Unos traficantes en Sevilla que trasladaban un fusil AK-47 y un lanzacohetes valorados en 6.000 euros los arrojan desde un coche durante una persecución policial

Agentes de la Policía Nacional exhiben un fusil de asalto AK-47 y un lanzacohetes incautados en Sevilla

Guardar

La Policía Nacional ha detenido a tres personas en Sevilla por su presunta relación con una red de tráfico de armas de guerra destinada a grupos vinculados al narcotráfico. En la operación, los agentes intervinieron un fusil de asalto AK-47 y un lanzacohetes anticarro M80, ambos en condiciones de funcionamiento, según ha informado la propia Policía. La investigación permitió detectar contactos para la venta de este tipo de armamento en el mercado ilegal. Los investigadores sitúan el precio de un fusil de asalto en torno a los 6.000 euros por unidad.

Las indagaciones comenzaron el pasado mes de junio, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la posible existencia de una red dedicada a la comercialización de armas de guerra en la provincia de Sevilla. La investigación se centró en varios individuos residentes en Dos Hermanas que, presuntamente, mantenían contactos con personas interesadas en adquirir este armamento. El avance de la investigación llevó a establecer un dispositivo de vigilancia sobre uno de los investigados. Durante este seguimiento, los policías detectaron que el sospechoso se desplazaba en un vehículo acompañado por otra persona.

PUBLICIDAD

Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes del automóvil emprendieron la huida. Durante el recorrido arrojaron una bolsa a la vía pública, que pudo ser recuperada por los agentes. En su interior se encontraban las dos armas de guerra intervenidas durante la operación. La primera era un fusil de asalto AK-47 de calibre 7,62 milímetros. La segunda, un lanzacohetes anticarro M80 de calibre 64 milímetros. Ambos elementos se encontraban, según la información policial, en plenas condiciones de funcionamiento.

Las armas de guerra incautadas por la Policía Nacional en Sevilla (Policía Nacional)

Posible incremento de la violencia en Sevilla

Los dos ocupantes del vehículo fueron finalmente interceptados y detenidos. Posteriormente, los investigadores practicaron una tercera detención vinculada con las labores de intermediación para la venta de las armas. Tras las detenciones, la Policía Nacional desarrolló una segunda fase de la operación con cuatro entradas y registros domiciliarios. Tres de ellos se realizaron en Dos Hermanas y el cuarto en la ciudad de Sevilla.

PUBLICIDAD

Los arrestados, asentados principalmente en Dos Hermanas, actuaban supuestamente como intermediarios entre los proveedores de las armas y posibles compradores relacionados con organizaciones criminales. Han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia del barrio. La Policía considera especialmente relevante la intervención del lanzacohetes por su carácter militar y su capacidad destructiva, que suponía un riesgo para la seguridad pública. Al conocer la noticia surge la pregunta de en qué contexto estarían dispuestos a utilizarlo, pues no es habitual ver este arma emplearse en España.

La actuación policial ha permitido confirmar la existencia de canales de comercialización de armamento de guerra presuntamente dirigidos a organizaciones criminales relacionadas con el tráfico de drogas. La investigación trata de determinar ahora el origen de las armas, el recorrido seguido hasta llegar a Sevilla y si existen más personas implicadas en la red. La disponibilidad de fusiles de asalto o armas anticarro puede aumentar la capacidad de estos grupos para proteger cargamentos, intimidar a rivales o enfrentarse a las fuerzas de seguridad. Los tres arrestados deberán responder, presuntamente, por delitos de tenencia y tráfico de armas de guerra.

PUBLICIDAD