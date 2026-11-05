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El príncipe Harry y Meghan Markle planean su primera navidad en Reino Unido en 8 años: Doria Ragland, la invitada clave de sus planes

Los duques de Sussex estarían organizando sus fiestas navideñas y es que quieren pasarlas en Inglaterra con la madre de la duquesa y sin reunirse con la familia real

Los duques de Sussex con Doria Ragland en una imagen de archivo. (Ben Stansall/Pool via Reuters)
Los duques de Sussex con Doria Ragland en una imagen de archivo. (Ben Stansall/Pool via Reuters)
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Los ocho años que el príncipe Harry y Meghan Markle han pasado fuera de Reino Unido parece que no les están pesando. En las pocas semanas que llevan en Inglaterra junto a sus hijos han demostrado en varias ocasiones que están dispuestos a integrarse en todos los niveles, y la Navidad no va a ser menos.

Si bien quedan algunas semanas para la temporada estival, los duques de Sussex parecen tener claro que quieren disfrutar de estas fiestas en las islas británicas. Así lo avanza al menos en exclusiva Hello!, que en su versión digital afirma que Harry y Meghan quieren que también esté con ellos Doria Ragland, la madre de la exactriz.

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El matrimonio está haciendo planes con cierta antelación para organizar las vacaciones junto a Doria. La decisión dependería en buena medida de lo que ella quiera hacer durante esas fechas, por lo que todavía no existe un itinerario cerrado. La posibilidad llega después de que algunas informaciones apuntaran a que Harry, Meghan y sus hijos volverían a pasar las fiestas en Montecito, California, donde vivieron los últimos años y aún tienen una casa.

Príncipe Harry y Meghan Markle en Nottingham. (Joe Giddens/Pool via REUTERS)
Príncipe Harry y Meghan Markle en Nottingham. (Joe Giddens/Pool via REUTERS)

Lo que sí parece estar descartado es que esta posible visita se convierta en una oportunidad para recuperar las celebraciones navideñas con los Windsor. Según una fuente citada anteriormente por The Times, para los duques sería “demasiado incómodo y demasiado difícil” reunirse con la familia real, y tampoco esperan recibir una invitación.

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Doria Ragland, en el centro de los planes navideños

La madre de Meghan tendría un papel fundamental en esta posible celebración. La editora de realeza de HELLO!, Emily Nash, ya había explicado en el pódcast A Right Royal Podcast que pasar la Navidad con Doria “siempre había sido el plan”. De confirmarse, los Sussex podrían organizar unas fiestas más familiares y alejadas de los compromisos institucionales que durante años marcaron esta época para Harry.

El matrimonio tiene dos hijos, el príncipe Archie, de siete años, y la princesa Lilibet, de cinco, cuya rutina escolar también condiciona la planificación de estas semanas. De hecho, el Día de Acción de Gracias, que se celebra a finales de noviembre, coincide con días lectivos para los pequeños, por lo que cualquier desplazamiento deberá encajar con sus obligaciones escolares.

Megan Markle usó vestido de la colombiana Johanna Ortiz en Nueva York-Colombia
Doria Ragland, madre de Meghan Markle, el príncipe Harry y su esposa la duquesa de Sussex, Meghan Markle. (Foundation For Women)

Además, se espera que Harry y Meghan conmemoren en privado los actos del Día del Recuerdo, que se celebran este fin de semana en Reino Unido. No está previsto que acompañen al resto de la familia real en la tradicional ceremonia del Cenotafio de Londres.

Meghan ya prepara la Navidad en su empresa

Mientras se despeja la incógnita sobre dónde pasarán las fiestas, Meghan ya ha comenzado a organizar su particular campaña navideña a través de As Ever, su marca de estilo de vida. La duquesa explicó que llevaba trabajando en la colección especial desde junio y entre las novedades figura un calendario de Adviento inspirado en la casa familiar de Montecito.

Meghan Markle y la mermelada de albaricoque de As Ever (ASEVER.COM).
Meghan Markle y la mermelada de albaricoque de As Ever (ASEVER.COM).

También es probable que los seguidores del matrimonio estén pendientes de su tradicional felicitación navideña. El año pasado compartieron dos imágenes familiares, una de ellas junto a Archie y Lilibet en un puente situado en el jardín de su casa de California. Una elección que se alejaba de la costumbre de utilizar estas felicitaciones para destacar sus actividades solidarias y compromisos benéficos.

En aquella ocasión, Meghan también compartió cómo habían sido sus vacaciones en familia. Contó que pensaba pasar el día en casa, “acurrucada” con los suyos, entre juegos de mesa, música, velas, comida y momentos de tranquilidad. Una descripción que reflejaba el tipo de celebración íntima que han construido desde que se instalaron en Estados Unidos.

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