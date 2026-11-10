Las familias monoparentales con dos hijos accederán a los mismos beneficios que las numerosas

Una mujer pasea con su bebé. (Jesús Hellín / Europa Press)

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El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley para reforzar el apoyo a las familias que afrontan mayores dificultades económicas y de cuidados. La norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, pone el foco especialmente en las familias monomarentales, las familias numerosas con rentas bajas y aquellos hogares en los que hay una persona progenitora con una discapacidad y más de un hijo. El objetivo, según ha informado el departamento que dirige Pablo Bustinduy en un comunicado es “ampliar derechos, facilitar el acceso a ayudas y reconocer realidades familiares que hasta ahora carecían de una protección homogénea” en todo el país.

Según las estimaciones del departamento que dirige Pablo Bustinduy, las medidas beneficiarán de forma directa a más de 760.000 familias, lo que equivale a cerca de tres millones de personas. La inversión prevista supera los 820 millones de euros anuales.

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La norma supone crear un título para las familias monomarentales, de forma que se reconoce su “especial vulnerabilidad” y garantiza una “protección específica”. También concede los beneficios de las familias numerosas a las monoparentales con dos hijos, como pueden ser las deducciones fiscales, descuentos en el transporte público, prioridad o mejores condiciones para acceder a becas y otras ventajas asociadas a esa categoría.

En ese sentido, el ministerio ha recordado que los hogares formados por una persona adulta con hijos tienen una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social del 50,6%, prácticamente el doble que la registrada en el conjunto de la población, situada en el 25,7%, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2025.

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El nuevo título permitirá acreditar esta realidad familiar de manera válida ante cualquier administración, organismo o entidad pública o privada en toda España. Además de quienes crían en solitario, la norma incluye determinados supuestos de guarda exclusiva, violencia de género y ausencia prolongada de uno de los progenitores. Con ello, el Gobierno busca acabar con la disparidad de criterios que existía entre comunidades autónomas y garantizar que estas familias puedan acceder en igualdad de condiciones a prestaciones, bonificaciones y programas de apoyo.

Una madre ayuda a su hijo con los deberes (Javier Díaz - Europa Press)

Más apoyo para progenitores con discapacidad

Otra de las novedades afecta a las familias con dos hijos en las que uno de los progenitores tenga reconocida una discapacidad igual o superior al 33%. A partir de ahora, estos hogares podrán acceder a los beneficios previstos para las familias numerosas.

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La medida parte de la idea de que la discapacidad puede implicar mayores gastos y necesidades específicas dentro del hogar. Por ello, el decreto amplía la cobertura para que estas familias puedan disponer de ventajas fiscales y sociales, entre ellas deducciones que pueden alcanzar los 1.200 euros anuales.

La protección será mayor en el caso de familias monomarentales en las que la persona progenitora tenga una discapacidad y esté al cuidado de dos hijos: en estos supuestos se reconocerá la condición de familia numerosa de categoría especial.

La categoría especial llega a más familias

El real decreto-ley también modifica los requisitos para acceder a la categoría especial de familia numerosa. Hasta ahora, esta categoría se reservaba con carácter general a los hogares con cinco o más hijos. Con la nueva regulación, podrán acceder a ella las familias con cuatro o más hijos.

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Asimismo, se amplía la categoría especial a las familias con tres hijos que cuenten con bajos ingresos. En concreto, podrán beneficiarse de esta consideración aquellas cuya renta por miembro sea inferior al 150% del IPREM, el indicador público utilizado como referencia para conceder ayudas y prestaciones.

Por ejemplo, una familia con tres hijos y unos ingresos netos anuales de 36.000 euros podría obtener una deducción de 1.200 euros al año al ser reconocida como familia numerosa de categoría especial. “El objetivo es que los apoyos no dependan exclusivamente del número de hijos, sino también de la capacidad económica real de cada hogar”, destaca el ministerio de Derechos Sociales.

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Refuerzo ante el impago de pensiones alimenticias

El decreto mejora además el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, destinado a proteger a hijos e hijas cuando uno de los progenitores incumple judicialmente el pago de la pensión alimenticia.

A partir de ahora, los anticipos del Fondo podrán cubrir los impagos mientras los hijos sean menores de edad. También se extenderán a hijos mayores de edad con una discapacidad reconocida igual o superior al 65% o que se encuentren en situación de dependencia.

La reforma incluye, además, un procedimiento de urgencia para las familias en situación de especial necesidad económica y para las víctimas de violencia de género. De esta forma, se busca evitar que los menores y las personas dependientes sufran las consecuencias inmediatas del incumplimiento de estas obligaciones.

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