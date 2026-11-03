Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 4 de noviembre: Tasio confiesa sus sentimientos a Damián y Gabriel teme que salga a la luz su mayor secreto

Tasio y Damián en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Guardar

Sueños de libertad afronta una semana de importantes movimientos en la colonia. La decisión de Julia de regresar con Gabriel para evitar que sus abuelos tengan problemas con la justicia ha cambiado el escenario familiar, pero no ha conseguido despejar las dudas que rodean al matrimonio. Al mismo tiempo, el sabotaje de la sala de calderas amenaza con convertirse en un problema mucho mayor para Gabriel, mientras varios personajes tendrán que afrontar sentimientos y secretos que ya no pueden mantener ocultos.

La ficción de Antena 3 ofrecerá cinco nuevos capítulos entre el lunes 2 y el viernes 6 de noviembre.

PUBLICIDAD

En el episodio de este miércoles, el chantaje de Félix Cifuentes pondrá contra las cuerdas a Gabriel, que empezará a temer que su implicación en lo ocurrido termine saliendo a la luz. Además, Tasio dará un paso importante en su relación con Paula.

Miércoles 4 de noviembre: Tasio reconoce que está enamorado de Paula

Pablo, Nieves y Josema en 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

Gabriel es consciente de que la aparición de Félix Cifuentes puede arruinar todos sus planes. El antiguo abogado de Antoine Brossard conoce detalles sobre el sabotaje de la sala de calderas y amenaza con revelar la implicación de Gabriel si no recibe dinero a cambio de guardar silencio. Ante la presión, el empresario comparte su preocupación con Beatriz, que vuelve a quedar involucrada en una situación cada vez más comprometida.

PUBLICIDAD

Pero no será el único que empiece a sospechar. Andrés también percibe que su primo oculta algo y decide investigar qué ocurrió realmente durante su encuentro con el abogado. Sus pesquisas podrían acercarlo a una verdad que Gabriel necesita mantener enterrada. ¿Conseguirá descubrir qué relación tiene Félix con el sabotaje antes de que sea demasiado tarde?

En paralelo, Tasio tendrá que afrontar las consecuencias de su relación con Paula. Después de las presiones recibidas y de los reproches de su entorno, el joven termina reconociendo ante Damián lo que siente: está enamorado de ella. Una confesión que puede marcar un antes y un después en su vida personal y en la relación con su familia.

PUBLICIDAD

Eduardo y Manuela disfrutan de un picnic en 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

Por otro lado, Claudia prepara un homenaje a Mateo en el aniversario de su muerte. Mientras tanto, Fina empieza a notar que su complicidad con Marta tiene algo diferente, una cercanía que podría complicar todavía más sus sentimientos.

El chantaje de Félix y una visita que desconcierta a don Agustín

Las consecuencias de lo ocurrido con Gabriel seguirán marcando los próximos capítulos. El jueves, Fina tendrá que tomar una decisión sobre su trabajo con Bianca y dejará claro que no está dispuesta a exponer con ella si no pueden hacerlo en igualdad de condiciones. Además, Gabriel y Beatriz buscarán una solución para ocultar la identidad del padre del bebé y llegarán a plantearse una estrategia tan delicada como pagar a alguien para que se haga pasar por Javier Moreno.

PUBLICIDAD

Pero otra historia despertará una gran incógnita: la llegada de Amparo, una monja que acudirá para ayudar a Claudia con la casa cuna. Su presencia dejará desconcertado a don Agustín, que parece tener motivos para evitarla.

Begoña no perdona a Beatriz, 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

El viernes, Félix volverá a presionar a Gabriel para conseguir dinero a cambio de no contarle a Hugo Brossard lo que sabe sobre el sabotaje. Beatriz, por su parte, facilitará a Begoña el contacto de Javier Moreno, mientras Manuela y Eduardo estrecharán su relación durante una jornada en el campo.

Y don Agustín continuará esquivando a Amparo. ¿Qué ocurrió entre ellos y por qué su regreso parece inquietarle tanto? La colonia se prepara para descubrir que algunos secretos del pasado todavía tienen mucho que decir.

PUBLICIDAD