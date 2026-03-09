Alberto Herrera anuncia el nacimiento de su primer hijo con Blanca Llandres: “Hoy soy el padre más feliz del mundo”

Alberto Herrera con Blanca Llandres. (Instagram)

La vida de Alberto Herrera acaba de dar un giro inolvidable. El locutor ha anunciado emocionado que ya es padre de su primer hijo junto a Blanca Llandres. Una noticia que ha querido compartir de la forma más natural posible: delante de los micrófonos y acompañado por los oyentes que lo siguen cada mañana.

Ha sido durante su programa en Cadena COPE, dentro del espacio Herrera en COPE, donde el hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero ha confirmado lo que muchos intuían desde hacía días. El pasado viernes ya había dejado caer que podía ausentarse el lunes por “una buena noticia”. Y finalmente así ha sido.

Nada más comenzar el programa, Alberto Herrera no ha podido ocultar la emoción al explicar que su hijo llegó al mundo el sábado 7 de marzo. El pequeño se llama Marcos y, según ha contado su padre, tanto él como Blanca están viviendo uno de los momentos más felices de su vida.

Alberto Herrera y Blanca Llandres el día de su boda. (Europa Press)

“Hoy soy el padre más feliz del mundo”, ha confesado el locutor, visiblemente emocionado, al compartir la noticia con los oyentes.

Un nacimiento que ha vivido como “un milagro”

Durante su intervención, Alberto Herrera también ha querido relatar cómo vivió el nacimiento de su hijo. El comunicador explicó que estuvo presente en el parto y que la experiencia le marcó profundamente.

Para él, el momento fue casi indescriptible. De hecho, llegó a definirlo como un auténtico “milagro”. En su reflexión, destacó especialmente la fortaleza de las mujeres durante el parto, algo que quiso reconocer públicamente.

“El alumbramiento es el acto más excepcional y extraordinario que puede realizar un ser humano, una mujer”, comentó con admiración, recordando ese instante que, según él mismo explicó, jamás olvidará.

Alberto Herrera y Blanca en un momento del embarazo. (Instagram @blancallandresp)

Pero si hubo alguien a quien quiso dedicar unas palabras especiales fue a su mujer. El locutor aprovechó la ocasión para mostrar públicamente su amor y admiración por Blanca Llandres, a quien definió como la persona más importante de su vida.

“Blanca es la cosa más grande que me ha pasado y que me pasará en la vida. Jamás veré ni conoceré a nadie que la iguale”, dijo.

Marcos, el nombre elegido para el bebé

El pequeño se llama Marcos, un nombre clásico que la pareja tenía prácticamente decidido desde hace tiempo. De hecho, hace unos meses ya se había especulado con esa posibilidad después de que Blanca compartiera en redes sociales una prenda de bebé con ese nombre.

Alberto Herrera también contó algunos detalles sobre el recién nacido. Según explicó, el niño nació completamente sano y pesó algo más de tres kilos, concretamente 3,235 kilos.

Con orgullo, el locutor lo describió como “un muñeco”, una expresión que utilizó para transmitir la felicidad que siente al poder tenerlo ya en brazos.