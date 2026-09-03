Los españoles huyen de las casas caras: el 91% busca viviendas de menos de 350.000 euros

Varias viviendas en venta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mercado inmobiliario español tiene un techo de precio muy definido. Nueve de cada diez búsquedas de vivienda en venta se sitúan por debajo de los 350.000 euros. En concreto, el 91% de la demanda se mueve dentro de esta horquilla, con especial protagonismo de las viviendas de entre 100.000 y 200.000 euros que es el más solicitado con el 37,2% de las búsqueda, según recoge un estudio elaborado por pisos.com.

Otro de los intervalos de precio más solicitados es el que va de los 50.000 a los 100.000 euros, el 20,6% de los futuros compradores se decantan por él. Muy cerca aparece la siguiente franja, de 200.000 a 350.000 euros, que representa el 20,4% de las consultas.

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El resultado dibuja un mercado en el que la mayor parte de los compradores potenciales se mueve en un espacio relativamente estrecho. El 57,6% de todas las búsquedas de vivienda realizadas en España se concentra entre los 100.000 y los 350.000 euros. En cambio, los precios más elevados quedan reservados para una parte muy reducida de la demanda: el 5,1% busca casas entre 350.000 y 500.000 euros, el 2,7% entre 500.000 y un millón y apenas el 0,4% supera esta última cifra.

Un mercado con dos velocidades

La distribución cambia de forma radical cuando se observan los extremos. Las viviendas de menos de 50.000 euros representan el 13,6% de las búsquedas y mantienen un peso relativamente estable entre comunidades autónomas. País Vasco, con un 15,9%, encabeza este segmento, seguido de Navarra, con un 15,6%, y de La Rioja y Galicia, ambas con un 14,7%.

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En el otro extremo se encuentra el mercado de más de un millón de euros. Aquí la demanda se concentra en muy pocos territorios. Baleares lidera con un 1,7% de sus búsquedas dirigidas a viviendas por encima de esa cantidad, seguida de Madrid, con un 1,6%, y País Vasco, con un 1,2%. Ninguna otra comunidad alcanza el 0,5%.

Para Ferran Font, portavoz y director de Estudios de pisos.com, “el tramo inferior a 50.000 euros se comporta prácticamente igual en el País Vasco que en Extremadura, y esa uniformidad describe un perfil de usuario que rastrea oportunidades sin importarle demasiado dónde están”. A su juicio, se trata de inversores que buscan producto para reformar y sacar rendimiento, compradores de garajes y trasteros, y también “quien simplemente quiere saber qué hay ahí abajo”.

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Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, asegura que el precio de la vivienda y del alquiler seguirá subiendo este año a no ser que España viva una crisis económica originada por la guerra en Oriente Medio.

La diferencia entre ambos mercados se hace todavía más evidente en la franja de entre 500.000 euros y un millón. Baleares concentra aquí el 11,3% de sus búsquedas, mientras que País Vasco alcanza el 8,4% y Madrid el 7,8%. Son porcentajes muy alejados de los registrados en buena parte del resto de España.

Baleares juega en otra liga

La explicación a estas preferencias está también en el perfil de los compradores y en el tipo de mercado de cada territorio. Las comunidades con mayor presencia de vivienda premium concentran una demanda que se comporta de manera muy diferente a la del resto del país.

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Baleares, País Vasco y Madrid “juegan en un campeonato distinto porque su demanda no se financia igual”, apunta Font. “Ahí entran capitales que no dependen de una hipoteca ni miran el euríbor, y en Baleares se suma un componente internacional que lleva décadas funcionando con su propia lógica”, subraya.

En la franja más demandada a escala nacional, entre 100.000 y 200.000 euros, las diferencias territoriales son mucho mayores. Canarias encabeza el ranking autonómico, con el 45,5% de sus búsquedas concentradas en este intervalo. Le siguen Comunidad Valenciana, con un 41%, Cataluña, con un 40,6%, y Cantabria, con un 39,6%.

Baleares representa, de nuevo, la excepción. Solo el 16,2% de sus búsquedas se sitúa entre 100.000 y 200.000 euros. También quedan por debajo de la media País Vasco, con un 25,9%, Madrid, con un 27,3%, y Navarra, con un 29,2%. Entre Canarias y Baleares existe una diferencia de más de 29 puntos porcentuales.

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En Las Palmas buscan vivienda de 100.000 a 200.000 euros

El contraste se dispara todavía más cuando el análisis baja al nivel provincial. Las Palmas es la provincia donde más peso tiene la franja de 100.000 a 200.000 euros: el 50,8% de sus búsquedas se concentra en ese intervalo. Es decir, más de la mitad de las consultas se dirigen a viviendas cuyo precio está entre esas dos cantidades.

Una pareja mira la fachada de un piso en venta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Huelva ocupa la segunda posición, con un 44,2%, seguida de Lugo y Valencia, ambas con un 43,6%. También destacan Castellón, con un 43,1%, y Cádiz, con un 42,8%. En el extremo contrario vuelve a aparecer Baleares, con solo un 16,2%, seguida de Guipúzcoa, con un 16,4%.

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El mapa provincial también revela dónde prácticamente no existe demanda de vivienda de lujo. Guipúzcoa lidera las búsquedas de inmuebles de más de un millón de euros, con un 2,2%, por delante de Baleares, Madrid, Vizcaya y Málaga. Hasta 17 provincias registran un 0% en este segmento.

“Cuando una provincia entera no genera búsquedas por encima del millón es porque nadie busca ese producto allí, no porque no exista”, señala el director de Estudios del portal. “El comprador de alto poder adquisitivo tiene un mapa mental muy corto, de cuatro o cinco destinos, y ese mapa apenas se ha movido en quince años. Ni la mejora de las conexiones ni el teletrabajo lo han ensanchado tanto como se anunciaba”.

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En el extremo opuesto, Soria y Segovia son las provincias donde más peso tienen las búsquedas de viviendas por debajo de 50.000 euros, con un 22,4% y un 22,3%, respectivamente. Teruel alcanza el 18,9%, mientras que Ourense se sitúa en el último puesto, con un 11,3%.