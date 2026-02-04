El metro cuadrado de vivienda en la zona más exclusiva de Madrid ya cuesta 19.500 euros más que en la más barata

Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria de Palma de Mallorca. Tomàs Moyà / Europa Press.

La subida del precio de la vivienda en enero más de un 20% interanual, hasta cerrar el mes en máximos históricos, hace que comprar una en los distritos más exclusivos de las principales ciudades españolas se convierta en una misión imposible para la mayoría de los ciudadanos. También en los distritos más asequibles los precios han remontado en el último año, pero el coste de estas viviendas es más asumible para los ciudadanos.

En Madrid capital, la brecha entre comprar una vivienda en una zona exclusiva y hacerlo en un barrio popular alcanza los 19.500 euros por metro cuadrado. Recoletos se consolida como la zona más cara no solo de la ciudad, sino de toda España, con un precio medio de 20.500 euros por metro cuadrado. En el extremo opuesto se sitúa San Cristóbal de los Ángeles, donde adquirir una vivienda cuesta alrededor de 1.000 euros por metro cuadrado, según el informe sobre Precios Máximos y Mínimos de la Vivienda, elaborado por la sociedad de valoración Grupo Tecnitasa.

En el resto de comunidades autónomas la disparidad de precios también resulta significativa. La más acusada se registra en Andalucía, donde el metro cuadrado en la exclusiva zona de Puente Romano, en Marbella, alcanza los 17.150 euros, frente a los 560 euros que cuesta en los barrios jiennenses de San Felipe y La Magdalena. Una diferencia de 16.590 euros por metro cuadrado que evidencia la fuerte desigualdad del mercado inmobiliario dentro de la comunidad.

Fuente: Tecnitasa

Detrás de Andalucía se sitúa Islas Baleares con una brecha de 15.350 euros el metro cuadrado. La zona más cara está en Palma, es Nou Llevant/Portixol donde el metro cuadrado cuesta 17.000 euros, mientras que el más económico es San Gotleu, también en Palma, donde cuesta 1.650 euros.

En el extremo inferior del ranking se sitúa Extremadura, la comunidad donde la disparidad de precios entre zonas es más reducida, con una diferencia de 2.050 euros por metro cuadrado. La Avenida de Elvas, en Badajoz, encabeza los precios más altos de la región, con un coste de 2.650 euros, mientras que Aldea Moret, en Cáceres, registra los valores más bajos, en torno a los 600 euros.

La brecha de precios entre las zonas más exclusivas y los barrios populares se ha ampliado en el último año, impulsada por el encarecimiento de las viviendas en los enclaves de alto standing.

Fuente: Tecnitasa

En Recoletos, el metro cuadrado pasó de 19.000 a 20.500 euros, un incremento del 7,9%. En Puente Romano, los precios se elevaron de 15.000 a 17.150 euros, mientras que en Nou Llevant, subieron de 16.000 a 17.000 euros. Por su parte, el Paseo de Gracia en Barcelona experimentó una subida similar a Madrid, el 7,7%, aunque partiendo de un importe relativamente inferior de 10.120 euros hasta escalar a los 10.900.

Enclaves que superan los 6.000 euros el metro cuadrado

Además de las cuatro localidades mencionadas, existen otras ciudades españolas con viviendas de alto standing cuyo precio por metro cuadrado supera los 6.000 euros. Casi rozando los 10.000 se sitúan San Sebastián —en Avenida de la Libertad, Plaza Guipúzcoa y Paseo Miraconcha— con un valor medio de 9.617 euros, lo que supone un incremento del 8% respecto al año anterior; y Málaga capital, en la zona de Torre del Río/La Térmica, con precios que alcanzan los 9.500 euros.

Bilbao, en Abandoibarra y Plaza de Euskadi, registra 7.800 euros el metro cuadrado, con una subida del 4,7 %. A este selecto grupo se suman dos nuevas incorporaciones: Las Palmas de Gran Canaria, en primera línea de Las Canteras, que ha pasado de 5.500 a 6.500 euros, un 18% más, y Sevilla, en la zona de la Catedral, que aumentó de 5.000 a 6.000 euros. Estos datos confirman la existencia de un mercado de vivienda exclusiva en varias ciudades españolas, donde los precios alcanzan cifras reservadas a las carteras más acomodadas.

Fuente: Tecnitasa

“Se ha detectado con claridad menor oferta que en años anteriores, con el consiguiente alza de precios y el desplazamiento de la demanda a otras zonas. En algunas ciudades los precios más asequibles prácticamente no se ofertan en el mercado o lo hacen por muy pocos días y son vendidos de forma casi inmediata o incluso directa”, explica Fernando García Marcos, director técnico de Grupo Tecnitasa.

Sin casas por debajo de los 500€m²

El encarecimiento de la vivienda no solo se ha dado en las zonas prime también se ha producido en zonas más económicas. Esto ha provocado que en las capitales y las grandes ciudades de provincia ya no se encuentren viviendas con el precio del metro cuadrado por debajo de los 500 euros, apuntan desde Tecnitasa.

Entre las localidades con precios más bajos para adquirir vivienda destaca Ponferrada, en León, donde en barrios como La Placa, Dehesa, Columbrianos o Salas el metro cuadrado se sitúa en 520 euros, tras registrar un incremento del 8,3 % en el último año.

Fuente: Tecnitasa

Otras ciudades con precios contenidos, alrededor de los 600 euros por metro cuadrado, son Jaén, con 560 euros en San Felipe y La Magdalena —aunque con un descenso del 2,6% respecto al año anterior—; Murcia, en los barrios de La Paz y La Fama, con 575 euros; Elche, en Carrús, con 598 euros; y Cáceres, en Aldea Moret, con 600 euros por metro cuadrado.

La vivienda baja en tres localidades

En un contexto de fuerte encarecimiento del mercado inmobiliario, resulta casi excepcional encontrar descensos de precios. Sin embargo, el informe identifica tres ubicaciones donde el valor de la vivienda ha retrocedido, todas ellas concentradas en las zonas más asequibles.

A la ya citada Jaén, donde los precios han caído un 2,6%, se suman Reus, en Tarragona, con un leve descenso del 1,32 %, y Orense, que registró una bajada cercana al 3,5%. Este retroceso se suma al 2% de caída de 2024, lo que eleva la reducción acumulada al 5,5 % en barrios como Vinteún y Santa Teresita, donde todavía es posible adquirir viviendas por unos 1.050 euros el metro cuadrado.