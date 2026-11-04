España

CAF elige Madrid como sede europea para movilizar inversiones sostenibles entre América Latina y Europa: “Nuestra obligación es traducir las aspiraciones de los líderes en acciones”

Las nuevas instalaciones se trasladan a la Torre Picasso. En el marco de la Cumbre Iberoamericana, CAF creó un fondo de 1.000 M de dólares para apoyar a países de América Latina y el Caribe ante el impacto de fenómenos meteorológicos como el Niño

El presidente de CAF, Sergio Díaz-Granados, inaugura la nueva oficina en Madrid.
El presidente de CAF, Sergio Díaz-Granados; la presidenta del BEI, Nadia Calviño; y la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, inauguran la nueva oficina en Madrid.
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CAF -el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, sube un escalón su alianza con España. La organización, que se posiciona como el principal banco verde en Iberoamérica, ha inaugurado su nueva oficina en Madrid, que será la nueva sede de la vicepresidencia de Cooperación, Alianzas y Movilización, creada para impulsar proyectos sostenibles, movilizar capital, conocimiento y socios internacionales entre América Latina y el Caribe y Europa.

Las nuevas instalaciones se trasladan a la Torre Picasso de Madrid, en vísperas del 25 º aniversario de la alianza entre el organismo y la CAF y en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebra esta semana en la capital. “Son años y años de transformación continua. Hoy nos encontramos aquí fruto de esas conversaciones. Hemos entendido que nosotros tenemos la obligación de traducir las aspiraciones de los líderes en acciones concretas”, ha afirmado el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados.

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En la inauguración ha estado presente la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien ha celebrado la elección de España como sede europea, una decisión que es “mucho más que una decisión organizativa”: “Se ha elegido a España como núcleo de alianzas”, ha celebrado. La vicepresidenta tercera del Gobierno ha señalado que la apertura tiene lugar “en un momento complicado en el orden internacional, pero especialmente oportuno”. “Necesitamos seguir impulsando el diálogo, más alianzas y más cooperación ante los retos globales. Y España siempre ha sido ese puente”, ha añadido la vicepresidenta del Gobierno.

Un centenar de contratos adjudicados a empresas españolas

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, ha añadido que la apertura profundizará en las relaciones ya consolidadas con el organismo europeo. “Es un día muy especial. Nosotros ponemos el dinero donde otros ponen las acciones”, ha sostenido la exministra del Gobierno. En la última década, España ha aportado hasta 1.000 millones de euros al organismo. Por su parte, CAF ha autorizado hasta 112 contratos con empresas españolas en proyectos en América Latina y el Caribe y ha anunciado más de un centenar de proyectos que necesitarán de la financiación europea.

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CAF subraya que esta alianza es bidireccional. Recuerda que el pasado mes de mayo, el organismo aprobó una línea de crédito de 175 millones de euros para que Acosol, la empresa pública responsable del suministro y saneamiento de agua en la Costa del Sol Occidental, renovase, y adaptase las infraestructuras hídricas, así como para fortalecer la gestión sostenible del recurso ante los riesgos derivados de la sequía y el cambio climático.

En el marco de la Cumbre Iberoamericana, CAF creó un fondo de 1.000 millones de dólares que estará destinado a apoyar a los países de América Latina y el Caribe en la preparación y respuesta ante el impacto de fenómenos meteorológicos como el Niño. Una inversión que, subrayan desde la institución, necesitará de la colaboración entre los gobiernos regionales, europeos y una alianza público-privada.

Las miradas están puestas en la cumbre que se celebrará en enero en Panamá, que reunirá a jefes de Estado, ministros y empresarios latinoamericanos para seguir impulsando la rueda de negocios a ambos lados del Atlántico.

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