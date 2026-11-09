España

Qué fue de Sabores de la Esteban, la apuesta empresarial de Belén Esteban que duró menos de cuatro años

La colaboradora, que este lunes 9 de noviembre cumple 53 años, intentó sacar adelante su negocio gastronómico con una primera facturación de 160.000 euros

El gazpacho de 'Sabores de la Esteban'
El gazpacho de Belén Esteban (Sabores de la Esteban)
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Belén Esteban se convirtió en una de las caras recurrentes de la pandemia gracias a la permanencia de Sálvame en la parrilla. El programa de Telecinco se reinventó y convirtió su plató en una cocina digna de un restaurante Michelin. Desde casa, la colaboradora se transformó tanto en chef como en catadora gastronómica y comenzó a darle forma a uno de sus proyectos más especiales: Sabores de la Esteban.

En 2021, la tertuliana sorprendió al anunciar el lanzamiento de su propia marca de alimentación, una aventura empresarial con la que llevó su nombre a los supermercados españoles. Gazpacho, salmorejo, cremas de verduras y patatas fritas fueron algunos de los productos que formaron parte de aquel proyecto. Sin embargo, cuatro años después de su nacimiento, Sabores de la Esteban llegó a su fin. La disolución de la sociedad fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), confirmando el cierre de una etapa que comenzó con grandes expectativas.

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La noticia se conoció después de que la propia Belén adelantase, durante una entrevista en el programa catalán Col·lapse, que había decidido desprenderse de su empresa. Aunque durante sus primeros años consiguió hacerse un hueco en el mercado, la madrileña reconoció que el funcionamiento del negocio no respondía a lo que había imaginado. Su intención era ofrecer productos a precios asequibles, pero las condiciones de venta de las grandes superficies terminaron dificultando ese propósito: “Yo ponía un precio fijo y cada supermercado ponía el precio que quería. Yo quería que mi gazpacho lo comprara todo el mundo”.

Belén Esteban ha presentado a la prensa sus nuevos productos de 'Los sabores de la Esteban', 2021. (Europa Press).
Belén Esteban ha presentado a la prensa sus nuevos productos de 'Los sabores de la Esteban', 2021. (Europa Press).

Una apuesta empresarial que nació en 2021

La sociedad Los Sabores de la Esteban SL se constituyó en abril de 2021, con Belén como administradora única. La idea era aprovechar su tirón mediático para introducir en los hogares una selección de alimentos vinculados a la cocina tradicional. El gazpacho y el salmorejo fueron los primeros protagonistas de la marca, que posteriormente amplió su catálogo con cremas de verduras y patatas fritas.

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La acogida inicial fue positiva. Sus productos llegaron a establecimientos de cadenas como Carrefour, Día y Alcampo, además de comercializarse en algunos negocios de hostelería. La propia Esteban se convirtió en la principal embajadora de la firma: hablaba de sus alimentos en televisión, los promocionaba en redes sociales y defendía el carácter familiar de una iniciativa que también conectaba con sus raíces.

Los primeros resultados económicos acompañaron aquel entusiasmo. Según las cuentas registradas, la compañía cerró su primer ejercicio con unos beneficios superiores a los 160.000 euros, después de partir de una inversión inicial de 50.000. Sin embargo, el rendimiento no se mantuvo en los años siguientes. En 2022, las ganancias descendieron hasta los 9.472 euros y, en 2023, se situaron en apenas 2.660 euros.

Productos de 'Sabores de la Esteban' (Instagram/ @saboresdelaesteban_)
Productos de 'Sabores de la Esteban' (Instagram/ @saboresdelaesteban_)

El cierre definitivo de Sabores de la Esteban

La venta anunciada por la televisiva no fue el último capítulo de la historia. En 2025, la publicación de la disolución de Sabores de la Esteban SL en el BOE confirmó que la sociedad había iniciado su proceso de liquidación. De esta manera, el proyecto que durante un tiempo ocupó espacio en los lineales de los supermercados quedó oficialmente atrás.

El final de la empresa no supone, sin embargo, que Belén haya abandonado su faceta empresarial. La colaboradora continúa vinculada a distintas campañas publicitarias y mantiene su presencia en televisión, donde sigue siendo uno de los rostros más reconocibles del entretenimiento español. Su aventura con los gazpachos no tuvo continuidad, pero sí le permitió probar suerte en un terreno distinto al de los platós.

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