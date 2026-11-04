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La televisión cambia este 5 de noviembre: los nuevos canales que llegan y cómo resintonizar para no perderte ninguno

La llegada de La 2 UHD y RNE Accesible marca una nueva etapa en la televisión digital terrestre. Será necesario resintonizar los canales para acceder a las nuevas emisiones

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La televisión en abierto afronta una nueva transformación tecnológica esta semana. El próximo jueves, 5 de noviembre, la Televisión Digital Terrestre (TDT) estrenará nuevas emisiones y reorganizará parte de su oferta, un cambio que afectará a los hogares de toda España.

RTVE incorporará La 2 en Ultra Alta Definición (UHD) y pondrá en marcha RNE Accesible, un servicio pensado para facilitar que las personas con discapacidad auditiva puedan seguir los contenidos radiofónicos.

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Para acceder a las nuevas señales y localizar los canales en sus nuevas posiciones, será necesario resintonizar el televisor a partir de las 8:00 horas. La actualización forma parte de la implantación del estándar DVB-T2, una tecnología que permite aprovechar mejor la capacidad de emisión y avanzar hacia una televisión con mayor calidad de imagen y sonido.

Qué canales nuevos llegan a la TDT el 5 de noviembre

Una de las principales novedades será la llegada de La 2 UHD, que se sumará a La 1 UHD, disponible en la TDT desde febrero de 2024. Los televisores compatibles podrán ofrecer imágenes más nítidas, colores más precisos y una experiencia sonora mejorada. La evolución tecnológica también permitirá que otros canales nacionales comiencen a emitir en UHD, entre ellos Antena 3 y Telecinco.

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Chenoa en la presentación de 'The Floor'. (RTVE)
Chenoa en la presentación de 'The Floor'. (RTVE)

La otra gran incorporación de RTVE será RNE Accesible, anteriormente conocido como RNE para todos. Este servicio permitirá seguir la programación de Radio Nacional de España mediante subtítulos y lengua de signos a través de la TDT. Además, ofrecerá imágenes del estudio principal de la emisora, una propuesta que busca hacer los contenidos radiofónicos más accesibles para las personas con discapacidad auditiva.

La reorganización también afectará a la ubicación de algunos canales. Por ello, conviene realizar una nueva búsqueda automática para que el televisor actualice la lista y muestre correctamente las emisiones disponibles.

Cómo resintonizar el televisor paso a paso

El procedimiento es sencillo y, en condiciones normales, no requiere la intervención de un técnico. Para actualizar los canales, hay que encender el televisor y acceder al menú de configuración con el mando a distancia. Después, se debe localizar el apartado de canales, instalación o sintonización —el nombre varía según el fabricante— y seleccionar la opción de búsqueda automática.

Una vez finalizado el proceso, será necesario guardar los cambios y comprobar que los canales aparecen correctamente. Si la lista ha cambiado, puede que haya que volver a ordenarlos según las preferencias de cada hogar.

¿Hay que cambiar de televisor para ver los nuevos canales?

No necesariamente. La mayoría de las emisiones continuará disponible en alta definición (HD), por lo que no todos los espectadores tendrán que comprar un aparato nuevo para seguir viendo la televisión como hasta ahora.

Sin embargo, para recibir las nuevas emisiones UHD a través del estándar DVB-T2 será necesario disponer de un equipo compatible con esa tecnología y con los requisitos de decodificación correspondientes. Quienes tengan un televisor que no reúna esas características podrán seguir viendo los canales que continúen emitiéndose en el sistema anterior, aunque no accederán a las nuevas señales UHD mediante TDT.

El análisis de la relación entre precio y valor contempla el sistema operativo, la calidad de imagen y los puertos de conexión.
Una familia viendo la televisión (Material gráfico proporcionado por el equipo de Mercadeo de AIWA)

El cambio del 5 de noviembre constituye únicamente la primera fase de una transición progresiva. La TDT sigue siendo la principal plataforma de televisión en abierto en España y concentra cerca del 80% del consumo televisivo. El objetivo es modernizar sus emisiones sin dejar atrás su carácter gratuito y universal.

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