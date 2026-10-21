Cargas policiales, petardos y tensión rodean el acto de Santiago Abascal en A Coruña: miles de estudiantes se han concentrado contra el líder de Vox

Carga policial en A Coruña contra los manifestantes en contra de Vox.

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Miles de estudiantes se han concentrado este miércoles en las inmediaciones del acto de Vox encabezado por Santiago Abascal en A Coruña, en la plaza de María Pita, para protestar contra la presencia del líder del partido. La movilización ha derivado en momentos de tensión, con incidentes entre manifestantes y los agentes. La Policía ha desplegado unidades antidisturbios que formaron un cordón para separar a quienes protestaban de las personas que asistían al evento de Vox, para evitar enfrentamientos. Del nerviosismo se ha pasado a varias cargas policiales, según muestran las imágenes viralizadas en redes sociales.

Los manifestantes han lanzado huevos o petardos, lo que ha elevado la tensión. Las cargas policiales terminaron sin incidentes mayores. Santiago Abascal se ha quejado de que esto no ocurriría si fuese a la ciudad Pedro Sánchez, pero ha afirmado que Galicia es una “espina clavada” y que confía en tener un buen resultado en la comunidad. Históricamente, la sociedad gallega se ha dividido entre el PP y el BNG como principales fuerzas.

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Durante su acto, Abascal ha afirmado que los asistentes se encontraron con “la coacción de los cómplices y de los socios de Pedro Sánchez”. También ha agradecido el despliegue de los antidisturbios de la Policía Nacional y aseguró que “no hay coacción, no hay violencia, no hay mordaza que pueda con nosotros”. El líder de Vox ha llamado a una movilización el 29 de noviembre y sostuvo que, si es masiva, no habrá “ni trampa ni violencia” que pueda impedirla.

Cargas policiales contra manifestantes en acto de Vox en A Coruña (M. Dylan / Europa Press)

Acto de pre-campaña de Abascal en A Coruña

Abascal ha decidido viajar a Galicia como una de las primeras comunidades en esta pre-campaña. El líder de Vox espera recortar distancias respecto al PP en las provincias gallegas. La primera ha sido A Coruña, donde ha sido recibido por seguidores, pero también por detractores que han protestado contra su discurso. El candidato a presidente de Gobierno ha abordado varios de los principales temas de la actualidad política.

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Por un lado, ha cuestionado la Ley de Memoria Democrática, a la que muchos se refieren como ley de nietos, tras aludir a informaciones periodísticas sobre presuntas nacionalizaciones “masivas y fraudulentas” fuera de plazo en el Consulado de España en México. También ha expresado su deseo de que el Tribunal Constitucional “defienda la legalidad” y respete el procedimiento pendiente en el Tribunal Supremo. En el plano económico, ha rechazado reclamar más sacrificios a los ciudadanos y ha propuesto revisar la financiación y las subvenciones de partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales. Según ha afirmado, esas entidades “se van a tener que apretar el cinturón porque los españoles no se lo pueden apretar más”.

Sobre un posible entendimiento con el PP en el Senado, ha asegurado que su objetivo es impedir que Pedro Sánchez prolongue lo que ha definido como una “legislatura de traición, de corrupción y de invasión migratoria”. Finalmente, tenía que explicar por qué no ha encontrado un hueco para recibir a Javier Milei, presidente de Argentina, durante su viaje a España. Abascal ha afirmado que mantienen su buena relación, pero que, en esta ocasión, debía estar “con los españoles” en A Coruña.

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