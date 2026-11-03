Así fue el Gobierno de Felipe González en España: el impulsor decisivo del Estado del bienestar que se marchó señalado por la corrupción y los GAL

Felipe González, expresidente del Gobierno. (Eduardo Parra/Europa Press)

Guardar

Felipe González gobernó España durante cerca de 14 años, entre 1982 y 1996, al frente de cuatro legislaturas consecutivas del PSOE. En ese tiempo el país pasó de una economía industrial a otra basada en los servicios, entró en la Comunidad Europea y levantó los pilares de la sanidad y la educación universales. Pero el ciclo socialista terminó entre escándalos de corrupción y el descubrimiento de que el propio Estado había financiado una organización parapolicial, los GAL, para combatir de forma ilegal a ETA. Hoy, González no vota a su partido y lo hará en blanco el 29 de noviembre. La razón: Pedro Sánchez.

Qué año ganó Felipe González las elecciones

El PSOE ganó las elecciones generales del 28 de octubre de 1982 con el 48,11% de los votos y 202 diputados, la primera mayoría absoluta de un partido en la democracia española y la mayor cifra de escaños obtenida hasta entonces. La jornada registró una participación del 79,97%, la más alta de la historia democrática del país hasta ese momento, con más de veinte millones de votantes. El Congreso de los Diputados eligió a González como tercer presidente del Gobierno de España tras la Transición, con Alfonso Guerra de vicepresidente.

PUBLICIDAD

González volvió a ganar en tres comicios sucesivos: 1986, 1989 y 1993. Las dos primeras reediciones mantuvieron la mayoría absoluta, aunque con escaños de margen cada vez más ajustados; la tercera lo obligó a buscar apoyos parlamentarios externos. La cuarta y última legislatura se cortó antes de tiempo, en marzo de 1996, cuando el Partido Popular (PP), con José María Aznar al frente, puso fin a 14 años de gobiernos socialistas.

Imagen de Felipe González en su juventud, con Alfonso Guerra a su lado.

Primer periodo del Gobierno (1982-1986)

La primera legislatura quedó bautizada como la “década del cambio”. El Ejecutivo salió a gobernar con la promesa de generar empleo, frenar la inflación y reactivar la economía, bajo el lema de campaña ‘España, que funcione’. En el terreno de las libertades aprobó la Ley de Objeción de Conciencia, despenalizó parcialmente el aborto y reformó el Ejército para subordinarlo al poder civil, un proceso que se conoció como la “transición militar”.

PUBLICIDAD

Fue también la etapa en que se pusieron los primeros cimientos del Estado del bienestar. En julio de 1985 llegó la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), impulsada por el ministro José María Maravall, que creó los centros “concertados” para financiar con dinero público a escuelas privadas, en su mayoría religiosas. La norma incomodó a sectores conservadores, pero la Iglesia católica la recibió bien porque garantizaba la financiación de su red educativa.

En paralelo, el Gobierno encaró una reconversión industrial dura en sectores como la siderurgia, la construcción naval y la industria química, con un costo social tan alto que derivó en la primera huelga general del periodo, en 1985, en rechazo a la reforma de las pensiones. El 1 de enero de 1986, España entró en la Comunidad Económica Europea (CEE), un objetivo que González colocó como prioridad de su política exterior junto con la relación con Estados Unidos.

PUBLICIDAD

En esos mismos años, entre 1983 y 1987, operó el grupo armado GAL, responsable de 27 asesinatos, la mayoría en territorio francés y varios de ellos de personas sin ningún vínculo con ETA. Las investigaciones judiciales posteriores probaron que la organización había sido financiada y protegida desde el Ministerio del Interior.

Firma en de los Pactos de la Moncloa, con Adolfo Suárez, Enrique Tierno Galván o Santiago Carrillo, además de Felipe González. (Europa Press)

Segunda victoria (1986-1989)

El 22 de junio de 1986, en comicios celebrados junto con las elecciones autonómicas de Andalucía, el PSOE revalidó la mayoría absoluta con el 44,06% de los votos y 184 diputados, 18 menos que en 1982. La Coalición Popular de Manuel Fraga se consolidó como segunda fuerza tras la desaparición de la Unión de Centro Democrático (UCD).

PUBLICIDAD

Antes de esas elecciones, el 12 de marzo de 1986, el Gobierno llevó a referéndum la permanencia en la OTAN. El PSOE, que originalmente defendía salir de la alianza, pidió esta vez el voto afirmativo con tres condiciones: no entrar en la estructura militar integrada, prohibir la instalación de armas nucleares en territorio español y reducir las bases militares estadounidenses. El “sí” se impuso con el 52% de los votos frente a un 40% de rechazo, con fuerte oposición en Cataluña, el País Vasco y Canarias.

