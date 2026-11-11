Espana agencias

Nueve policías heridos en disturbios y enfrentamientos en Madrid durante la huelga

Guardar

Madrid, 11 nov (EFE).- Nueve policías han resultado heridos este miércoles en Madrid en los disturbios con manifestantes y enfrentamientos con piquetes ocurridos a lo largo de la jornada de huelga general, según fuentes policiales.

Cinco de los agentes fueron heridos por contusiones en los disturbios ocurridos por la noche al final de la manifestación de Madrid, en los que han sido detenidas cuatro personas.

PUBLICIDAD

Estos agentes han resultado contusionados por lanzamientos de piedras y objetos peligrosos de los manifestantes, mientras que los otro cuatro policías heridos a lo largo de la jornada de huelga lo fueron en distintos choques entre piquetes y trabajadores.

En los disturbios ocurridos esta noche al término de la marcha que ha recorrido parte del centro de la capital, como colofón de la huelga, la Policía ha cargado contra un grupo de manifestantes y ha detenido a cuatro personas por desórdenes y atentado a la autoridad. Otras dos personas han sido sancionadas en aplicación de la ley de Seguridad Ciudadana.

PUBLICIDAD

Debido a la gravedad de las agresiones, los agentes emplearon spray lacrimógeno y material antidisturbios.

A lo largo de toda la jornada, las Unidades de Intervención Policial (UIP) han detenido a ocho personas e identificaron a 842.

Según han informado a EFE fuentes policiales, las cargas y las detenciones por la noche se produjeron después de que se hayan registrado quemas de contenedores y roturas de escaparates.

La policía, según confirmaron a EFE algunos manifestantes, empleó gas pimienta para disolver a los congregados, que se dispersaron por las calles aledañas en las que se reprodujeron las quemas de contenedores y roturas de mobiliario urbano.

La manifestación, que comenzó a las 18:00 tras un pancarta que rezaba "11N. Huelga general. Vivienda, salarios, servicios público, pensiones. Contra la patronal, el rentismo y sus gobiernos", partió de la glorieta de Carlos V, frente a la estación de Atocha y tenía previsto finalizar en la Plaza de España.

La marcha, en la que han participado 120.000 personas según la delegación del Gobierno y 400.000 según el Sindicato de Inquilinas, se ha desarrollado de forma pacífica hasta que, a la llegada al entorno de la Plaza de España, se produjeron los primeros incidentes. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cupón Diario de la Once: resultados del 11 de noviembre

Esta lotería organiza cuatro sorteos a la semana, aquí está la combinación ganadora de este miércoles

Cupón Diario de la Once: resultados del 11 de noviembre

Los 8 momentos de la entrevista de Alberto Nuñez Feijóo en ‘El Hormiguero’: “El 29-N lo siento por Sánchez, pero no hay huelga, y vamos a ver qué opinan los españoles”

Entre otras promesas que ha realizado durante la entrevista, destaca la de lograr sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE): “Si no los apruebo en 2027, convoco elecciones”, ha asegurado el candidato del PP

Los 8 momentos de la entrevista de Alberto Nuñez Feijóo en ‘El Hormiguero’: “El 29-N lo siento por Sánchez, pero no hay huelga, y vamos a ver qué opinan los españoles”

Huelga general 11-N, última hora en directo: cientos de miles de personas se manifiestan en toda España tras una jornada con más de 50 detenidos y altercados en Barcelona

El Gobierno cifra en 120.000 los asistentes a la manifestación de Madrid, mientras que el Sindicato de Inquilinas dice que han sido 400.000

Huelga general 11-N, última hora en directo: cientos de miles de personas se manifiestan en toda España tras una jornada con más de 50 detenidos y altercados en Barcelona

Una España en huelga grita “alto y claro” que quiere “vivir y no sobrevivir”: éxito total para los sindicatos, fracaso para la CEOE, más de 50 detenidos y un Gobierno ausente

Cientos de miles de personas se manifiestan en toda España pese a la lluvia por el derecho a la vivienda y contra los salarios y los precios

Una España en huelga grita “alto y claro” que quiere “vivir y no sobrevivir”: éxito total para los sindicatos, fracaso para la CEOE, más de 50 detenidos y un Gobierno ausente

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los 8 momentos de la entrevista de Alberto Nuñez Feijóo en ‘El Hormiguero’: “El 29-N lo siento por Sánchez, pero no hay huelga, y vamos a ver qué opinan los españoles”

Los 8 momentos de la entrevista de Alberto Nuñez Feijóo en ‘El Hormiguero’: “El 29-N lo siento por Sánchez, pero no hay huelga, y vamos a ver qué opinan los españoles”

La Fiscalía española abre una investigación a TikTok por la posible difusión de contenidos de abuso sexual infantil

La Justicia catalana declara a una vecina propietaria de un parking que una empresa nunca reclamó tras 50 años usándola

Los sindicatos denuncian violencia policial en los actos de la huelga en Madrid y avanzan medidas legales: “Han estado haciendo de piquete empresarial”

El dato del consumo eléctrico que es termómetro y “señal inequívoca” del seguimiento de una huelga general: ¿un miércoles con demanda de domingo?

ECONOMÍA

Huelga general 11-N, última hora en directo: cientos de miles de personas se manifiestan en toda España tras una jornada con más de 50 detenidos y altercados en Barcelona

Huelga general 11-N, última hora en directo: cientos de miles de personas se manifiestan en toda España tras una jornada con más de 50 detenidos y altercados en Barcelona

La reflexión del presidente de una cadena de supermercados: “Necesitamos que las empresas paguen más para que nuestros hijos puedan comprar un piso con sus sueldos”

Prescripción de deudas con Hacienda: así funciona el plazo de cuatro años y sus excepciones

Un acertante de Euromillones en Valencia se lleva el bote de 141 millones de euros: lo validó en El Corte Inglés

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 11 de noviembre

DEPORTES

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico