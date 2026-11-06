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Isa Pantoja responde a la propuesta de Asraf de tener otro hijo: “Él tiene mucho tiempo para pensar, pero yo ahora estoy sola prácticamente”

La hija de Isabel Pantoja reconoce que le haría ilusión ampliar la familia, pero prefiere esperar a que su marido regrese de Honduras para valorarlo

Isa Pantoja en 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie' (MEDIASET ESPAÑA).
Isa Pantoja en 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie' (MEDIASET ESPAÑA).
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La posibilidad de convertirse de nuevo en padres ha vuelto a situarse en el centro de la conversación entre Isa Pantoja y Asraf Beno. El concursante de Supervivientes All Stars 3 ha aprovechado su estancia en Honduras para reflexionar sobre su vida familiar y expresar que le gustaría tener un segundo hijo en común con su mujer. Una ilusión que, según ha contado, ha ido cobrando fuerza durante el aislamiento del reality. Sin embargo, aunque Isa no descarta aumentar la familia, ha querido poner los pies en el suelo y recordar que, a día de hoy, es ella quien se ocupa prácticamente en solitario de los niños.

La cuestión salió de nuevo a relucir durante la última gala del concurso, cuando Telecinco emitió una conversación entre Asraf y Víctor Janeiro sobre la paternidad y lo complicado que resulta separarse de los hijos para participar en una aventura como esta. El marido de Isa reconoció que su experiencia actual está siendo muy distinta a la primera vez que acudió a Honduras, ya que entonces todavía no tenía a su hijo pequeño, Cairo. “Yo he notado una diferencia muy grande. Teniendo un bebé es difícil dejarlo y venir… Ha sido difícil para mí”, explicó.

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Víctor, padre de tres hijos junto a Beatriz Trapote, también compartió su experiencia y habló de la responsabilidad que supone ampliar la familia. Fue entonces cuando Asraf volvió a mencionar su deseo de tener otro bebé con Isa. “Ella es la que quería tener otro bebé. Lo habíamos dejado enfriar un poco, pero ahora en el reality he tenido tiempo para pensar y he dicho, es que es la mujer de mi vida, ¿por qué no voy a tener otro hijo? Es la mujer de mi vida, tengo una familia muy bonita, tengo a Alberto, tengo a Cairo, ¿por qué no?”, planteó.

Asraf y Víctor Janeiro estuvieron hablando de la paternidad. (Mediaset España)
Asraf y Víctor Janeiro estuvieron hablando de la paternidad. (Mediaset España)

La condición de Isa Pantoja: esperar al regreso de Asraf

Desde el plató, Isa escuchó las palabras de su marido y explicó que, aunque en otro momento sí había contemplado la posibilidad de tener un tercer hijo, ahora mismo su situación es diferente. “Es verdad que yo quería, pero es verdad que lo dejamos en stand by. Él tiene mucho tiempo para pensar, pero yo ahora mismo no pienso en un tercero porque estoy sola prácticamente con ellos, entonces no… Cuando él venga y veamos el planteamiento, pues ya decidiremos”, aseguró.

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Una respuesta con la que dejó claro que no ha cerrado la puerta a la maternidad, pero tampoco quiere tomar una decisión de ese calibre sin que ambos puedan valorar cómo sería su día a día. La hija de Isabel Pantoja está al cuidado de sus dos hijos mientras Asraf continúa en Honduras y considera que lo primero será recuperar la normalidad cuando termine el concurso.

Isa Pantoja y Asraf Beno tras el nacimiento de su hijo Cairo. (Europa Press)
Isa Pantoja y Asraf Beno tras el nacimiento de su hijo Cairo. (Europa Press)

Preguntada por Jorge Javier Vázquez sobre si le haría ilusión volver a ser madre, Isa respondió afirmativamente. También reconoció que sabe que a Asraf le gustaría tener una niña, aunque ella no tiene una preferencia concreta: “Sí, me hace ilusión. Yo sé que Asraf querría una niña, pero a mí me gustan los niños”. Incluso desveló qué nombre elegiría si el próximo bebé fuera una niña: “Si fuera una niña, a mí me gusta mi nombre. Me gusta mi nombre porque, además, no es Isabel, sino María Isabel, entonces me gusta mucho”.

Una conversación que ya habían mantenido en Honduras

No es la primera vez que la pareja habla de ampliar la familia durante esta edición de Supervivientes All Stars 3. Días antes, ambos tuvieron la oportunidad de conversar y Asraf aprovechó ese momento para transmitirle sus sentimientos y sus planes de futuro. “Lo que tengo claro es que eres el amor de mi vida, que quiero estar contigo toda mi vida, que me has dado algo muy precioso que es Alberto y Cairo… Quiero ampliar la familia contigo, porque es mi familia”, le dijo.

Isa recibió entonces sus palabras con ilusión y recordó que había sido ella quien inicialmente había planteado tener otro bebé. No obstante, también insistió en que prefería ir paso a paso. La pareja tendrá ocasión de retomar esta conversación muy pronto: la semifinal del reality está prevista para el domingo 8 de noviembre y la gran final se celebrará el jueves 12. Será entonces cuando Asraf regrese a casa y ambos puedan decidir, ya juntos, si ha llegado el momento de dar la bienvenida a un nuevo miembro de la familia.

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