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¿Piensas celebrar tu boda en 2026? Esto es lo que cuesta, según un experto

El coste medio de un casamiento entre 2025 y 2026 se ha incrementado en cerca de 10.000 euros, aproximadamente

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Una pareja se casa frente a los invitados. / Imagen de archivo
Una pareja se casa frente a los invitados. / Imagen de archivo - Freepick

Llega la primavera y es momento de casamientos y comuniones. Los costes, con el buen tiempo, se incrementan. Pero, ¿cuánto puede costar una boda este 2026? El precio en España puede alcanzar cifras aproximadas que superan los 24.000 euros, de acuerdo con las estimaciones presentadas por Jaime, portavoz de Suop, en declaraciones recogidas por la cuenta de TikTok @suopmobile. El especialista afirmó que “el coste mínimo para casarse en España es de veinticuatro mil seiscientos euros o, lo que es lo mismo, ahorrar unos novecientos euros al mes durante más de dos años”.

El cálculo que el creador de contenido toma como base es una celebración típica con un centenar de invitados y una planificación que se extiende durante más de doce meses. Según Jaime, “este evento suele tener unos cien invitados y una logística que se planifica durante más de un año”. Entre los rubros principales, destacó el gasto en banquete y alquiler de finca, que asciende a aproximadamente 14.000 euros. A ese monto, se suman alrededor de 1.400 euros destinados a camareros, seguridad y limpieza.

El apartado de fotografía y vídeo representa otro de los costes destacados, con una media de 2.500 euros. Jaime subraya en su vídeo en redes sociales que este gasto busca “inmortalizar el recuerdo” de la jornada. Por su parte, la ropa nupcial y las alianzas suman alrededor de 3.400 euros. A estos conceptos se añaden los denominados “gastos invisibles”, que incluyen seguros de cancelación, flores, invitaciones y tasas legales, alcanzando los 3.000 euros adicionales.

“En otras ocasiones esta cifra puede elevarse hasta los cincuenta mil euros, dependiendo de los invitados y los extras que añada la pareja”, detalla Jaime en el video difundido por TikTok en el perfil @suopmobile. El portavoz de esta cuenta enfatiza el impacto económico de una boda y concluye: “Me gusta poner números a las cosas que nadie calcula”.

Las bodas incrementan su coste en 10.000 euros en un año: de 16.000 a 24.000

El coste medio de una boda en España en 2025 se situó en 16.175 euros, según un estudio de Raisin. Muchas parejas superaron ampliamente esta cifra, alcanzando en algunos casos hasta los 30.000 euros. El informe, basado en encuestas a más de 1.500 personas, señala que la mitad de las parejas financia la boda con ahorros propios y otra parte recibe ayuda familiar. El mayor gasto individual fue el alquiler del lugar de celebración, con una media de 5.170 euros, y las parejas solieron contratar hasta ocho proveedores distintos, siendo el fotógrafo el más solicitado.

En las bodas, son muchas las gestiones de organización y los preparativos que tienen que hacer los novios, aunque Hacienda seguro que no figura en sus planes

El estudio también revela el impacto económico que supone asistir a una boda: el gasto adicional medio para un invitado, sin contar el regalo, fue de 206 euros. Entre los costes se incluyen vestimenta, desplazamiento, alojamiento y otros servicios, lo que llevó a que uno de cada tres invitados considerara no acudir por motivos financieros. El monto habitual regalado por invitado rondó en 2025 entre 150 y 200 euros, aunque los novios consideran suficiente entre 100 y 150 euros, una cantidad que no suele cubrir el coste real del cubierto.

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