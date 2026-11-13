El parón aéreo en Estados Unidos amenaza con retrasar los vuelos hacia España

La Administración Federal de Aviación ordenó una parada nacional de despegues por fallos en las comunicaciones del control aéreo. (REUTERS/Marco Bello)

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La Administración Federal de Aviación (FAA) ha ordenado este viernes una parada nacional de despegues tras detectar fallos en las comunicaciones del control aéreo. Las conexiones entre ambos países se evalúan caso por caso, sin que las autoridades fijaran aún una hora de reanudación. La medida comenzó a las 21:54, hora peninsular española, según Reuters.

La medida, conocida en la jerga aeronáutica como ground stop, afecta a todos los aviones pendientes de salir desde aeropuertos estadounidenses. Los aparatos que ya sobrevolaban el espacio aéreo de Estados Unidos en el momento de la orden pueden completar su aterrizaje con normalidad, mientras los técnicos de la FAA trabajan en restablecer los sistemas de comunicación entre los centros regionales de control.

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Para los viajeros con vuelos entre España y Estados Unidos, el impacto depende del punto del trayecto en que les sorprendió la restricción. Las salidas pendientes desde suelo estadounidense quedaron sujetas de inmediato a la prohibición de despegue. En sentido inverso, la orden no implicó la cancelación automática de los vuelos que debían partir desde territorio español.

Los viajes con escala también corren riesgo

Los pasajeros con escalas en aeropuertos estadounidenses afrontan la pérdida de sus conexiones debido a la interrupción de las operaciones. (REUTERS/Marco Bello)

La interrupción complica especialmente los itinerarios con conexión en Estados Unidos. Aunque el primer tramo llegue a destino sin contratiempos, el pasajero puede encontrarse sin el vuelo de enlace al aterrizar. El alcance final dependerá de la duración de la parada y de cómo cada compañía reorganice sus operaciones.

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Las conexiones que conviene seguir

La desorganización de horarios también puede trasladarse a las siguientes salidas desde España: si los aviones o las tripulaciones proceden de Estados Unidos y llegan tarde, las rotaciones posteriores se ven arrastradas por el retraso. La magnitud de este efecto en cadena aún no es posible cuantificarla.

Entre las rutas que requieren seguimiento figuran las de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat con Nueva York-JFK, Newark y Miami. Aena incluye estos destinos en los directorios de ambos aeropuertos, aunque su presencia en el listado no implica que todos tengan vuelos programados durante la restricción ni que hayan sufrido incidencias.

Desde Madrid también conviene revisar las conexiones con Chicago-O’Hare, Washington-Dulles, Boston, Dallas-Fort Worth, Atlanta, Filadelfia, Charlotte, Los Ángeles y Orlando. En Barcelona, el directorio de Aena incluye además Atlanta, Chicago-O’Hare y Filadelfia. El estado de cada operación debe comprobarse con la compañía y el aeropuerto.

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El impacto puede extenderse a los pasajeros que viajan con escala en Estados Unidos: aunque el primer avión aterrice, la suspensión puede impedir que tomen el siguiente vuelo.

También podrían producirse retrasos posteriores desde España si los aviones o las tripulaciones llegan tarde desde territorio estadounidense. Es una posible consecuencia de la interrupción, cuyo alcance dependerá de su duración y de cómo reorganice los horarios cada aerolínea.

Fallo en los centros de control regionales, bajo investigación

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, informó de problemas en las comunicaciones de los centros regionales encargados de guiar a las aeronaves entre aeropuertos. Los técnicos de la FAA investigan la incidencia y, según recogió AP, las autoridades no fijaron una hora para retomar las operaciones con normalidad.

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Para comprobar el estado de cada conexión, los viajeros pueden consultar directamente con su aerolínea y acudir al servicio Infovuelos de Aena. El gestor aeroportuario publica datos confirmados de operación y estimaciones de las compañías, con la advertencia de que los horarios pueden cambiar en tiempo real.