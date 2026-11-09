De “¡Por mi hija ma-to!” a “PÁ-GA-ME”: los mejores momentos televisivos de Belén Esteban para celebrar su 53 cumpleaños

Belén Esteban, en 'Sálvame'. (Mediaset)

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Belén Esteban cumple 53 años este 9 de noviembre, convertida en historia viva de la televisión y en un icono incombustible de la cultura pop española. Desde sus primeras apariciones frente a las cámaras hasta su consagración absoluta como colaboradora estrella, la de Paracuellos ha sabido evolucionar frente a los ojos de los espectadores, pasando de ser la indiscutible “princesa del pueblo” a la actual “patrona”. Sobrevivir a más de dos décadas en la siempre exigente pequeña pantalla no es tarea fácil, pero su autenticidad sin filtros y su capacidad para conectar directamente con las emociones de la audiencia la han mantenido en la primera línea mediática.

Si hay algo que define el legado televisivo de Belén, es su innegable aportación al vocabulario popular. El conocido como “diccionario de la Esteban” es un fenómeno en sí mismo: expresiones espontáneas nacidas en el fragor de un plató que han traspasado la pantalla para instalarse en las conversaciones cotidianas de todo el país. Desde el mítico “Andreíta, cómete el pollo” o “¡Por mi hija ma-to!”, hasta sentencias lapidarias como “Ni que fuera yo Bin Laden”, “Hasta luego, Mari Carmen” o el rítmico y exigente “¡Pá-ga-me!”. Sus frases no solo son carne de meme y de stickers en redes sociales, sino auténticos lemas que resumen a la perfección su arrolladora y visceral personalidad.

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Para rendir homenaje a sus 53 años y a tantas horas de puro entretenimiento en directo, hemos buceado en los archivos para recopilar en la siguiente galería sus momentos más inolvidables. Se trata de un recorrido en vídeo por sus enfados más sonados, sus meriendas en directo, sus ataques de risa contagiosos y esos instantes de pura espontaneidad que la coronaron como un animal televisivo sin igual. Una colección de cortes imprescindibles para entender por qué, pase lo que pase, Belén sigue reinando en el imaginario colectivo de varias generaciones.

“Nos queda un empujoncito”

Esta escena de la madrileña sirve para todo. “Ya no nos queda nada, nos queda un empujoncito y ya está, pero bueno, ya queda poquito; hay que confiar y ya está.” Dice Belén mientras se seca las lágrimas con un pañuelo. Este vídeo se ha repetido sobre todo en esas semanas largas que parece que el fin de semana nunca llegaba.

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belén esteban diciendo llorando ya no nos queda nada nos queda un empujoncito y ya está pero bueno ya queda poquito hay que confiar y ya está pañuelo lágrimas meme video música dramática pic.twitter.com/vTQyaua3bD — belen esteban reaction (@BelenReaction) November 29, 2022

“Imagínate que soy Belén Esteban”

Siempre son momentos surrealistas, pero que haga una referencia suponiendo que ella es ella misma nos hace reír a todos. El ejemplo no tardó en viralizarse a los pocos segundos, acompañando las risas de su intención de continuar queriendo explicarse mejor sin conseguirlo.

tú imagínate que yo soy belén esteban (es belén esteban) pic.twitter.com/lDzdlINbw9 — SALVAMISTA ✨ (@elfrikidelatv_) January 19, 2025

El mítico “PÁ-GA-ME”

Sí hay una intervención mítica de la televisión; es cuando pidió con tres sílabas el dinero que le había robado su representante. Por eso este meme ha servido para reclamar bizums entre amigos, pareja y familiares.

Belen esteban diciendo págame pues igual me lo pienso y luego lo borro https://t.co/JLKlKC1zfO pic.twitter.com/WZcNp2iRPK — Mk🏳️‍🌈 (@iamconfused8_) October 30, 2021

Su mirada a cámara

Otro de sus grandes momentos en televisión no tiene ni palabras. La escena es simplemente ella girándose a cámara para mirar con juicio ante la persona que le hablaba. La repercusión fue tal que en su última intervención en La Revuelta volvió a repetirlo junto a Lala Chus.

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Su forma de decir que no

Si algo le caracteriza es la rotundidad, pero si a esto le sumamos la fórmula de separar las palabras con sílabas, tenemos otro gran meme. Este es el caso de NE-GA-TI-VO, un momento mítico que puedes escuchar hasta sin ver las imágenes.

Belén Esteban recreando su propio meme: NE GA TI VO #DeViernes pic.twitter.com/Y8cpJhyjWV — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 25, 2026

“Yo por mi hija, MATO”

Llegamos a una de sus célebres frases. Más allá del mítico “Andreíta cómete el pollo”, la princesa del pueblo supo sacar las garras para hablar de su hija. Y es que dejó bien clara que por ella haría lo que fuese, hasta incluso “matar”. Un clip que aún hoy gira por todas las redes sociales como el primer día.

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“Hasta luego, Maricarmen”

Belén Esteban tiene su propio diccionario y eso está claro. Hasta para decir adiós no iba a ser menos, y es que hay tres palabras que ya van unidas para muchos españoles. El mítico “Hasta luego, Maricarmen”, con el que despedimos también esta lista.

¿Cómo se dice adiós en chino?



¿Chao, chao…?



Belén Esteban: Hasta luego, Mari Carmen #TopChefRTVE



⭕Síguelo en directo https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/HioyTlz27V — La 1 (@La1_tve) March 4, 2026

Guste más o menos, el mayor mérito de Belén Esteban reside en no haber perdido nunca su esencia a pesar del paso del tiempo, las polémicas y los drásticos cambios de formato. Sigue siendo la misma mujer transparente, emocional y leal a los suyos que se sentó por primera vez frente a un piloto rojo hace ya más de veinte años. Esta recopilación audiovisual es la prueba definitiva de que, en un medio donde todo es efímero y guionizado, su espontaneidad ha logrado alcanzar la inmortalidad mediática.

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