Fueron años de bonanza: entre 1985 y 1992 España creció por encima de la media europea gracias al aumento de la inversión extranjera y de la producción industrial. En 1986 se aprobó la Ley General de Sanidad, que convirtió la salud pública en un derecho universal financiado con fondos del Estado, uno de los pilares que el PSOE reivindicaría después como su mayor legado. Sostener ese gasto social exigió, sin embargo, subir la presión fiscal de forma constante.

PUBLICIDAD

Con los sindicatos, en cambio, la relación se fue a pique. El secretario general de la UGT, Nicolás Redondo, que además era diputado socialista, votó en contra de la reforma de pensiones que impulsaba su propio gobierno en 1985, un gesto que anticipó la ruptura definitiva. Esta llegó con la huelga general del 14 de diciembre de 1988 contra el Plan de Empleo Juvenil, que el Ejecutivo terminó retirando.

Felipe González, expresidente del Gobierno. (Eduardo Parra/Europa Press)

Tercer Gobierno (1989-1993)

Las elecciones del 29 de octubre de 1989 dejaron al PSOE a un diputado de la mayoría absoluta, con 175 escaños, exactamente la mitad del Congreso. González pudo gobernar sin sobresaltos porque los diputados de Herri Batasuna se negaron a ocupar su escaño durante toda la legislatura.

PUBLICIDAD

El mandato arrancó bajo la sombra del primer gran escándalo de corrupción del periodo socialista: el caso Juan Guerra, que salió a la luz a comienzos de 1990 y señalaba al hermano del vicepresidente por usar un despacho oficial en la Delegación del Gobierno en Sevilla para gestionar negocios privados. El episodio forzó la salida de Alfonso Guerra de la vicepresidencia en enero de 1991 y le costó caro al PSOE en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de ese año, cuando el partido perdió alcaldías tan importantes como las de Madrid, Sevilla y Valencia, aunque conservó la mayoría de las comunidades autónomas que gobernaba.

El tercer mandato quedó marcado además por los grandes eventos de 1992: los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla y el quinto centenario del Descubrimiento de América, que proyectaron hacia afuera la imagen de un país modernizado. En octubre de 1990 había llegado también la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), que llevó la enseñanza obligatoria y gratuita hasta los 16 años y reorganizó la educación secundaria.

PUBLICIDAD

Pero la corrupción ya no daba tregua. En mayo de 1991 estalló el caso Filesa, destapado por el diario El Mundo, una trama de financiación ilegal que comprometía al PSOE como organización y que, según las investigaciones, sirvió para pagar parte del referéndum de la OTAN de 1986 y la campaña electoral de 1989. Para entonces, el gasto social ya representaba algo más del 20% del PIB en 1992, frente al 9,9% de 1977, un salto que había dejado a sanidad, educación y pensiones con cobertura universal, aunque con prestaciones todavía modestas frente al promedio europeo.

El expresidente del Gobierno Felipe González ha reprochado al PSOE la falta total de autocrítica tras las derrotas electorales en Aragóny Extremadura.

El último Gobierno de Felipe González (1993-1996)

El 6 de junio de 1993 el PSOE volvió a ganar, pero perdió por primera vez la mayoría absoluta que sostenía desde 1982: se quedó en 159 escaños, 16 menos que en 1989. Para poder gobernar, González necesitó el respaldo parlamentario de CiU y del PNV. El ministro de Economía, Pedro Solbes, impulsó medidas para salir de la recesión, entre ellas la promoción de contratos a tiempo parcial, que desembocaron en una huelga general el 27 de enero de 1994 convocada por UGT y CCOO.

PUBLICIDAD

Esta etapa final, conocida como la “legislatura de la crispación”, concentró la mayoría de los escándalos que terminarían por desgastar al PSOE hasta sacarlo del poder. Al caso Filesa se sumaron el caso Banesto, que acabó con la condena de Mario Conde por estafa y apropiación indebida al frente del banco, y el “caso Roldán”, por la fuga y posterior condena del exdirector general de la Guardia Civil Luis Roldán, acusado de malversación y cobro de comisiones. Mientras tanto, la investigación judicial sobre los GAL llegó hasta la cúpula del propio Gobierno: en 1998, ya fuera de La Moncloa, el Tribunal Supremo condenó por el caso Marey al exministro del Interior José Barrionuevo y al exsecretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, ambos a diez años de prisión, penas que luego fueron indultadas en parte.

Con todo, el Gobierno todavía logró en abril de 1995 un acuerdo de amplio consenso, el Pacto de Toledo, que fijó las reglas para garantizar el futuro del sistema de pensiones. Fue uno de los últimos grandes pactos antes de que CiU retirara su apoyo y precipitara elecciones anticipadas. El 3 de marzo de 1996, el PP ganó con 156 escaños frente a los 141 del PSOE, una diferencia de apenas 300.000 votos, 9,7 millones contra 9,4 millones, muy por debajo de la mayoría absoluta con la que contaba Aznar. González dejó la presidencia del Gobierno después de 13 años y medio en el cargo y pasó a liderar la oposición desde la bancada socialista en el Congreso.