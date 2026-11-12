España

Un estudio afirma que los gatos maúllan para pedir ayuda a los humanos: los investigadores revelan que cuando están solos su conducta cambia por completo

Un experimento revela que la frecuencia de sus vocalizaciones se multiplica por cuatro cuando hay alguien presente que podría resolverles un inconveniente

Un gato maullando. (Christin Klose/dpa)
Un gato maullando. (Christin Klose/dpa)
Guardar

Los gatos domésticos maúllan hasta cuatro veces más cuando perciben la presencia de una persona que puede ayudarlos. Estas son las conclusiones de un estudio realizado por investigadores de la Universidad de São Paulo, en Brasil, y publicado ahora en la revista Animal Behaviour. El hallazgo sugiere que el maullido no es una simple descarga emocional, sino una señal dirigida de manera deliberada a un destinatario específico: el humano que convive con el animal.

El equipo diseñó un experimento con 38 gatos domésticos. A cada animal se le presentó un desafío sin solución: una golosina encerrada en una caja de plástico, visible por unos agujeritos y detectable por el olfato, pero fuera de su alcance. Los científicos observaron a cada gato durante un minuto bajo dos condiciones distintas: con una persona atenta presente en la habitación, y en soledad, sin ningún humano cerca. El resultado mostró una diferencia marcada: se registraron 86 maullidos cuando había una persona presente, frente a apenas 20 cuando el animal se encontraba solo.

PUBLICIDAD

Por tanto, las conclusiones del estudio han sido que las probabilidades de que un gato maullara eran muy superiores cuando había un humano en la habitación. Además del aumento en la vocalización, los investigadores detectaron un patrón de comportamiento complementario: los gatos dirigían la mirada hacia la persona y, en varios casos, alternaban la vista entre el humano y la caja con el premio inalcanzable. Cuando no había nadie presente, la conducta cambiaba por completo. Los animales permanecían más tiempo quietos y con la mirada fija en la puerta, en lugar de vocalizar. Para los autores, este contraste indica que los gatos ajustan su estrategia comunicativa según quién esté disponible para resolver el problema.

“La naturaleza dirigida hacia un receptor de la mayoría de los maullidos registrados en nuestro estudio indica que los gatos no estaban simplemente vocalizando hacia el entorno, sino dirigiéndose a una audiencia específica”, escriben los autores de la investigación.

PUBLICIDAD

Hace más de 500 años, un gato curioso caminó sobre la tinta fresca de un manuscrito, dejando un rastro que perdura hasta hoy. Descubre cómo este accidente revela la fascinante y cercana relación entre humanos y felinos a través de la historia.

El vínculo entre domesticación y el uso del maullido

El hallazgo se suma a la evidencia previa que indica que los gatos salvajes maúllan con mucha menor frecuencia que los domésticos, y que el maullido es casi exclusivo de la interacción con humanos. Entre felinos, la comunicación depende sobre todo del olfato, la postura corporal y otras señales no vocales.

En un trabajo anterior del mismo grupo, publicado en Journal of Comparative Psychology, los investigadores ya habían observado que los gatos maúllan de manera significativamente más frecuente cuando esperan comida que cuando quieren jugar, lo que sugiere que la motivación detrás de cada vocalización varía según el contexto y el tipo de recompensa en juego.

Los propios autores reconocen limitaciones en su trabajo. La muestra de 38 animales es reducida, y fue seleccionada deliberadamente entre gatos ya conocidos por ser vocales en contextos relacionados con la comida, por lo que los resultados podrían no representar a todos los felinos domésticos, incluidos aquellos con temperamentos más silenciosos. El estudio tampoco permite afirmar que los gatos comprendan de forma consciente que sus dueños pueden resolver el problema planteado, ni que cada maullido constituya una petición deliberada. Lo que sí sugiere la evidencia recolectada es que la vocalización felina va más allá de ser una simple expresión involuntaria de un estado emocional interno.

