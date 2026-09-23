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Una ruptura familiar por los regalos nupciales, infidelidad en los baños y tirones de pelo en una casona del siglo XVII: un matrimonio termina antes de la noche de bodas en Ourense

Una boda en Gomesende ha terminado con una pelea entre los familiares de los novios después de que la novia pidiese 40.000 euros de los regalos de los invitados

A casa da Tulla, el recinto donde se ha celebrado la boda (Booking)
A casa da Tulla, el recinto donde se ha celebrado la boda (Booking)
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Una boda celebrada el pasado sábado 19 de septiembre en Gomesende, en la provincia de Ourense, acabó con la intervención de la Guardia Civil para disolver a los invitados y terminar con los ataques entre los novios. Y es que lo que debía ser el día más feliz para la pareja acabó con toda la vajilla del banquete destrozada y la ruptura de los recién casados antes de llegar a la noche de bodas.

La celebración tuvo lugar en A Casa da Tulla, un recinto que incluye un alojamiento con piscina privada y un amplio jardín donde tendría lugar el convite. De este modo, tras haber formalizado el enlace, el matrimonio, los familiares y amigos se desplazaron hasta la casona del siglo XVII, situada muy cerca de la frontera con Portugal, para disfrutar de la velada. No obstante, el glamour de la finca quedó eclipsado por el encontronazo entre la pareja, formada por un vecino del municipio de Ramirás y una mujer de origen colombiano.

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Al parecer, como ha informado esta mañana La Región, los problemas de la fiesta comenzaron cuando la recién casada le reclamó a su marido 40.000 euros que, según su versión, formaban parte de un acuerdo prenupcial. La suma total debía proceder de los regalos de los invitados. Pero la negativa del novio acabó con una fuerte discusión a la que se sumó su círculo cercano.

A casa da Tulla, el recinto donde se ha celebrado la boda (acasadatulla)
A casa da Tulla, el recinto donde se ha celebrado la boda (acasadatulla)

Tirones de pelo y agresiones verbales que destrozaron la cristalería

Los hermanos de la mujer y la hermana del hombre intentaron intervenir, aunque en vano porque la reunión acabó con varios asistentes agredidos, verbal y físicamente, tirones de pelo y reproches entre las dos familias: como si de un spin-off de ‘Romeo y Julieta’ se tratase. En este momento, los organizadores del evento llamaron a la Guardia Civil para restablecer el orden y dejar constancia de lo ocurrido.

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No obstante, cuando llegaron al lugar, solo pudieron ver los resquicios de la pelea, con platos y vasos rotos esparcidos por el suelo. Los responsables de la finca no saben si serán compensados por estas roturas. Y es que parte de los gastos del banquete permanecía impagada después de los incidentes. Aun así, han detallado para EFE que el enfrentamiento tuvo lugar en una carpa que instalaron en el jardín, por lo que “no hubo daños materiales en la casa”.

La novia quiere el divorcio inmediato tras “un rápido desahogo carnal”

Tras la batalla campal en la carpa de la boda, la novia reconoció ante personas de su entorno que durante la fiesta hubo un elevado consumo de alcohol y que algunos asistentes descargaron la tensión mediante la rotura de objetos del banquete.

A casa da Tulla, el recinto donde se ha celebrado la boda (Booking)
A casa da Tulla, el recinto donde se ha celebrado la boda (Booking)

La mujer también habría contado que se retiró a los baños con un joven que había colaborado en la organización del evento. El encuentro ocurrió a modo de “un rápido desahogo carnal”, mientras la disputa entre las familias escalaba en otras zonas de la propiedad.

Asimismo, la recién casada habría manifestado que no tenía sentimientos por su marido y que ya había puesto el asunto en manos de un abogado para iniciar los trámites de divorcio. El esposo, en cambio, se habría opuesto a una separación pactada y ha pedido mantener la relación.

La familia del novio, muy conocida en Ramirás, decidió cortar el vínculo con él tras lo ocurrido. Del mismo modo, han pedido al resto de familiares que no entregaran dinero al recién casado y le reprocharon haber sostenido una relación que, a su juicio, solo le traería problemas.

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