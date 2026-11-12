Un estudio afirma que los gatos maúllan para pedir ayuda a los humanos: los investigadores revelan que cuando están solos su conducta cambia por completo

Un gato maullando. (Christin Klose/dpa)

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Los gatos domésticos maúllan hasta cuatro veces más cuando perciben la presencia de una persona que puede ayudarlos. Estas son las conclusiones de un estudio realizado por investigadores de la Universidad de São Paulo, en Brasil, y publicado ahora en la revista Animal Behaviour. El hallazgo sugiere que el maullido no es una simple descarga emocional, sino una señal dirigida de manera deliberada a un destinatario específico: el humano que convive con el animal.

El equipo diseñó un experimento con 38 gatos domésticos. A cada animal se le presentó un desafío sin solución: una golosina encerrada en una caja de plástico, visible por unos agujeritos y detectable por el olfato, pero fuera de su alcance. Los científicos observaron a cada gato durante un minuto bajo dos condiciones distintas: con una persona atenta presente en la habitación, y en soledad, sin ningún humano cerca. El resultado mostró una diferencia marcada: se registraron 86 maullidos cuando había una persona presente, frente a apenas 20 cuando el animal se encontraba solo.

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Por tanto, las conclusiones del estudio han sido que las probabilidades de que un gato maullara eran muy superiores cuando había un humano en la habitación. Además del aumento en la vocalización, los investigadores detectaron un patrón de comportamiento complementario: los gatos dirigían la mirada hacia la persona y, en varios casos, alternaban la vista entre el humano y la caja con el premio inalcanzable. Cuando no había nadie presente, la conducta cambiaba por completo. Los animales permanecían más tiempo quietos y con la mirada fija en la puerta, en lugar de vocalizar. Para los autores, este contraste indica que los gatos ajustan su estrategia comunicativa según quién esté disponible para resolver el problema.

“La naturaleza dirigida hacia un receptor de la mayoría de los maullidos registrados en nuestro estudio indica que los gatos no estaban simplemente vocalizando hacia el entorno, sino dirigiéndose a una audiencia específica”, escriben los autores de la investigación.

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El vínculo entre domesticación y el uso del maullido

El hallazgo se suma a la evidencia previa que indica que los gatos salvajes maúllan con mucha menor frecuencia que los domésticos, y que el maullido es casi exclusivo de la interacción con humanos. Entre felinos, la comunicación depende sobre todo del olfato, la postura corporal y otras señales no vocales.

En un trabajo anterior del mismo grupo, publicado en Journal of Comparative Psychology, los investigadores ya habían observado que los gatos maúllan de manera significativamente más frecuente cuando esperan comida que cuando quieren jugar, lo que sugiere que la motivación detrás de cada vocalización varía según el contexto y el tipo de recompensa en juego.

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Los propios autores reconocen limitaciones en su trabajo. La muestra de 38 animales es reducida, y fue seleccionada deliberadamente entre gatos ya conocidos por ser vocales en contextos relacionados con la comida, por lo que los resultados podrían no representar a todos los felinos domésticos, incluidos aquellos con temperamentos más silenciosos. El estudio tampoco permite afirmar que los gatos comprendan de forma consciente que sus dueños pueden resolver el problema planteado, ni que cada maullido constituya una petición deliberada. Lo que sí sugiere la evidencia recolectada es que la vocalización felina va más allá de ser una simple expresión involuntaria de un estado emocional interno.