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Los 5 beneficios de comer uvas para la salud: de proteger el sistema inmunitario a cuidar los músculos

Esta fruta destaca por múltiples nutrientes que la convierten en un alimento interesante dentro de una dieta variada y equilibrada

Cestas de uvas
Cestas de uvas (Magnific)
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Las uvas son mucho más que una fruta dulce y refrescante. Su contenido en hidratos de carbono, vitaminas, minerales y compuestos vegetales convierte a las uvas en una opción interesante para incorporar a una alimentación variada y equilibrada. Tanto las variedades blancas como las negras aportan nutrientes que contribuyen al funcionamiento normal del organismo, aunque su composición puede presentar algunas diferencias.

Uno de sus principales atractivos nutricionales es su riqueza en compuestos fenólicos, entre los que destacan los flavonoides y los estilbenos, como el resveratrol. Estas sustancias, conocidas por su actividad antioxidante, han despertado el interés de la investigación científica por su posible papel en la protección de las células frente al daño oxidativo. Además, las uvas contienen potasio, vitamina B6 y vitamina C, nutrientes que contribuyen al conjunto de la dieta.

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Otro de sus puntos fuertes es su aporte energético. A diferencia de otras frutas, las uvas contienen una proporción relativamente elevada de hidratos de carbono, principalmente azúcares de fácil asimilación, como la glucosa y la fructosa. Esto las convierte en una alternativa práctica para disfrutar de un tentempié dulce, especialmente cuando se consumen enteras y dentro de una dieta equilibrada. Estos son cinco de sus principales beneficios nutricionales.

Aportan energía de forma rápida

Las uvas destacan por su contenido en hidratos de carbono, entre los que se encuentran la glucosa y la fructosa. Estos azúcares proporcionan energía al organismo y pueden resultar útiles para reponer parte del gasto energético cotidiano. Por eso, un puñado de uvas puede ser una opción para tomar a media mañana, en la merienda o después de realizar actividad física.

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Su dulzor natural permite, además, disfrutar de un alimento dulce sin necesidad de recurrir a productos con azúcares añadidos. No obstante, su aporte energético debe entenderse dentro del conjunto de la alimentación: las uvas no son un alimento imprescindible para obtener energía, pero sí una alternativa saludable para diversificar el consumo de fruta.

Contribuyen a proteger las células frente al daño oxidativo

Uno de los aspectos más destacados de las uvas es su contenido en compuestos fenólicos, especialmente flavonoides y estilbenos, entre los que se encuentra el resveratrol. Estas sustancias vegetales poseen actividad antioxidante, es decir, pueden ayudar a contrarrestar los efectos de los radicales libres en determinadas condiciones.

El interés científico por estos compuestos se relaciona con su posible participación en los mecanismos de protección celular. Sin embargo, conviene distinguir entre los efectos observados en estudios experimentales y los beneficios demostrados en personas: comer uvas puede contribuir a una dieta rica en compuestos antioxidantes, pero no garantiza por sí solo la prevención de enfermedades.

Ayudan al funcionamiento normal del sistema inmunitario

Las uvas contienen vitamina C, un nutriente que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Esta vitamina también participa en la formación normal de colágeno, necesario para el funcionamiento de la piel, los vasos sanguíneos, los cartílagos y otros tejidos.

Aunque las uvas no destacan necesariamente por tener una cantidad especialmente elevada de vitamina C frente a otras frutas, sí pueden contribuir a cubrir las necesidades diarias cuando forman parte de una alimentación variada. Combinarlas con otras frutas y verduras permite ampliar el abanico de vitaminas y compuestos beneficiosos que se consumen a lo largo del día.

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Cuidan los músculos y el sistema nervioso

El potasio es otro de los nutrientes presentes en las uvas. Este mineral contribuye al funcionamiento normal de los músculos y del sistema nervioso, además de ayudar al mantenimiento de la presión arterial normal.

Incorporar frutas y verduras a la alimentación habitual es una forma de aumentar la variedad de alimentos que aportan potasio. En el caso de las uvas, su contenido se suma al de otros alimentos de la dieta, aunque no deben considerarse una fuente excepcional de este mineral. Para obtener un aporte suficiente, es recomendable combinarlas con otras frutas, verduras, legumbres y alimentos variados.

Aportan vitamina B6

La vitamina B6, también presente en las uvas, participa en numerosas funciones del organismo. Contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento del sistema nervioso y a la formación normal de glóbulos rojos. También interviene en el metabolismo de las proteínas y del glucógeno.

Aunque la cantidad que aportan las uvas es moderada, su consumo puede contribuir al aporte total de esta vitamina dentro de una dieta equilibrada. La clave está en la variedad: ningún alimento por sí solo proporciona todos los nutrientes necesarios, por lo que resulta conveniente combinar distintas frutas con otros grupos de alimentos.

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