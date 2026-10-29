Avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 30 de octubre: Damián hace una oferta inesperada a Gabriel a cambio de que Julia continúe viviendo con ellos

Paula y Claudia en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

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La tensión continúa creciendo en Sueños de libertad, donde los conflictos familiares, las relaciones sentimentales y los secretos del pasado amenazan con cambiar el destino de varios protagonistas. Durante los últimos días, Gabriel ha intentado recuperar el control de la situación con Julia, mientras Beatriz ha movido sus fichas para impedir que la pequeña encuentre estabilidad junto a su padre. Por otro lado, el descubrimiento de un nuevo compuesto en La Industrial podría convertirse en una oportunidad económica extraordinaria, aunque Damián tendrá que sortear varios obstáculos para aprovecharlo.

La semana también ha estado marcada por los problemas de Salva con su padre, las dudas de Fina ante la posibilidad de marcharse a Argentina y las consecuencias de la relación clandestina entre Paula y Tasio. Tras la emisión del capítulo del jueves, la serie encara el viernes con nuevas revelaciones y decisiones que pueden tener consecuencias importantes.

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Lo que ha ocurrido esta semana en ‘Sueños de libertad’

El lunes, Gabriel logró que Julia aceptara regresar a casa después de pedirle perdón. Sin embargo, la decisión no convenció a Begoña, Digna y Damián, que preferían que la niña permaneciera con sus abuelos. Beatriz tampoco recibió bien la noticia y comenzó a preparar otra estrategia para apartarla del abogado. Mientras tanto, los trabajadores de la perfumería mostraron su rechazo al cambio de identidad de la empresa, ahora denominada Brossard España, y organizaron un boicot contra el acto de presentación ante la prensa.

En paralelo, la investigación de Luis sobre un producto obtenido accidentalmente en La Industrial empezó a abrir nuevas posibilidades. También se complicó la situación de Salva, cuyo padre apareció agredido y sin el dinero que llevaba encima. Por su parte, Fina intentó acercar a Bianca y Claudia para facilitar una posible marcha a Argentina, aunque el primer encuentro entre ambas no resultó como esperaba.

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Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

El martes, Beatriz volvió a intervenir en el conflicto familiar y consiguió que Julia cambiara de opinión mediante una revelación que dejó a la pequeña profundamente afectada. La niña terminó negándose a regresar con Gabriel, mientras Begoña trataba de protegerla sin enfrentarse abiertamente a su marido. La tensión entre Salva y Tomás también fue a más: el cantinero comprendió que su padre parecía más interesado en el dinero que en recuperar la relación con él.

En el terreno profesional, Luis confirmó que el compuesto descubierto en la fábrica desprendía un olor a almizcle y podía tener aplicaciones en perfumería. Además, Claudia descubrió que Paula mantenía una relación secreta con Tasio, una noticia que la dejó desolada. Marta, por su parte, supo que Fina se estaba planteando seriamente aceptar la propuesta de Bianca y marcharse a Argentina.

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Tras el paro en la emisión de Sueños de libertad debido a la programación especial motivada por el accidente ferroviario ocurrido en Toledo, la ficción regresó el jueves con nuevas complicaciones. Luis terminó confesando a Digna que su matrimonio con Luz atravesaba dificultades económicas y personales después del fracaso de su negocio en Barcelona. Claudia se debatió entre despedir a Paula o darle otra oportunidad, mientras Valentina se enfrentó a Tasio tras conocer su relación clandestina con la joven. La situación acabó llevando al empresario a reconocer ante Andrés que mantenía ese vínculo secreto.

Marta, Andrés y Pablo en el capítulo 676 en 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

Por otro lado, Julia volvió a rechazar a Gabriel después de leer el periódico y comprobar que la información que Beatriz le había revelado era cierta. El abogado perdió la paciencia y amenazó a Begoña con ejercer sus derechos como padre si no conseguía que la pequeña regresara por las buenas. Damián y Digna, cada vez más preocupados, siguieron buscando una salida para evitar que Julia tuviera que volver a una casa en la que no se siente segura.

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Capítulo 679 del viernes 29 de octubre

El episodio de este viernes estará marcado por los intentos de Begoña de proteger a Julia y por una oferta de Damián que podría cambiar el rumbo del conflicto. La enfermera acudirá a casa de los De la Reina para convencer a la niña de que regrese con ella. Durante la visita, Digna descubrirá las amenazas de Gabriel, dispuesto a recurrir a sus derechos como padre si Julia mantiene su negativa. Sin embargo, la pequeña no dará su brazo a torcer, pese a las consecuencias que pueda acarrearle su decisión.

Ante este escenario, Digna y Damián intentarán encontrar una solución que permita a Julia permanecer con sus abuelos. El patriarca de los De la Reina dará un paso más y planteará a Gabriel una oferta difícil de rechazar a cambio de que acepte que la niña continúe viviendo con ellos. Mientras tanto, Begoña comprenderá que necesita tomar una decisión determinante para proteger a la pequeña. Beatriz será testigo de ese momento, que puede marcar un antes y un después en la familia.

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Mabel y Salva en el capítulo 676 en 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

La historia de Salva y Tomás también dará un giro. El cantinero seguirá intentando ayudar a su padre, que finalmente le explicará las circunstancias que lo han llevado a una situación desesperada, marcada por el alcohol y las deudas. Mabel, que continúa siendo un apoyo para Salva, le propondrá una posible solución para afrontar sus problemas.

En La Industrial, Luis confirmará el extraordinario valor del almizcle sintético obtenido por accidente. El hallazgo podría abrir una oportunidad económica muy importante para la empresa, y Damián querrá registrar cuanto antes la patente. No obstante, Tasio le advertirá que el procedimiento no será tan sencillo como esperaba, lo que complicará sus planes.

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Salva y su padre en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

También habrá consecuencias para Paula y Tasio después de que su relación secreta haya salido a la luz. Valentina se siente traicionada y sus palabras obligarán a la joven a reflexionar sobre el precio de mantener una relación a escondidas. Claudia, por su parte, arremeterá contra Tasio y contra Salva por haber sido su cómplice, mientras la situación le recuerda experiencias dolorosas de su propio pasado.

Eduardo, entretanto, decidirá sincerarse con Manuela y contarle la historia que lo une a la mujer y a la joven de la fotografía. La confesión supondrá un paso importante en una relación marcada hasta ahora por las dudas y las preguntas sin respuesta.

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Por último, Fina se enfrentará a Bianca después de escuchar cómo habla de Claudia. La actitud de la pintora hará que Fina cuestione su propuesta de marcharse con ella a Argentina. Una decisión que continúa en el aire y que podría afectar también a Marta, que todavía no ha renunciado del todo a sus sentimientos.

Bianca y Fina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).