convirtió en uno de los momentos más conmovedores de la noche.

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Poco después, la concursante pudo contemplar su cambio físico frente al espejo tras semanas de supervivencia. Chiqui se mostró satisfecha con parte del resultado, aunque no tanto con su pelo. “El cuerpo me gusta, he perdido peso, pero el pelo... parezco de los años 60”, comentó con humor, dejando también una de las anécdotas más distendidas de su despedida.

Yola Berrocal y Omar Sánchez, primeros finalistas

La gala todavía reservaba un giro importante para los supervivientes que continúan en Honduras. Yola, recién salvada por la audiencia, tuvo que enfrentarse a Asraf Beno en el último juego de líder. Ambos protagonizaron un duelo muy igualado, pero la concursante consiguió imponerse por apenas unos segundos y hacerse con el último collar de líder de la edición.

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Chiqui se ha sorprendido tras verse en el espejo tras su expulsión. (Mediaset España)

Lo que Yola todavía no sabía era que aquella victoria tenía un premio todavía mayor: convertirse directamente en la primera finalista de Supervivientes All Stars 3. Un reconocimiento que recibió con enorme alegría y que la sitúa a un paso de la gran final.

Después llegaron las últimas nominaciones del concurso. En esta ocasión, los supervivientes señalaron a Asraf y Rosa Benito, mientras que Yola, como líder, decidió añadir a Víctor Janeiro a la lista. De esta manera, Omar Sánchez quedó automáticamente fuera de peligro y se convirtió en el segundo finalista de la edición, acompañando a Yola.

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La competición entra así en su fase decisiva, con una semifinal que se celebrará este domingo y que llegará acompañada de una expulsión sorpresa. El jueves tendrá lugar la gran final, en la que se conocerá al ganador o ganadora de esta tercera edición. Antes de levantar el trofeo, todavía queda una última batalla en Honduras. Y, después de una gala con lágrimas, despedidas y dos plazas de finalista ya adjudicadas, cualquier cosa puede suceder.