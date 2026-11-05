Así fue el Gobierno de José María Aznar en España, del Majestic a los trenes del 11-M

Mariano Rajoy, Francisco Álvarez Cascos, José María Aznar, Ana Botella y Rodrigo Rato celebran la victoria del PP en 1996. (EFE/Óscar Moreno)

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José María Aznar gobernó España durante ocho años, divididos en dos legislaturas. Entre 1996 y 2004, el líder del PP impulsó una serie de privatizaciones de empresas públicas que coincidió con el ingreso de España en el euro, mientras que su segundo mandato incluyó el hundimiento del Prestige, el envío de tropas a la guerra de Irak y los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, ocurridos tres días antes de las elecciones generales.

Qué año ganó José María Aznar las elecciones

Aznar llegó por primera vez a La Moncloa tras las elecciones generales del 3 de marzo de 1996, en las que el PP obtuvo 9,7 millones de votos, frente a los 9,4 millones del PSOE de Felipe González. El resultado se tradujo en 156 escaños para el PP contra 141 del PSOE, una mayoría simple que no le permitió gobernar en solitario. Aquel resultado puso fin a 14 años de gobiernos socialistas e inauguró un sistema bipartidista PP-PSOE que se mantuvo vigente durante casi dos décadas.

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Para alcanzar la investidura, Aznar negoció con nacionalistas. El pacto más relevante se firmó el 28 de abril de 1996 en el Hotel Majestic de Barcelona, entre el PP y Convergència i Unió (CiU), liderada entonces por Jordi Pujol. El acuerdo incluyó la cesión de competencias a la Generalitat de Cataluña y un nuevo modelo de financiación autonómica que atribuía a las comunidades una participación del 30% en el IRPF. A ese pacto se sumaron el PNV y Coalición Canaria, cuyo apoyo se confirmó 24 horas antes de que Aznar fuera recibido por el rey Juan Carlos I.

Aznar fue víctima de un atentado de ETA en 1995, del que sobrevivió.

Cuatro años más tarde, en las elecciones del 12 de marzo de 2000, con una participación del 69,98%, el PP obtuvo el 44,54% de los votos y 183 escaños, cifra que le dio mayoría absoluta y le permitió gobernar sin pactos parlamentarios durante su segundo mandato.

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Primera legislatura de José María Aznar

La VI Legislatura, entre 1996 y 2000, estuvo condicionada por los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht, requisito para que España se incorporara al grupo inicial de países que adoptarían el euro. El Gobierno aplicó un programa que incluyó la congelación del sueldo de los funcionarios, la contención de la inversión en obra pública y una reforma laboral que introdujo el despido libre. El desempleo bajó del 22% al 15% durante esos cuatro años.

Rodrigo Rato, vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, encabezó el programa de privatizaciones de empresas públicas de esta etapa. Compañías como Telefónica, Repsol, Endesa, Argentaria, Tabacalera, Aceralia, Gas Natural e Iberia dejaron de ser propiedad del Estado, en un proceso que, solo en 1997 y 1998, generó una recaudación superior a los 12.000 millones de euros. El Tribunal de Cuentas concluyó posteriormente que al menos 48 de esas empresas se vendieron por debajo de su valor de mercado. Los ingresos de las privatizaciones se destinaron a reducir la deuda pública del 68% al 63% del producto interior bruto (PIB) y el déficit de las administraciones públicas del 6,6% en 1996 al 1% en 2000.

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José María Aznar. (José Oliva/Europa Press)

En mayo de 1998, España se incorporó al grupo de once países que adoptarían la moneda única europea, aunque los billetes y monedas de euro no comenzaron a circular de forma física hasta el primero de enero de 2002. El PIB español creció a un ritmo del 4,2% entre 1997 y 1999, y del 4,1% entre 1999 y 2000, por encima de la media de la Unión Europea (UE).

El terrorismo de ETA marcó también esta primera etapa de gobierno. En julio de 1997, el secuestro y posterior asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, tras 532 días de cautiverio del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, generó manifestaciones de rechazo conocidas como “el espíritu de Ermua”. En septiembre de 1998, ETA declaró un alto el fuego indefinido tras la firma del Pacto de Estella-Lizarra entre formaciones nacionalistas e izquierda abertzale, tregua que la organización terminó en noviembre de 1999.

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El Gobierno mantuvo el Pacto de Toledo de 1995 para el sistema público de pensiones y aprobó en 1999 una ley de revalorización automática de las prestaciones conforme a la inflación. También eliminó el servicio militar obligatorio, vigente desde hacía más de dos siglos, e integró a España en la estructura militar de la OTAN a partir de enero de 1997.

Tony Blair, José María Aznar y George W. Bush en rueda prensa en las Azores. (EFE/Sergio Barrenechea)

Segunda legislatura de José María Aznar

La mayoría absoluta obtenida en 2000 permitió a Aznar gobernar sin pactos parlamentarios. El Gobierno reformó la Ley de Extranjería para regular la inmigración y promovió la profesionalización de las Fuerzas Armadas. En junio de 2002, una huelga general convocada por los principales sindicatos derivó en modificaciones al programa económico y social del Ejecutivo.

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En noviembre de 2002, el hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas gallegas provocó un vertido de hidrocarburos que afectó el litoral del norte de España. Meses antes, en mayo de 2003, el accidente de un avión Yak-42 que trasladaba a militares españoles desde Afganistán dejó 62 muertos, hecho que derivó en cuestionamientos a la gestión del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo.

A comienzos de 2003, Aznar se alineó con el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y el primer ministro británico, Tony Blair, para respaldar la invasión de Irak. La posición se formalizó en la cumbre de las Azores y derivó en el envío de tropas españolas al país árabe tras el inicio de la ofensiva, el 20 de marzo de 2003. Entre febrero y marzo de ese año, cientos de miles de personas se manifestaron en distintas ciudades españolas bajo el lema “No a la guerra”.

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El expresidente del Gobierno cree que los del 29-N son los comicios "más importantes desde el comienzo de la transición".

En 2002, el Ejecutivo impulsó la Ley de Partidos Políticos, que permitió ilegalizar formaciones que no condenaran la violencia terrorista, en un contexto de tensión con los nacionalismos vasco y catalán. A finales de 2003, Aznar designó a Mariano Rajoy como candidato del PP para las elecciones generales de 2004, en cumplimiento del límite de dos mandatos que se había impuesto públicamente.

El 11 de marzo de 2004, tres días antes de los comicios, diez bombas estallaron en cuatro trenes de cercanías en Madrid y causaron la muerte de 192 personas, además de más de 1.500 heridos. El atentado fue atribuido por las investigaciones posteriores a una célula vinculada a Al Qaeda y al Grupo Combatiente Islámico Marroquí, mientras que el Gobierno sostuvo en un primer momento la autoría de ETA. El 14 de marzo de 2004, con una participación del 75,66%, el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero obtuvo 164 escaños frente a los 148 del PP, resultado que puso fin a los ocho años de Gobierno de Aznar, quien dejó el cargo de manera formal el 17 de abril de ese año.

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