España

Todo sobre Etxebarri, el asador vasco elegido como mejor restaurante del mundo en 2026: un menú de 300 euros y un humilde chef de 66 años

El restaurante DiverXO, del chef madrileño Dabiz Muñoz, cayó del cuarto al noveno lugar de la lista más prestigiosa de la gastronomía internacional

Imagen del Asador Etxebarri de Bittor Arginzoniz enclavado en el valle de Atxondo (Bizkaia). EFE/Luis Tejido/Archivo
Imagen del Asador Etxebarri de Bittor Arginzoniz enclavado en el valle de Atxondo (Bizkaia). EFE/Luis Tejido/Archivo
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Un restaurante español vuelve a ser el mejor de todo el planeta. Asador Etxebarri, de Bittor Arginzoniz, se ha coronado este miércoles con el primer puesto de la nueva lista de los The World’s 50 Best Restaurants. La 24.ª edición de la lista, presentada en el Teatro Municipal de Lima (Perú), sitúa al pequeño barrio de Axpe, en el valle de Atxondo (Bizkaia), en el podio de la gastronomía mundial, tomando el relevo del peruano Maido, que triunfó en la lista de 2025.

La parrilla más célebre de Euskadi llevaba años detrás del número uno de la prestigiosa lista, tras haber permanecido durante la última década entre los diez primeros y haber sido segunda en 2024 y 2025. Al recibir el premio, Arginzoniz (Axpe, 66 años) agradeció a toda la gente que les ayudó “para seguir trabajando en el fuego, la técnica más ancestral”. “Nuestros antepasados nos dejaron todo su saber y hacer, y con su dedicación y pasión nos transmitieron un valor cultural y gastronómico incalculable”, apuntó.

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“Siempre he dicho que nunca he trabajado pensando en estar en ninguna lista; yo solo trabajo pensando que el cliente que se acerca a Etxebarri salga contento. Trabajar en la cocina pensando conseguir una posición en una lista o estrella es un error; hay que trabajar pensando en el cliente”, dijo un humilde Arginzoniz en una rueda de prensa posterior a la gala.

El chef Bittor Arginzoniz, dueño de El Asador Extebarri, recibe el premio a mejor restaurante del mundo de 2026 en la nueva lista de los 50 mejores restaurantes del mundo este miércoles, en Lima (Perú). (EFE/Paolo Aguilar)
El chef Bittor Arginzoniz, dueño de El Asador Extebarri, recibe el premio a mejor restaurante del mundo de 2026 en la nueva lista de los 50 mejores restaurantes del mundo este miércoles, en Lima (Perú). (EFE/Paolo Aguilar)

Son tres los restaurantes españoles que siguen a Etxebarri en este ranking: DiverXO, del chef madrileño Dabiz Muñoz, cayó del cuarto al noveno lugar, por lo que salió del ‘top 5’ en el que llevaba durante cuatro años seguidos. El restaurante barcelonés Enigma, del chef Albert Adriá, pasó del puesto 33 al 29, mientras que el restaurante vasco Elkano, que regenta el chef Aitor Agerri en Getaria (Guipúzcoa), cayó de la posición 24 a la 33.

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En la segunda mitad de la lista, entre el puesto 51 y el 100, encontramos otros cinco restaurantes españoles. Quique Dacosta baja hasta el puesto 65 después de ocupar el 14 en 2024. Cocina Hermanos Torres se coloca en la posición 78, en la que es su primera aparición en la lista. Aponiente sigue bajando hasta la posición 84 desde la 72 que ocupaba. Txispa se cuela en la 85, en la que es también novedad en la lista, mientras que Mugaritz baja hasta la 87 tras caer otros seis puestos.

Este asador vasco es el cuarto restaurante español en alcanzar la cima de la prestigiosa lista durante toda su historia, un hito que también consiguieron elBulli, de Ferran Adriá, en cinco ocasiones (2002 y 2006-2009), el Celler de Can Roca, de los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca, por dos veces (2013 y 2015); y Disfrutar, de los chefs Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, en 2024.

Etxebarri, un templo de la parrilla

El chef Bittor Arginzoniz abrió el establecimiento en su localidad natal en 1990 con el fin de hacer un negocio rentable, mostrando al mundo sus dotes con las brasas. Con el paso del tiempo, su destreza y propuesta de alta cocina a la parrilla se hicieron populares a nivel internacional, consiguiendo además una estrella Michelin y tres soles Repsol.

Su pescado a la brasa, su chorizo artesanal y su chuleta de vaca vieja son los grandes protagonistas en su menú degustación. Así lo definen desde 50 Best: “A lo largo de más de 14 platos, servidos en el espacioso comedor con vistas a la plaza del pueblo, los comensales disfrutan del chorizo casero de Arguinzoniz y de delicias de temporada como las anguilas jóvenes y el pepino de mar con judías verdes. La estrella del espectáculo es una chuleta de ternera a la brasa: aunque pueda parecer increíblemente grande, su textura tierna y su extraordinario sabor hacen que el plato casi siempre se termine por completo”.

Una txuleta en el Asador Etxebarri (Krista: Wikimedia Commons).
Una txuleta en el Asador Etxebarri (Krista: Wikimedia Commons).

El menú degustación del Asador Etxebarri tiene un precio de 300 euros por persona. No incluye bebida y el pago siempre se realiza por adelantado y sumando el total de comensales de la reserva. El local no dispone de menú vegetariano y las reservas deben ser de un mínimo de dos personas y de un máximo de seis.

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