España roza los 50 millones de habitantes gracias a los extranjeros: colombianos, venezolanos y marroquíes incrementan la población residente

Varios personas pasean por una calle de Cádiz. (Joaquín Corchero / Europa Press)

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La población residente en España continúa creciendo y se acerca ya a los 50 millones de personas, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los resultados provisionales de la Encuesta Continua de Población revelan un aumento de 130.223 personas durante el tercer trimestre del año, dejando un total de 49.935.642 habitantes a 1 de octubre de 2026, el valor máximo de la serie histórica.

El crecimiento poblacional se ha debido, principalmente, a la llegada de personas nacidas en el extranjero, quienes representaron el 98,8% del incremento total en el año. En términos anuales, el país ha ganado 435.551 habitantes este 2026. De las cerca de 50 millones de personas que ya viven en España, la población nacida en el extranjero (10.433.091 personas) es mayor que la de nacionalidad extranjera (7.518.237), debido a los procesos de adquisición de nacionalidad española.

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En el tercer trimestre, llegaron a España 86.883 personas, alcanzando un total de 7.518.237 habitantes. Mientras, la población de nacionalidad española ha crecido en 43.340 personas estos últimos tres meses.

Colombianos, españoles y venezolanos, principales nacionalidades llegadas al país

Principales nacionalidades de los inmigrantes llegados a España en el tercer trimestre de 2026. (INE)

Entre los migrantes que llegaron al país en estos tres últimos meses, la española fue de las nacionalidades más numerosas, con 23.600 recién llegados. Quedaron por detrás de los colombianos (33.200) y por delante de los venezolanos (19.000), a quienes siguen en la estadistica las personas de nacionalidad marroquí (18.700).

Detrás quedan la población peruana (16.500), brasileña (10.000) e italiana (8.700). Ucrania (7.700), Ecuador (6.900) y Rumanúa (6.400) completan el ‘top 10’ de la inmigración en el tercer trimestre.

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Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la colombiana (con 9.100 salidas), la marroquí (8.900) y la española (7.500).

La población crece en todas las regiones

En los últimos tres meses, todas las comuinidades y ciudades autónomas han registrado un crecimiento de población. Los principales incrementos se han dado en la Comunidad Valenciana (0,48%), Comunidad de Madrid (0,46%) y la ciudad autónoma de Melilla (0,36%), que quedan por encima de la media nacional (0,26%).

Por el lado contrario, Ceuta (0,01%), Canarias (0,05%) y Andalucía (0,07%) son las que menor crecimiento han registado.

100.000 nacimientos menos en una década

Número de nacimientos desde 2015 hasta 2025 en España. (INE)

Aunque la población aumente, la natalidad del país sigue en descenso. El INE estima que en 2025 hubo 321.164 nacimientos en España, un 1% más que el año anterior. Aun así, la evolución de la última década mantiene una tendencia descendente: en 2015 nacieron 420.290 bebés, más de 99.000 por encima del registro actual. La reducción de los nacimientos coincidió con el retraso de la maternidad. En 2015, el 7,8% de los bebés nació de madres de 40 años o más. Diez años después, esa proporción ascendió al 10,4%.

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Según el Censo anual de población 2021-2025 del INE, el último con datos consolidados, al 1 de enero de 2025 había 39.664.087 personas nacidas en territorio español, 117.374 menos que en 2024. El resto, alrededor de 10 millones de personas, habían nacido en el extranjero. Es decir, uno de cada cinco residentes nace fuera del país.