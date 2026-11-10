España

Los trabajadores pierden poder adquisitivo: los sueldos suben, pero dos puntos menos que la inflación

Los salarios pactados en convenio escalaron un 3,06% en octubre, menos que el índice de precios al consumo que remontó al 4,9% en el mismo mes mermando la capacidad de compra de las familias

Trabajadores ensamblan vehículos en la línea de montaje de la fábrica de automóviles SEAT en Martorell, Barcelona. REUTERS/Albert Gea
Trabajadores ensamblan vehículos en la línea de montaje de la fábrica de automóviles SEAT en Martorell, Barcelona. REUTERS/Albert Gea
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Los sueldos negociados en convenio colectivo no siguen el ritmo de los precios. La subida salarial media pactada hasta octubre se situó en el 3,06%, apenas una centésima por encima del registro de septiembre, pero muy lejos de la inflación, que alcanzó el 4,9% en octubre, según el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La diferencia refleja la presión que sigue soportando el poder adquisitivo de los trabajadores.

El incremento de los sueldos acumulado durante los diez primeros meses del año también queda por debajo del registrado en el conjunto de 2025, cuando las mejoras salariales alcanzaron el 3,51%. No obstante, la evolución ha sido ascendente desde enero, cuando la subida media se encontraba en el 2,87%, de acuerdo con los últimos datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo.

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Esta trayectoria responde, en parte, al calendario habitual de la negociación colectiva. Durante los primeros meses del ejercicio suelen cerrarse menos acuerdos y los incrementos son más contenidos, mientras que las cifras tienden a elevarse conforme se firman nuevos convenios y se actualizan las condiciones laborales.

Los convenios de sector registran las mayores subidas

En el desglose por tipo de acuerdo aparecen diferencias significativas. Los convenios de grupo de empresa recogen un incremento salarial del 2,27%, mientras que los firmados a nivel de empresa alcanzan el 2,61%. Por encima de ambos se sitúan los convenios sectoriales, con una mejora media del 3,1%.

Por actividades económicas, la construcción encabeza las subidas salariales, con un 3,09%, seguida muy de cerca por los servicios, donde el incremento llega al 3,08%. La industria registra una mejora del 3%, ligeramente inferior a la media general, mientras que el sector agrario presenta el avance más reducido, con un 2,76%.

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La fecha de firma del acuerdo también marca diferencias. Los convenios suscritos exclusivamente durante 2026 contemplan una subida media del 3,6%, frente al 2,91% correspondiente a aquellos pactados en ejercicios anteriores, pero que mantienen sus efectos económicos durante el presente año. Los nuevos acuerdos, por tanto, reflejan incrementos superiores a los de los convenios que continúan vigentes.

Las subidas alcanzan el mínimo recomendado en el último pacto salarial

A falta de un nuevo acuerdo estatal que marque las directrices de la negociación colectiva, los incrementos salariales han alcanzado el 3% recomendado en el anterior marco de referencia. Se trata del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), suscrito por las organizaciones empresariales y sindicales para el periodo comprendido entre 2023 y 2025.

Aquel pacto estableció orientaciones para los aumentos salariales durante tres años, con el objetivo de compatibilizar la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores con la evolución de la actividad económica. Sin embargo, los datos actuales muestran que las mejoras pactadas siguen sin compensar el encarecimiento de los precios.

La distancia entre salarios e inflación constituye uno de los principales indicadores de la evolución del poder de compra de los hogares. Aunque las retribuciones negociadas han ido aumentando a lo largo de 2026, el incremento medio continúa siendo inferior al crecimiento de los precios registrado en octubre.

Espacio de oficina con varios trabajadores en escritorios, computadoras, teléfonos, paneles divisorios y plantas. Ventanas grandes a la izquierda con luz solar.
Asalariados trabajan en una oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menos de la mitad de los trabajadores tiene garantía salarial

Otro de los datos relevantes de la estadística es la extensión de las cláusulas de garantía salarial, mecanismos incorporados a algunos convenios para revisar las retribuciones en función de la evolución del índice de precios de consumo (IPC). Su finalidad es evitar que una inflación superior a la prevista reduzca el valor real de los salarios.

De los 3.162 convenios con efectos económicos en octubre de 2026, un total de 948 incluyen esta protección. Esto significa que menos de un tercio de los acuerdos registrados dispone de una cláusula que permite ajustar las nóminas al comportamiento de los precios.

En términos de empleo, la cobertura alcanza a unos 3,8 millones de trabajadores de los casi 9,6 millones protegidos por convenios colectivos. De ellos, cerca de 1,4 millones cuentan con una garantía salarial de carácter retroactivo, que permite aplicar la revisión correspondiente a periodos anteriores. La mayoría de los trabajadores cubiertos por la negociación colectiva, por tanto, no dispone de este mecanismo específico para proteger sus ingresos frente a las desviaciones de la inflación.

Mejora de salarios y contención de precios

En este escenario, una de las reivindicaciones de los convocantes de la huelga general del 11 de noviembre es la mejora de los salarios, junto a la contención de los precios. Desde el sindicato CCOO critican que los márgenes empresariales han aumentado un 66% en términos nominales desde 2019, mientras que los salarios “apenas habían conseguido recuperar el poder adquisitivo perdido durante la crisis inflacionista de 2022 cuando se han visto amenazados por una nueva escalada de los precios”.

Inciden en que las mejoras salariales conseguidas mediante la negociación colectiva, la subida del salario mínimo y la creación de empleo estable permitieron recuperar a comienzos de 2026 el poder de compra perdido desde 2019. Sin embargo, “la nueva crisis inflacionista amenaza con truncar esa recuperación”.

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