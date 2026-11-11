España

Las borrascas Bruna y Charles dejan lluvias torrenciales y rachas huracanadas en casi toda España: aviso rojo en Cáceres y Ávila

Hasta 14 comunidades autónomas permanecen este miércoles con aviso por lluvias, viento u oleaje

Primeros efectos de la borrasca Charles en España.
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo este miércoles, jornada de huelga general en España, un aviso especial por lluvias fuertes y persistentes, viento huracanado y temporal marítimo en la práctica totalidad del territorio. El episodio está provocado por la coincidencia de dos borrascas, Bruna y Charles, esta última de origen subtropical y en pleno proceso de ciclogénesis explosiva, que empuja hacia la Península una masa de aire cálido y muy húmedo procedente de latitudes tropicales.

Un total de 14 comunidades autónomas y la Ciudad Autónoma de Ceuta permanecen este 11 de noviembre bajo algún nivel de aviso por lluvias, viento u oleaje. Solo Asturias, Cantabria y Baleares quedan al margen de las alertas. El nivel rojo, el máximo de la escala de Aemet, afecta al norte de la provincia de Cáceres, al sur de Ávila y a la isla de La Palma.

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Las zonas con mayor riesgo de inundación

En Cáceres y Ávila, el aviso rojo responde a la previsión de acumulados de hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, con una probabilidad de cumplimiento de entre el 40% y el 70 por ciento, según los datos oficiales de la agencia. En el entorno de la sierra de Gredos, en el oeste del sistema Central, los acumulados podrían superar los 120 a 150 litros por metro cuadrado, mientras que en algunas zonas del sur de Andalucía las precipitaciones también serán persistentes y muy fuertes.

Mapa con avisos meteorológicos por lluvia y viento en España este 11 de noviembre. (Europa Press)
Mapa con avisos meteorológicos por lluvia y viento en España este 11 de noviembre. (Europa Press)

Aemet ha advertido de que el impacto conjunto de ambas borrascas podría derivar en inundaciones locales y crecidas de ríos y barrancos. La preocupación se concentra especialmente en las áreas del sistema Central que ardieron durante los incendios del verano, donde la lluvia acumulada a lo largo de todo el episodio podría superar los 300 litros por metro cuadrado y desencadenar deslizamientos de tierra.

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Las lluvias más abundantes se registrarán en el sur de Galicia, el oeste y sur de Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, Andalucía y los Pirineos. En el resto de la Península lloverá con menor intensidad cuanto más al nordeste se avance, salvo en el área pirenaica.

Viento huracanado y riesgo de tornados en el Golfo de Cádiz

El viento se convertirá en protagonista a partir del mediodía. Aemet prevé rachas muy fuertes en buena parte de la Península, con especial intensidad en el suroeste, donde podrían alcanzarse los 100 a 120 kilómetros por hora tanto en zonas de montaña como en áreas bajas del sur de Castilla y León, Extremadura y Andalucía. En algunos puntos de Extremadura el viento podría llegar a ser huracanado, y en el litoral gaditano y el Estrecho los avisos naranjas contemplan rachas de hasta 120 km/h.

Un ciclista que circula por el centro de Madrid se protege de la lluvia a primera hora de este martes
Un ciclista que circula por el centro de Madrid se protege de la lluvia a primera hora de este martes. (EFE/Mariscal)

En el Golfo de Cádiz existe además la posibilidad de tornados o mangas marinas, un fenómeno que ha motivado la activación de un aviso naranja específico por tormentas en las costas de Cádiz y Huelva. El temporal marítimo en esa zona contempla olas de 5 a 6 metros, con la posibilidad de que puntualmente se superen los seis metros.

La Palma concentra el episodio más severo en Canarias, con rachas de hasta 130 kilómetros por hora en las cumbres y vertientes expuestas, lo que ha llevado a Aemet a decretar aviso rojo por viento en la isla. Tenerife, por su parte, registra aviso naranja con rachas que podrían superar los 130 km/h en zonas altas, mientras que Gran Canaria, La Gomera y El Hierro permanecen en niveles de alerta por viento y oleaje.

En la Comunidad de Madrid, el aviso naranja por fuertes vientos afecta a toda la región, con rachas previstas de hasta 100 km/h en la sierra y de 90 km/h en las zonas metropolitana, del Henares y del sur.

Carretera en Gran Canaria afectada por la borrasca Bruna.
Carretera en Gran Canaria afectada por la borrasca Bruna.

Previsión para el jueves y los próximos días

Según el pronóstico de Aemet, Charles continuará su desplazamiento hacia el noreste peninsular a lo largo del jueves, lo que irá reduciendo progresivamente tanto la intensidad de las lluvias como la extensión del área afectada. El viento también comenzará a amainar de forma gradual a medida que la borrasca se aleje del territorio español.

No obstante, la mejoría no será inmediata. Durante la madrugada del jueves, las rachas de viento podrían seguir superando los 100 km/h en el sistema Central y el sistema Ibérico, y alcanzar entre 70 y 80 km/h en el interior del este peninsular, los Pirineos y Baleares. Está previsto que aún se registren chubascos fuertes y persistentes en el norte, particularmente en los Pirineos, el norte del sistema Ibérico, Galicia y el área cantábrica.

El temporal marítimo, por su parte, se desplazará hacia el Mediterráneo en dirección sur-norte, con viento fuerte y olas de entre 2 y 3 metros. AEMET ha recomendado a la población de las zonas afectadas que permanezca en sus domicilios en la medida de lo posible, salvo indicación contraria de las autoridades, ante el riesgo de caída de ramas y árboles y de daños en infraestructuras y paseos marítimos.

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