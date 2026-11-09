Shock en plató ante las palabras del último expulsado de ‘Supervivientes: All Stars’ y conocemos a los cuatro finalistas del concurso

Rosa Benito, última expulsada de 'Supervivientes: All Stars 3' (Mediaset España).

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La recta final de Supervivientes All Stars 3 ha dejado una de las galas más intensas de la edición. Lo que parecía una noche dedicada a conocer a los concursantes que lucharían por la victoria terminó convirtiéndose también en el escenario de una expulsión inesperada y de una polémica que ha traspasado los límites de Honduras. Rosa Benito ha tenido que abandonar el concurso a las puertas de la gran final, después de protagonizar un duro enfrentamiento con Asraf Beno que ha provocado la indignación de Isa Pantoja y ha llevado incluso a Rosario Mohedano a disculparse públicamente por el comportamiento de su madre.

La gala de este domingo, conducida por Sandra Barneda, ha servido para despejar las incógnitas sobre los cuatro participantes que optarán al premio el próximo jueves 12 de noviembre. Sin embargo, antes de conocer sus nombres, los espectadores han tenido que decidir el destino de los tres nominados: Rosa, Asraf y Víctor Janeiro. Una despedida que, como anticipaba María Lamela, suponía perder a uno de los protagonistas más destacados de esta aventura.

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El primer nombre que ha salido de la lista de posibles expulsados ha sido el de Víctor Janeiro. El concursante ha recibido con enorme emoción la noticia de su salvación, consciente de que el apoyo de la audiencia le permitía continuar en la competición y acercarse al objetivo que perseguía desde que llegó a los Cayos Cochinos.

Los finalistas de 'Supervivientes: All Stars 3' (Mediaset España).

“Gracias de corazón”, ha expresado, antes de agradecer a quienes habían votado por él la oportunidad de seguir adelante: “A estas alturas se emociona uno porque he venido a darlo todo y creo que he sido un buen compañero y verte así de esta manera no es fácil, pero disfrutando también”. Desde el plató, su mujer, Beatriz Trapote, ha celebrado que el hermano de Jesulín de Ubrique se haya asegurado un puesto entre los finalistas.

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La decisión quedaba entonces en manos del público, que debía elegir entre Asraf Beno y Rosa Benito. Los dos habían protagonizado varios desencuentros durante la convivencia, pero la tensión entre ambos había alcanzado un punto especialmente delicado en los últimos días. Finalmente, el veredicto ha favorecido al marido de Isa Pantoja. Rosa ha sido la expulsada y se ha quedado sin opciones de repetir la victoria que consiguió en 2011.

Asraf, por su parte, no ha podido contener la alegría. Después de vivir momentos de gran incertidumbre, ha celebrado a gritos su continuidad y ha prometido seguir luchando hasta el final. Su salvación ha llegado, además, en una noche en la que su enfrentamiento con Rosa se había convertido en uno de los asuntos centrales del programa.

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Asraf Beno, finalista de 'Supervivientes: All Stars 3' (Mediaset España).

La discusión con Asraf salta al plató

La polémica comenzó con una conversación que terminó convirtiéndose en una discusión personal. Rosa cuestionó la actitud de Asraf y llegó a reprocharle que no hiciera nada para favorecer un acercamiento entre Isa Pantoja y su madre, Isabel Pantoja: “Si fueras buena gente, lo primero que harías sería arreglar esa situación por tu mujer, no por ti”. La colaboradora le acusó de beneficiarse de esa situación familiar y puso en duda sus sentimientos, unas palabras que provocaron el malestar del concursante.

La alusión a un asunto tan delicado para Isa no pasó inadvertida fuera de la isla. La hija de Isabel Pantoja mostró su enfado en redes sociales: “Mi dolor no es un argumento para ganar una discusión en una playa”, y, durante la gala, no ha dudado en intervenir por videollamada para explicar hasta qué punto le habían dolido los comentarios. Ha defendido que Asraf “siempre ha respetado mis decisiones” y ha negado que su marido hubiera obstaculizado una posible reconciliación. También ha reprochado a Víctor Janeiro y Omar Sánchez que no intervinieran para frenar la discusión.

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Uno de los momentos más llamativos de la noche ha llegado con la reacción de Rosario Mohedano. Acostumbrada a respaldar a su madre desde el plató, esta vez ha decidido no justificar su comportamiento después de ver las imágenes. Ha reconocido que nunca había visto a Rosa expresarse de aquella manera y ha admitido que había perdido las formas. “No puedo justificarla”, ha asegurado.

Rosa Benito, última expulsada de 'Supervivientes: All Stars 3' (Mediaset España).

La cantante ha ido más allá y ha pedido disculpas directamente a Isa Pantoja. Ha explicado que, después de ver el vídeo y conocer el comunicado que había publicado, había sentido la necesidad de ponerse en contacto con ella. Aunque considera que su madre ha realizado un buen concurso, ha dejado claro que eso no cambiaba su opinión sobre lo ocurrido. Una postura que ha sido recibida con aplausos en el plató.

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Rosa, antes de marcharse, se ha despedido con palabras de agradecimiento hacia la organización, el equipo que trabaja detrás de las cámaras y los espectadores que habían seguido su aventura. También ha mandado unas palabras para la audiencia: “A España por darme la experiencia y la fuerza de estar aquí. A mis compañeros, espero que Víctor sea el ganador de All Stars 3. Nos vemos en España y Sandra, pronto te voy a dar un abrazo”.

Yola Berrocal y Omar Sánchez, primeros finalistas

La expulsión no ha sido el único acontecimiento importante de la gala. La noche también ha permitido completar el grupo de participantes que disputarán la victoria el próximo jueves. Víctor Janeiro y Asraf Beno se han unido a Yola Berrocal y Omar Sánchez, que ya habían conseguido su clasificación en la gala anterior, celebrada el jueves 5 de noviembre.

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Yola recibió entonces la noticia de manos de Sandra Barneda, después de convertirse en la última líder de la playa y evitar recibir puntos en las nominaciones. La concursante no pudo ocultar su emoción al descubrir que había alcanzado la final tras dos meses marcados por el hambre, el agotamiento y las dificultades de la convivencia. Y ha reconocido la fuerza que le ha dado siempre el recuerdo de sus seres queridos: “Siempre en todos momentos me han dado esa fortaleza, también todos los que me habéis salvado nominación a nominación. Por eso estoy feliz, mi sueño era estar aquí”.

Yola Berrocal, finalista de 'Supervivientes: All Stars 3' (Mediaset España).