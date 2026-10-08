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Muere a los 90 años Xosé Manuel Beiras, histórico dirigente del nacionalismo gallego

Lideró el BNG durante más de dos décadas y en 2012 fundó Anova, una formación que acabaría siendo clave en las confluencias de la izquierda gallega

El exdirigente del BNG, Xosé Manuel Beiras. (Europa Press)
El exdirigente del BNG, Xosé Manuel Beiras. (Europa Press)
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Xosé Manuel Beiras, histórico dirigente del nacionalismo gallego, ha fallecido este jueves a los 90 años. El político, economista e intelectual gallego murió durante la madrugada en su casa familiar de Brión (A Coruña), después de más de seis décadas de actividad política e intelectual vinculada al galleguismo y a la izquierda nacionalista. Su trayectoria atraviesa buena parte de la historia reciente del nacionalismo gallego, desde la oposición clandestina al franquismo hasta las nuevas confluencias políticas surgidas en la segunda década del siglo XXI.

Nacido en Santiago de Compostela el 7 de abril de 1936, Beiras procedía de una familia vinculada al galleguismo. Estudió Derecho en la Universidade de Santiago de Compostela y amplió su formación en Economía durante sus estancias en París y Londres. Su perfil político estuvo acompañado desde el principio por una intensa actividad intelectual, que acabaría convirtiéndolo también en uno de los principales teóricos del nacionalismo gallego de izquierdas.

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Su incorporación a la política se produjo durante el franquismo. En 1963 participó en la fundación clandestina del Partido Socialista Galego (PSG), formación de la que posteriormente sería secretario general. Aquella etapa coincidió con la reconstrucción de las organizaciones nacionalistas gallegas y con el desarrollo de un pensamiento político que vinculaba la defensa de Galicia con posiciones de izquierda.

Del PSG al liderazgo del BNG

Beiras fue uno de los protagonistas de la creación del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en 1982. Durante más de dos décadas ejerció como una de las principales caras públicas de la formación y fue su portavoz nacional hasta 2003. También fue candidato del nacionalismo gallego a la Presidencia de la Xunta en varias ocasiones y diputado en el Parlamento de Galicia.

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Durante los años noventa, bajo su liderazgo, el BNG experimentó su principal crecimiento electoral hasta entonces. En las elecciones autonómicas de 1997 consiguió 18 diputados y se convirtió en la segunda fuerza del Parlamento gallego, por delante del PSdeG y por detrás del PP de Manuel Fraga. Aquel resultado marcó el techo electoral de la formación nacionalista durante la etapa de Beiras y consolidó su posición como uno de los principales dirigentes de la política gallega.

La relación entre Beiras y el BNG comenzó a deteriorarse durante la década siguiente. El dirigente había ido adoptando posiciones favorables a una mayor apertura del nacionalismo hacia otras fuerzas de izquierdas, mientras en el seno del Bloque aumentaban las diferencias sobre la estrategia y la organización interna. En 2012, después de la Asamblea Nacional celebrada en Amio, Beiras abandonó el BNG junto a los integrantes de la corriente Encontro Irmandiño, que había creado años antes. El resultado de aquella asamblea supuso la ruptura definitiva con la organización a la que había dedicado buena parte de su carrera política.

El exdirigente del BNG, Xosé Manuel Beiras. (Europa Press)
El exdirigente del BNG, Xosé Manuel Beiras. (Europa Press)

Ese mismo año fundó Anova-Irmandade Nacionalista, una formación que planteaba la construcción de un espacio político amplio en torno al nacionalismo gallego y la izquierda. En las elecciones autonómicas de 2012 se presentó al frente de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), una coalición formada por Anova y Esquerda Unida, la organización entonces liderada en Galicia por Yolanda Díaz.

AGE obtuvo nueve escaños en aquellas elecciones, dos más que el BNG, y se convirtió en la tercera fuerza del Parlamento gallego. El resultado situó a Beiras en el centro de una nueva etapa de la política gallega, caracterizada por la aparición de alianzas entre el nacionalismo y sectores de la izquierda estatal.

El puente hacia las nuevas confluencias

La experiencia de AGE fue uno de los antecedentes de las posteriores confluencias que surgieron en Galicia. Anova participó en la construcción de En Marea, espacio en el que confluyeron Podemos, Esquerda Unida, sectores nacionalistas y las llamadas mareas municipalistas surgidas después del movimiento del 15-M.

En las elecciones autonómicas de 2016, En Marea logró 14 escaños y se situó como segunda fuerza del Parlamento gallego, mientras el BNG obtuvo seis diputados. Beiras, sin embargo, ya había comenzado a apartarse de la primera línea institucional y no formó parte de las listas de aquella candidatura.

En agosto de 2016 anunció su retirada de la primera línea política y al año siguiente dejó también la portavocía nacional de Anova. Su salida no significó, sin embargo, el abandono de la actividad pública. Beiras continuó participando en debates políticos y académicos y mantuvo una posición crítica sobre la evolución de las distintas fuerzas de la izquierda gallega.

En 2024 protagonizó uno de sus últimos gestos políticos de relevancia al respaldar públicamente a Ana Pontón y pedir la concentración del voto de izquierdas y nacionalista en torno al BNG en las elecciones autonómicas de aquel año. El apoyo se produjo después de años de fracturas entre los distintos espacios que habían formado parte del nacionalismo gallego y de las confluencias.

Una trayectoria también ligada a la economía y la cultura gallega

La actividad política de Beiras estuvo acompañada durante toda su vida de una extensa trayectoria académica. Fue profesor de Estructura Económica en la Universidade de Santiago de Compostela y desarrolló buena parte de su trabajo intelectual alrededor del análisis económico de Galicia.

Entrevista a Ana Pontón, candidata del BNG a las elecciones de Galicia.

Su obra más conocida es O atraso económico de Galiza, publicada en 1972, un ensayo en el que analizaba las causas del subdesarrollo económico gallego y defendía la necesidad de transformar las estructuras económicas y sociales de la comunidad. El libro se convirtió en una referencia dentro del pensamiento económico y nacionalista gallego. También escribió numerosos ensayos políticos y participó en proyectos editoriales. Entre sus trabajos figuran Constitución española e nacionalismo galego: unha visión socialista, Prosas de combate e maldicer y De nunca máis a máis alá. Además, tradujo al gallego obras de autores como Albert Camus y estuvo vinculado a iniciativas culturales y editoriales.

Beiras combinó durante décadas la actividad parlamentaria con la docencia, la escritura y el debate sobre el futuro político y económico de Galicia.

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