Despliegan un dispositivo de seguridad por el acto de Abascal en Granada junto al que sigue una acampada sobre vivienda

16/04/2026 Altercados al comienzo del mitin de Vox en la granadina Plaza de las Pasiegas. A 16 de abril de 2026 en Granada, Andalucía (España). El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha llegado esta tarde a la capital granadina para respaldar al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, en un mitin celebrado en la Plaza de las Pasiegas. El acto busca fortalecer la candidatura de Vox de cara a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo. POLITICA Álex Cámara - Europa Press

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Un dispositivo especial de seguridad se va a desplegar en el entorno del Palacio de Congresos de la ciudad de Granada donde coinciden en la tarde de este viernes la celebración de un acto público del líder nacional de Vox, Santiago Abascal, con la permanencia de acampados que reivindican el derecho a la vivienda junto a esta instalación. Además, en redes sociales, se están difundiendo llamamientos a una movilización "antifascista" en el lugar en contra de la presencia de Abascal.

El Ayuntamiento de Granada, a través del concejal portavoz del gobierno municipal, Jorge Saavedra, ha instado a la Subdelegación a "tomar cartas en el asunto" y a "no mirar hacia otro lado" en cuanto a la acampada en la explanada del Palacio de Congresos. El edil ha dicho que el Consistorio ya ha apelado a la representación del Gobierno central para que actúe en este entorno al considerar que ha tenido una "permisividad excesiva" con la concentración reivindicativa de la vivienda en este espacio público.

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Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Granada consultadas por Europa Press han señalado que no hay previsto un desalojo de la acampada para esta jornada de viernes. Por otro lado, han confirmado el despliegue del dispositivo de seguridad sin precisar ningún detalle, salvo el hecho de que se realizará "como es habitual" en el caso de actos públicos como es el caso del previsto por el líder nacional de Vox en el interior del Palacio de Congresos.

Las mismas fuentes del Gobierno Central han dicho ser conocedoras de los llamamientos a través de redes sociales a movilizaciones "antifascistas". Estas se acompañan con la imagen de Abascal con lemas como "Alerta antifascista", "No pasarán" o "Ante vuestro odio, nuestra indiferencia". Sin embargo estas concentraciones no han sido comunicadas oficialmente a la Subdelegación.

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AYUNTAMIENTO PIDE A SUBDELEGACIÓN QUE ACTÚE EN LA ACAMPADA

El portavoz del Gobierno municipal del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha informado este viernes tras la Junta de Gobierno Local que ya han sido tres los escritos dirigidos a Subdelegación por la acampada en la explanada del Palacio de Congresos. Ante las preguntas de los periodistas, ha valorado que "ha sido excesiva la permisividad que ha tenido la Subdelegación que está haciendo uso y ocupación de un espacio público que es de todos los granadinos".

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Además ha señalado que "hay mucho más espacio ocupado que personas en esas tiendas, que son poquísimas", y que ya son muchos días de ocupación toda vez que la acampada comenzó a principios de octubre tras la muerte de Maricarmen, y tras una retirada posterior por parte de los colectivos convocantes, quedaron entre 30 y 50 personas con sus tiendas en el lugar. "Vuelvo a instar a la Subdelegación a que no mire para otro lado, como creo que ha estado haciendo hasta estos momentos", ha dicho el portavoz municipal.

Cuestionado en concreto por si le preocupa la coincidencia de la acampada con el acto de Vox en el mismo entorno, ha insistido en que la responsabilidad de la seguridad ciudadana corresponde a Subdelegación: "Espero que tomen las medidas necesarias para que no haya ningún problema y que ese tipo de actos se puedan celebrar con normalidad". También ha precisado que los Cuerpos de Seguridad del Estado han pedido vallas al Ayuntamiento.

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TENSIÓN EN LOS ÚLTIMOS DÍAS

Varios acontecimientos han tensado el ambiente en la capital granadina durante los últimos días. Así, las calles del centro fueron escenario el pasado miércoles de una marcha de Vito Quiles arropado por sus seguidores. Su concentración prevista en la plaza de la Universidad fue desplazada por la Subdelegación a la plaza de la Trinidad debido a que en el mismo lugar se convocó una movilización "antifascista" en contra de su presencia que, a su vez, también fue trasladada a otro entorno próximo.

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Finalmente Quiles y sus seguidores se movilizaron por las calles del centro donde se produjeron cortes de tráfico en la avenida Reyes Católicos, entre otras, y la Policía llegó a realizar alguna carga sin que se hayan reportado detenciones. El dispositivo de seguridad desplegado esa tarde-noche dedicó sus esfuerzos a que los dos grupos enfrentados no llegaran a coincidir en sus recorridos.

De otra parte, en la madrugada del miércoles al jueves la acampada por la vivienda en la explanada del Palacio de Congresos sufrió un incendio, al parecer provocado, y que no tuvo consecuencias graves; y un posterior intento de ataque de personas encapuchadas con palos, según confirmó Policía Nacional, a las que no se pudo llegar a interceptar.

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Por último, en la madrugada de este viernes tres personas han vandalizado la gran bandera de España ubicada junto a los Jardines del Triunfo entre la avenida de la Constitución y Gran Vía de Colón. La insignia nacional ha sido quemada y en la base pedestal de la misma han realizado una pintada con el lema 'Fascistas fuera'. La Policía Nacional investiga lo sucedido.

El pasado 16 de abril un acto de Vox de la campaña a las elecciones andaluzas encabezado por Abascal y celebrado en la plaza de las Pasiegas, frente a la catedral de Granada, sufrió un intento de boicot por parte de colectivos antifascistas en el que hubo cargas policiales, detenciones y cruces de denuncias.

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