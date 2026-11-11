Los vecinos desalojados por la explosión de Oviedo podrán volver hoy a sus casas

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Oviedo, 11 nov (EFE).- El director general de Vivienda del Principado, Daniel Sánchez, ha avanzado que los vecinos desalojados del inmueble de Oviedo en el que ayer, martes, se produjo la explosión que mató a un agente de la Policía Nacional e hirió de gravedad a un compañero podrán regresar a sus domicilios a lo largo de la jornada.

En declaraciones a los periodistas tras visitar la zona, el director general ha indicado que no existen "daños estructurales" en el edificio por la deflagración y que se trabaja para que las once familias desalojadas puedan volver a sus hogares esta tarde, una vez que se acometan reparaciones superficiales.

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Ha apuntado que, después de las inspecciones realizadas, se ha constatado que no hay ninguna vivienda afectada y que todos los daños se han producido en la zona del portal, principalmente en la parte que conecta con la vía pública.

Sánchez ha explicado que, a causa de los desperfectos provocados por la deflagración, se tendrán que acometer trabajos de reparación en la fachada y en el propio portal, y que las empresas suministradoras llevarán a cabo la revisión del sistema de gas. EFE

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