Temas Relacionados

GatosMascotasCiencia EspañaInvestigación EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N en directo: El PP promete auditar “hasta el último euro” de gasto del Gobierno tras la investigación de la Fiscalía Europea sobre las pulseras antimaltrato

La campaña electoral arranca oficialmente a las 00:00 de este viernes, y PP, PSOE, Frente Amplio y Podemos celebran hoy actos en los que todavía no podrán pedir aún el voto de forma expresa. También este jueves el Congreso vota los dos decretos de vivienda del Gobierno

Elecciones generales 29-N en directo: El PP promete auditar “hasta el último euro” de gasto del Gobierno tras la investigación de la Fiscalía Europea sobre las pulseras antimaltrato

La jueza imputa al exdelegado del Gobierno en Ceuta por la entrada masiva de migrantes de Marruecos este verano

Su exjefe de gabinete, Gonzalo Sanz, declaró ante la jueza que sí trasladó al entonces delegado las advertencias previas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la llegada masiva

La jueza imputa al exdelegado del Gobierno en Ceuta por la entrada masiva de migrantes de Marruecos este verano

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Como cada jueves, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

La Inspección de Trabajo sanciona a Adif por no resolver las deficiencias de mantenimiento en la línea Lleida-Manresa pese a los avisos del sindicato Alferro

Un informe reveló que la empresa conocía desde marzo de 2025 los problemas de estabilidad en varios taludes, que terminaron con una grieta de alto riesgo de desprendimientos sobre la vía en enero

La Inspección de Trabajo sanciona a Adif por no resolver las deficiencias de mantenimiento en la línea Lleida-Manresa pese a los avisos del sindicato Alferro

Prórroga de alquileres, ayudas a nuevos compradores y protección frente a los desahucios: quién podrá acogerse al decreto de vivienda mientras siga vigente

La norma aprobada por la Diputación Permanente seguirá aplicándose hasta que una futura mayoría parlamentaria impulse una reforma o su derogación

Prórroga de alquileres, ayudas a nuevos compradores y protección frente a los desahucios: quién podrá acogerse al decreto de vivienda mientras siga vigente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N en directo: El PP promete auditar “hasta el último euro” de gasto del Gobierno tras la investigación de la Fiscalía Europea sobre las pulseras antimaltrato

Elecciones generales 29-N en directo: El PP promete auditar “hasta el último euro” de gasto del Gobierno tras la investigación de la Fiscalía Europea sobre las pulseras antimaltrato

La jueza imputa al exdelegado del Gobierno en Ceuta por la entrada masiva de migrantes de Marruecos este verano

La diputación permanente del Congreso aprueba el ‘decreto Maricarmen’ pero tumba el de la renovación automática de alquileres: estas son las principales medidas

La UCO se presenta en el Tribunal de Cuentas para investigar las donaciones que financiaron las campañas electorales del PSOE

La Fiscalía Europea se persona en el Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas para investigar un posible fraude en la compra de las pulseras antimaltrato

ECONOMÍA

La Inspección de Trabajo sanciona a Adif por no resolver las deficiencias de mantenimiento en la línea Lleida-Manresa pese a los avisos del sindicato Alferro

La Inspección de Trabajo sanciona a Adif por no resolver las deficiencias de mantenimiento en la línea Lleida-Manresa pese a los avisos del sindicato Alferro

Prórroga de alquileres, ayudas a nuevos compradores y protección frente a los desahucios: quién podrá acogerse al decreto de vivienda mientras siga vigente

La Justicia italiana obliga a Ryanair a pagar 1.750 euros a un grupo de pasajeros por el retraso de tres horas en un vuelo

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social con 35 años de experiencia: “Prefiero medidas que aumenten los ingresos antes que convertir los recortes de las pensiones en la respuesta habitual”

Vivir sin wifi: buscan voluntarios para vivir gratis en Mallorca a cambio de cuidar perros y seguir un horario “argentino”

DEPORTES

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico