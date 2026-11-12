España

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Como cada jueves, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Aquí está los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas (Infobae)
Aquí está los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas (Infobae)
Guardar

En España existen distintas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de la Triplex de la Once que celebró su más reciente sorteo. Estos son los ganadores de este jueves 12 de noviembre, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 12 de noviembre.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 8, 7, 3.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N en directo: El PP promete auditar “hasta el último euro” de gasto del Gobierno tras la investigación de la Fiscalía Europea sobre las pulseras antimaltrato

La campaña electoral arranca oficialmente a las 00:00 de este viernes, y PP, PSOE, Frente Amplio y Podemos celebran hoy actos en los que todavía no podrán pedir aún el voto de forma expresa. También este jueves el Congreso vota los dos decretos de vivienda del Gobierno

Elecciones generales 29-N en directo: El PP promete auditar “hasta el último euro” de gasto del Gobierno tras la investigación de la Fiscalía Europea sobre las pulseras antimaltrato

La jueza imputa al exdelegado del Gobierno en Ceuta por la entrada masiva de migrantes de Marruecos este verano

La juez imputa al exdelegado del Gobierno en Ceuta por la entrada masiva de migrantes

La jueza imputa al exdelegado del Gobierno en Ceuta por la entrada masiva de migrantes de Marruecos este verano

Un estudio afirma que los gatos maúllan para pedir ayuda a los humanos: los investigadores revelan que cuando están solos su conducta cambia por completo

Un experimento revela que la frecuencia de sus vocalizaciones se multiplica por cuatro cuando hay alguien presente que podría resolverles un inconveniente

Un estudio afirma que los gatos maúllan para pedir ayuda a los humanos: los investigadores revelan que cuando están solos su conducta cambia por completo

La Inspección de Trabajo sanciona a Adif por no resolver las deficiencias de mantenimiento en la línea Lleida-Manresa pese a los avisos del sindicato Alferro

Un informe reveló que la empresa conocía desde marzo de 2025 los problemas de estabilidad en varios taludes, que terminaron con una grieta de alto riesgo de desprendimientos sobre la vía en enero

La Inspección de Trabajo sanciona a Adif por no resolver las deficiencias de mantenimiento en la línea Lleida-Manresa pese a los avisos del sindicato Alferro

Prórroga de alquileres, ayudas a nuevos compradores y protección frente a los desahucios: quién podrá acogerse al decreto de vivienda mientras siga vigente

La norma aprobada por la Diputación Permanente seguirá aplicándose hasta que una futura mayoría parlamentaria impulse una reforma o su derogación

Prórroga de alquileres, ayudas a nuevos compradores y protección frente a los desahucios: quién podrá acogerse al decreto de vivienda mientras siga vigente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N en directo: El PP promete auditar “hasta el último euro” de gasto del Gobierno tras la investigación de la Fiscalía Europea sobre las pulseras antimaltrato

Elecciones generales 29-N en directo: El PP promete auditar “hasta el último euro” de gasto del Gobierno tras la investigación de la Fiscalía Europea sobre las pulseras antimaltrato

La jueza imputa al exdelegado del Gobierno en Ceuta por la entrada masiva de migrantes de Marruecos este verano

La diputación permanente del Congreso aprueba el ‘decreto Maricarmen’ pero tumba el de la renovación automática de alquileres: estas son las principales medidas

La UCO se presenta en el Tribunal de Cuentas para investigar las donaciones que financiaron las campañas electorales del PSOE

La Fiscalía Europea se persona en el Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas para investigar un posible fraude en la compra de las pulseras antimaltrato

ECONOMÍA

La Inspección de Trabajo sanciona a Adif por no resolver las deficiencias de mantenimiento en la línea Lleida-Manresa pese a los avisos del sindicato Alferro

La Inspección de Trabajo sanciona a Adif por no resolver las deficiencias de mantenimiento en la línea Lleida-Manresa pese a los avisos del sindicato Alferro

Prórroga de alquileres, ayudas a nuevos compradores y protección frente a los desahucios: quién podrá acogerse al decreto de vivienda mientras siga vigente

La Justicia italiana obliga a Ryanair a pagar 1.750 euros a un grupo de pasajeros por el retraso de tres horas en un vuelo

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social con 35 años de experiencia: “Prefiero medidas que aumenten los ingresos antes que convertir los recortes de las pensiones en la respuesta habitual”

Vivir sin wifi: buscan voluntarios para vivir gratis en Mallorca a cambio de cuidar perros y seguir un horario “argentino”

DEPORTES

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico