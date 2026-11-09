Una investigación española detecta mil vídeos de abuso infantil en TikTok y 20.000 potenciales pedófilos

Captura de pantalla de la investigación de Maldita.es detectadas en TikTok sobre abuso sexual infantil.

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TikTok está plagado de perfiles que buscan, intercambian y venden material de abuso sexual infantil. Así lo recoge una nueva investigación de la Fundación Maldita.es, que ha identificado en esta plataforma más de mil vídeos de abuso sexual infantil que acumulan más de 48 millones de visualizaciones y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material, de los cuales más de 7.000 operan en español.

Se trata de la tercera investigación de esta organización sobre la respuesta de TikTok ante la circulación de material de abuso sexual infantil y en la que que denuncia un “fracaso sistémico” de los mecanismos de protección de la plataforma, pues además de considerarlos insuficientes, advierte que el buscador y el sistema de recomendaciones facilitan el acceso a este tipo de contenidos. Aunque la organización ha contactado con TikTok, la plataforma se ha limitado a pedir más información sin responder a consultas sobre sus mecanismos de protección y contenido ilegal.

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El material fue recopilado entre el 11 de septiembre y el 15 de octubre de 2026 y, aunque TikTok ha retirado una parte de los vídeos denunciados, muchos de ellos siguen disponibles, advierte la fundación. Pese a que la plataforma prohíbe las cuentas que difunden material de abuso sexual infantil, 136 de los 231 perfiles analizados —el 59%— permanecían activos el 15 de octubre de 2026.

El contenido más antiguo identificado, añade la fundación, corresponde a junio de 2026 y, tras más de cuatro meses publicado, aún permanecía disponible en TikTok con 9.859 visualizaciones.

El análisis de Maldita.es también ha localizado 780 cuentas que utilizan la plataforma para captar compradores de material de abuso sexual infantil. De esta forma, se han documentado 91 transmisiones en directo de menores en 17 países, en las que usuarios pedían acciones —en algunos casos de carácter sexual— a cambio de dinero. También hallaron una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés.

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Una de las imágenes publicadas en la investigación de Maldita.es.

España, Tailandia, Vietnam, Birmania y Rusia

Durante 35 días, los especialistas de Maldita.es no solo analizaron perfiles, comentarios y emisiones en directo de TikTok, sino que también crearon cuentas para observar la respuesta del algoritmo ante interacciones con estos contenidos y medir la rapidez con la que la plataforma recomendaba perfiles, vídeos y transmisiones relacionados.

La investigación detectó actividad principalmente en España, Tailandia, Vietnam, Birmania y Rusia, además de indicios en otros países de la Unión Europea y América Latina.

Según Maldita.es, algunos de los usuarios contactados reconocieron que poseían material de sus propios hijos o sobrinos. Otros ofrecieron hacer emisiones en directo con sus hijos. La fundación también afirma que integrantes de la comunidad de más de 2.000 personas dedicada a buscar contenido de bebés compartían material de familiares menores de edad.

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En las 91 emisiones en directo analizadas, los espectadores pedían a los menores que realizaran determinadas acciones a cambio de dinero, algunas de ellas de carácter sexual. Esto ocurre pese a que las normas de TikTok prohíben las transmisiones en directo de usuarios de esas edades.

De acuerdo con la investigación, las situaciones tuvieron lugar tanto en viviendas particulares como en centros educativos. Los menores transmitían desde aulas, baños o durante el recreo.

La Fundación acusa a TikTok de no impedir estas emisiones y de “publicitarlas”. También sostiene que la plataforma obtiene ingresos a través de los regalos virtuales que usuarios adultos envían a niñas durante las transmisiones.

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La UE prohibirá el acceso a redes sociales para menores de 13 años y lo limitará para menores de 15 (AFP/EBS)

La ley europea obliga a actuar con rapidez

Maldita.es denunció una muestra de 50 vídeos con material explícito de abuso sexual infantil que sumaban 8,9 millones de visualizaciones y, de acuerdo a la investigación, TikTok solo eliminó cinco y restringió otros 13 para usuarios de España; 72 horas después, el 40% de las cuentas que los difundían seguía activa.

La investigación también ha detectado más de 10.000 perfiles que solicitaban intercambios de imágenes sexuales. De una muestra de 35 publicaciones que pedían imágenes de menores, TikTok eliminó dos y bloqueó otras dos solo en España, mientras el 91% de las cuentas continuaba activo tres días después.

Ante estos resultados, Maldita.es cuestiona si la plataforma cumple con la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, que obliga a actuar con rapidez ante contenidos ilegales y a proteger a los menores. La organización considera que existe un fallo estructural en los mecanismos de control de TikTok.

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La legislación, recuerdan, también obliga a las plataformas digitales de muy gran tamaño a adoptar medidas “razonables, proporcionadas y efectivas” para reducir los riesgos vinculados a la difusión de contenido ilegal y a la protección de los menores.

(Con información de la agencia EFE)