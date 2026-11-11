Nueve policías heridos en disturbios y enfrentamientos en Madrid durante la huelga

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Madrid, 11 nov (EFE).- Nueve policías han resultado heridos este miércoles en Madrid en los disturbios con manifestantes y enfrentamientos con piquetes ocurridos a lo largo de la jornada de huelga general, según fuentes policiales.

Cinco de los agentes fueron heridos por contusiones en los disturbios ocurridos por la noche al final de la manifestación de Madrid, en los que han sido detenidas cuatro personas.

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Estos agentes han resultado contusionados por lanzamientos de piedras y objetos peligrosos de los manifestantes, mientras que los otro cuatro policías heridos a lo largo de la jornada de huelga lo fueron en distintos choques entre piquetes y trabajadores.

En los disturbios ocurridos esta noche al término de la marcha que ha recorrido parte del centro de la capital, como colofón de la huelga, la Policía ha cargado contra un grupo de manifestantes y ha detenido a cuatro personas por desórdenes y atentado a la autoridad. Otras dos personas han sido sancionadas en aplicación de la ley de Seguridad Ciudadana.

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Debido a la gravedad de las agresiones, los agentes emplearon spray lacrimógeno y material antidisturbios.

A lo largo de toda la jornada, las Unidades de Intervención Policial (UIP) han detenido a ocho personas e identificaron a 842.

Según han informado a EFE fuentes policiales, las cargas y las detenciones por la noche se produjeron después de que se hayan registrado quemas de contenedores y roturas de escaparates.

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La policía, según confirmaron a EFE algunos manifestantes, empleó gas pimienta para disolver a los congregados, que se dispersaron por las calles aledañas en las que se reprodujeron las quemas de contenedores y roturas de mobiliario urbano.

La manifestación, que comenzó a las 18:00 tras un pancarta que rezaba "11N. Huelga general. Vivienda, salarios, servicios público, pensiones. Contra la patronal, el rentismo y sus gobiernos", partió de la glorieta de Carlos V, frente a la estación de Atocha y tenía previsto finalizar en la Plaza de España.

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La marcha, en la que han participado 120.000 personas según la delegación del Gobierno y 400.000 según el Sindicato de Inquilinas, se ha desarrollado de forma pacífica hasta que, a la llegada al entorno de la Plaza de España, se produjeron los primeros incidentes. EFE