Álex Elvira, adiestrador canino, revela el perro ideal para gente tranquila: “Es el compañero perfecto si no buscas sobresaltos”

Álex Elvira revela la raza de perro ideal para personas tranquilas: "Es el compañero perfecto". (Montaje Infobae)

Guardar

Un pastor belga Malinois o border collie son algunos de los perros con más energía y ganas de trabajar de todas las razas. Por eso, necesitan desgastar esa energía en largos paseos y dinámicas que satisfagan sus necesidades. A la hora de encajar con un estilo de vida tranquilo estas no son las más adecuadas.

El adiestrador canino Álex Elvira señaló al mastín español como la raza más adecuada para las personas tranquilas que buscan un perro de carácter calmado. Según explicó, se trata de un animal que pasa la mayor parte del día tumbado y que, además, cumple una función de guarda sin necesidad de una actividad física constante.

PUBLICIDAD

Elvira detalló que el mastín combina dos cualidades que pocas razas logran reunir. Por un lado, su temperamento pausado lo convierte en un compañero fácil de llevar en el día a día. Por otro, conserva un instinto protector que lo hace útil como perro de guarda, incluso sin recibir un entrenamiento intensivo. “Es el compañero perfecto si no buscas sobresaltos”, afirmó el experto.

El adiestrador también mencionó al american bully XL como una opción viable para perfiles tranquilos, aunque con matices. A diferencia del mastín, esta raza necesita paseos diarios y una rutina clara para mantener su comportamiento estable, algo que Elvira considera imprescindible para evitar problemas de conducta.

PUBLICIDAD

Otras razas de perros que también son tranquilas

Un San Bernardo puede llegar a pesar 120 kg. (Fuente: Pixabay)

Además del mastín y el american bully XL, existen otras razas conocidas por su temperamento sosegado y su buena adaptación a hogares con un ritmo de vida pausado. El basset hound es una de ellas. Su nivel de energía es bajo y suele mostrarse cómodo en espacios reducidos, aunque conserva un olfato desarrollado que puede llevarlo a distraerse durante los paseos.

El san bernardo también figura entre los perros de carácter calmado. A pesar de su gran tamaño, es una raza que no requiere ejercicio intenso y que se adapta bien a la vida en familia, siempre que disponga de espacio suficiente para moverse con comodidad.

PUBLICIDAD

El bulldog inglés completa este grupo. Se trata de un perro de actividad moderada, con poca tendencia a la sobreexcitación, lo que facilita su convivencia en entornos tranquilos. No obstante, su estructura física exige cuidados específicos relacionados con la respiración y la regulación de la temperatura corporal.

El gran danés, pese a sus dimensiones, también suele mostrar un comportamiento sereno dentro del hogar. Su energía se concentra en periodos breves y, fuera de esos momentos, tiende a mantenerse en reposo, un rasgo que lo acerca al perfil de los perros recomendados por Elvira para personas con un estilo de vida poco agitado.

PUBLICIDAD

La responsabilidad de tener un perro

Elegir una raza según su nivel de energía o su temperamento es solo una parte de la decisión. Adoptar un perro implica un compromiso que se extiende durante toda la vida del animal, con independencia de su carácter o su facilidad de adiestramiento. La alimentación, las revisiones veterinarias periódicas y la vacunación forman parte de las obligaciones básicas que debe asumir cualquier dueño.

El espacio disponible en el hogar y el tiempo que se puede dedicar al animal también influyen en el bienestar del perro, más allá de si su raza se considera tranquila o activa. Incluso los ejemplares con menor necesidad de ejercicio requieren atención diaria, estímulos adecuados y contacto social para evitar problemas de comportamiento asociados al aburrimiento o al aislamiento.

PUBLICIDAD