Desmantelan un laboratorio de elaboración de cocaína en Torrevieja, con cinco detenidos

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Torrevieja (Alicante), 6 nov (EFE).- Tres mujeres de 70, 43 y 37 años y dos hombres de 35 y 30 han sido detenidos al desmantelar un laboratorio de elaboración de cocaína en una vivienda de Torrevieja (Alicante), ha informado la Guardia Civil.

Los arrestados en la operación 'Maluka', que han quedado en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial, también ha permitido descubrir un punto de venta de sustancias estupefacientes y es continuación de una actuación anterior en la que se había desarticulado una organización dedicada a la venta de drogas en un edificio de viviendas de la localidad.

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Las posteriores labores de vigilancia permitieron detectar que la actividad había vuelto a ponerse en marcha, lo que motivó nuevas actuaciones policiales con dos registros en sendos domicilios de Torrevieja, donde se intervinieron más de mil euros en efectivo, diversas cantidades de cocaína, marihuana y hachís, así como sustancias estupefacientes preparadas para su venta. EFE

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