Así es el desayuno de Isabel Preysler: del zumo de pomelo a las semillas de lino y el agua de Jamaica

Isabel Preysler durante la presentación de 'Isabel Preysler: Mi Navidad'.

Pocos personajes públicos generan tanta curiosidad como lo hace Isabel Preysler. La socialité ha tenido un año convulso y lleno de exclusivas, algunas más desagradables que otras, aunque su vuelta a la televisión, a través de una docuserie de dos capítulos sobre su casa, su familia y su rutina, promete hacer que el clan Preysler acabe 2023 en una buena nota.

Este lunes 4 de diciembre la socialité ha presentado Isabel Preysler: Mi Navidad, un documental protagonizado por ella misma en la que desvela cómo pasa su familia estas fiestas tan señaladas. De la mano de Disney+ y con la Navidad como excusa perfecta, la matriarca del clan Preysler abrirá las puertas de su casa a todos los curiosos que estén suscritos a la plataforma.

Durante la presentación de este nuevo proyecto televisivo, el equipo de la Preysler ha dado cita a diferentes medios de comunicación, entre los que se encontraba Infobae España, para una charla en la que la socialité ha desvelado detalles exclusivos sobre su día a día. Entre otros, Isabel ha contado cuál era su rutina de mañanas, un momento del día que le gusta disfrutar en soledad y en el que disfruta de un curioso desayuno.

En el documental hemos podido ver cómo la socialité comenzaba su mañana, vestida con su estilo habitual a pesar de estar en su propia casa. Engalanada con una elegante bata de seda y unas bailarinas, la madre de Tamara Falcó se sienta en su mesa para disfrutar del desayuno, -aunque en esta escena lo hace maquillada y normalmente espera a terminar su desayuno para comenzar su rutina de belleza-.

Isabel Preysler en la presentación de su nuevo documental. (EFE/Borja Sánchez Trillo)

Sentada en su mesa, Preylser narra su desayuno, una combinación de ingredientes que disfruta todos los días sin falta. El desayuno de Isabel está compuesto por un vaso de agua caliente con lima, unas vitaminas, zumo de pomelo, un kiwi, otro pomelo (esta vez en sólido) y semillas de lino. Para terminar, agua de Jamaica, una infusión elaborada a partir de flores de jamaica o flores de hibisco que se puede tomar tanto fría como caliente.

“Primero tomo agua caliente con lima y unas vitaminas y después zumo de pomelo, un kiwi, pomelo otra vez y semillas de lino”, contaba la socialité en su documental, aunque después, en persona, añadía que al principio de sus días más ajetreados añadía a su rutina unas tostadas.

Las manías de la ‘reina de corazones’ no acaban en los ingredientes de su desayuno. La matriarca de los Preysler es muy particular con sus mañanas, un momento del día en el que prefiere la soledad y el silencio. “No me gusta que me molesten hasta que no termino. No quiero que nadie me llame y que me cuenten o digan cosas. A veces entran cuando desayuno y no respetan”, aseguraba Isabel durante la presentación del documental.

Todo lo que debe tener un desayuno saludable

El desayuno es la comida más importante del día, o al menos eso asegura la cultura popular. Sea o no imprescindible comenzar la jornada desayunando como un rey, sí es cierto que, en las primeras horas del día, lo ideal es optar por una combinación equilibrada de alimentos saludables.

La Academia de Nutrición y Dietética (AND, por sus siglas en inglés) recomienda que el desayuno incluya una combinación de carbohidratos complejos, proteínas y grasas saludables, una combinación clave que nos permite comenzar el día cargados de energía y con los nutrientes necesarios para el buen funcionamiento de nuestro organismo.

Tostadas saludables para desayuno (Pixabay)

Por un lado, comenzar el día con un buen aporte de proteína nos ayudará a sentirnos más saciados y con menos hambre a lo largo del día. Las proteínas también ayudan a construir y mantener los músculos, los huesos y los cartílagos, además de contribuir al funcionamiento de las células. Las grasas esenciales son también una parte fundamental de un desayuno completo. Aunque muchas personas, como es el caso de Isabel Preysler, prescinden de las grasas saludables en su desayuno, en realidad es un factor que ayuda a absorber ciertas vitaminas y una gran fuente de energía perfecta para comenzar el día con buen pie.

Finalmente, los carbohidratos, como pueden ser tostadas de pan integral, pan de masa madre o cereales, nos aportan una energía sostenible para el cuerpo y nos manteienen satisfechos durante más tiempo. Estos hidratos de carbono son ricos en fibra y otros nutrientes esenciales, claves para comenzar el día con buen pie.