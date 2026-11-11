Jordi Wild publicará las entrevistas electorales el viernes pese a la cancelación de Abascal: “Estoy profundamente decepcionado”

Imagen de archivo de Jordi Wild. (@jordiwild8)

Guardar

El streamer español Jordi Wild ha confirmado que publicará este viernes las entrevistas con los candidatos electorales a pesar de la cancelación de Santiago Abascal. El presentador del pódcast The Wild Project se había propuesto celebrar un encuentro con cada uno de los cuatro principales candidatos a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, pero Vox ha decidido suspender su entrevista después de un desencuentro con el equipo de RTVE y El Terrat, productores de La Revuelta.

“No me siento bien, he dormido muy mal”, ha expresado Wild en un vídeo publicado en sus redes sociales. “Es el proyecto profesional más grande que jamás he hecho y una de las cuatro patas se ha roto de una forma que me parece bastante injusta”, ha agregado.

PUBLICIDAD

El equipo de Abascal comunicó a The Wild Project su decisión la noche del martes, unas horas antes de la celebración de la entrevista. Según ha explicado la formación política en un comunicado publicado esta mañana, “Santiago Abascal no acudirá a ningún programa que pretenda tener un control en exclusiva” de lo que se emita, salvo que les den a Vox un control recíproco.

‼️ COMUNICADO DE VOX: RTVE y El Terrat incumplen lo acordado y se niegan a publicar los 40 minutos suprimidos de la entrevista a Santiago Abascal en La Revuelta. Abascal no volverá a ceder en exclusiva su imagen y discurso. Comunicado ⬇️ https://t.co/bDndKEFfm8 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 11, 2026

La decisión se produce días después de su participación en La Revuelta. La entrevista con David Broncano se emitió recortada y Vox ha reclamado ver los 40 minutos suprimidos, entre los que se encontraban las preguntas típicas del programa televisivo. “El recorte se hizo sin que Vox tuviera opción de señalar qué tramos eran de mayor o menor interés para el espectador”, ha denunciado el partido de ultraderecha.

PUBLICIDAD

“Yo tendría que estar hablando ahora con él y la verdad es que la escena es bastante triste”, ha confesado Jordi Wild, mientras mostraba su plató preparado para el encuentro con Abascal.

“Estoy profundamente decepcionado”

SANTIAGO ABASCAL NO VENDRÁ A THE WILD PROJECT https://t.co/kU4YSDyTEn — Jordi Wild (@JordiWild) November 11, 2026

El streamer ha asegurado que está “profundamente decepcionado” con el candidato ultraderechista y su equipo. “Si hubiera querido venir, estaría aquí, de eso no hay ninguna duda”, ha lamentado. Jordi Wild ha recordado que se había comprometido, tanto pública como legalmente, “a no tocar ni un solo píxel de la entrevista” y publicarla en su versión íntegra. “A cambio, solo pedía que ellos no me exigieran ningún tipo de recorte, cambio, etcétera”, ha explicado.

PUBLICIDAD

Las condiciones, finalmente, no han sido aceptadas por Vox. “Me costó convencerlos, porque ellos decían que no firman contratos”, ha confesado en el vídeo. Según ha contado, el equipo de Abascal le pedía grabar ellos mismos la entrevista y que el bruto fuese suyo. “Me pidió perdón mil veces, pero los actos son los actos. No puedo quejarme del trato, y esta es una realidad, pero sí de los actos”, ha lamentado.

El creador de contenido asegura que “era del que menos” se esperaba una cancelación. Reconoce que “la entrevista hubiera sido dura” porque hay cosas de su programa que no le cuadran, “pero hubiera sido tratado con respeto, educación y como ser humano”. Pese a la cancelación de Abascal, el streamer ha decidido continuar con el proyecto y emitir las entrevistas con Ada Colau, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, esta última pendiente de grabar. “Me da tristeza, pero tengo que tirar para adelante”, ha concluido.

PUBLICIDAD