‘Sueños de libertad’, avance semanal del 2 al 6 de noviembre: un regreso inesperado amenaza a Gabriel y una nueva llegada sacude la colonia

Josema y Mabel en 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

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Sueños de libertad afronta una semana decisiva en las tardes de Antena 3. Gabriel vuelve a encontrarse contra las cuerdas cuando un antiguo conocido amenaza con destapar la verdad sobre el sabotaje de la sala de calderas, mientras Beatriz se implica en un plan que podría complicar todavía más la situación.

En paralelo, Julia descubre hasta dónde están dispuestos a llegar sus abuelos para protegerla, Tasio debe enfrentarse a las consecuencias de su relación con Paula y los sentimientos de Mabel por Josema empiezan a resultar difíciles de disimular. Además, una inesperada llegada a la colonia despierta interrogantes sobre el pasado de don Agustín.

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La ficción ofrecerá cinco nuevos episodios del lunes 2 al viernes 6 de noviembre. La semana estará marcada por las amenazas, los conflictos sentimentales y varias revelaciones que pueden cambiar el rumbo de sus protagonistas.

Lunes 2 de noviembre: Julia toma una decisión para proteger a su familia

Digna advierte a Damián de que, si Gabriel cumple su amenaza de demandarlos, podrían perder a Julia para siempre. Lo que ambos desconocen es que la joven ha escuchado su conversación y empieza a plantearse una decisión que afectará a toda la familia. Mientras tanto, Tomás promete a Salva que dejará el alcohol y recibe una propuesta para intentar superar su problema.

En la colonia, Claudia decide no despedir a Paula, aunque Marta y Andrés presionan a Tasio para que termine su relación con ella. El joven se rebela contra sus reproches y les recuerda sus propias contradicciones. Por otro lado, Bianca se disculpa con Fina por haber cuestionado sus decisiones, mientras Luis se despide de su familia para regresar a Barcelona, aunque Damián le propone continuar trabajando en el almizcle sintético.

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Bianca y Fina tienen una discusión en 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

Finalmente, Julia decide volver a casa con Gabriel para evitar que sus abuelos puedan acabar en la cárcel. Una elección que tendrá consecuencias.

Martes 3 de noviembre: Gabriel recibe una visita que puede destruirlo

Begoña descubre por qué Julia ha cambiado de opinión: la joven le cuenta que escuchó la conversación de sus abuelos y que no piensa permitir que su familia se sacrifique por ella. Ambas prometen no volver a ocultarse información.

Mientras Mabel empieza a reconocer sus sentimientos por un hombre mayor, Claudia afronta el aniversario de la muerte de Mateo. Sin embargo, la mayor amenaza llega para Gabriel con el regreso de Félix Cifuentes, el antiguo abogado de Antoine Brossard. El hombre quiere averiguar qué ocurrió realmente en la sala de calderas y amenaza con revelar la implicación de Gabriel en el sabotaje si no le paga por su silencio.

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Pablo, Nieves y Josema en 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

Miércoles 4 de noviembre: Tasio confiesa sus sentimientos a Damián

Gabriel teme que Félix termine delatándolo y comparte su preocupación con Beatriz. Andrés, por su parte, empieza a sospechar que su primo oculta algo y decide investigar su encuentro con el abogado.

Tasio se enfrenta a las consecuencias de su relación con Paula y acaba confesándole a Damián que está enamorado de ella. Mientras tanto, Claudia prepara un homenaje a Mateo y Fina comienza a notar que su complicidad con Marta es distinta de la que mantiene con Bianca.

Jueves 5 de noviembre: Amparo aparece en la colonia

Fina decide plantar cara a Bianca y le comunica que no expondrá con ella si no pueden trabajar en las mismas condiciones. A su vez, Gabriel y Beatriz buscan una salida para ocultar la identidad del padre del bebé, hasta el punto de plantearse pagar a alguien para que se haga pasar por Javier Moreno.

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Pero la llegada de una monja llamada Amparo para ayudar a Claudia con la casa cuna deja desconcertado a don Agustín. Su reacción hace sospechar que existe una historia pendiente entre ambos.

Begoña no perdona a Beatriz, 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

Viernes 6 de noviembre: Félix vuelve a presionar a Gabriel

El chantaje de Cifuentes continúa y Gabriel no encuentra la forma de librarse de él. El abogado insiste en exigir dinero a cambio de no revelar a Hugo Brossard lo ocurrido en la sala de máquinas. Mientras tanto, Beatriz facilita a Begoña el número de Javier Moreno, siguiendo el plan que ha trazado con Gabriel.

Además, Manuela y Eduardo estrechan su relación durante una tarde en el campo, mientras don Agustín sigue evitando a Amparo. ¿Qué ocurrió entre ellos y qué consecuencias tendrá su regreso a la colonia?

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