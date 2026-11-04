Vivir con miedo en casa: la violencia intrafamiliar contra menores aumenta un 75%, con el padre como agresor en casi la mitad de los casos

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Los casos de violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes atendidos por Fundación ANAR han aumentado un 75% en cinco años, entre 2020 y 2025, según un estudio de la entidad presentado este miércoles y que analiza 27.138 situaciones. La organización recibió un total de 373.926 peticiones de ayuda por teléfono, correo electrónico y chat para asistir a las víctimas.

El informe, elaborado por el Centro de Estudios e Investigación de Fundación ANAR con apoyo del Ministerio de Igualdad, describe situaciones de violencia persistente y de alta gravedad. El 64% de los casos se producía todos los días y el 77% se prolongaba durante más de un año. Además, el 83,3% fue catalogado con un nivel alto de gravedad y casi el 80% requirió una respuesta urgente.

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La organización advierte que la violencia dentro del hogar no suele presentarse de forma aislada. Una misma víctima puede sufrir varias formas de maltrato y, de media, cada menor atendido afrontaba 4,8 problemas asociados a su situación.

Durante la presentación del estudio, titulado Violencia intrafamiliar en la infancia y adolescencia según género: tipología, causas y consecuencias, la directora de las Líneas de Ayuda ANAR, Diana Díaz, ha subrayado la necesidad de detectar estos casos a tiempo y escuchar a los afectados, porque “la soledad acompaña a los menores maltratados”. “Viven en hogares donde sienten miedo, hay una situación que nadie sabe y nadie ve y en ocasiones les es muy complicado pedir ayuda”, explica, por eso considera clave que los adultos del entorno identifiquen las señales y “actúen cuanto antes”.

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Una adolescente observa su teléfono móvil. (Imagen ilustrativa Infobae)

El maltrato físico y psicológico concentra dos de cada tres casos

El maltrato físico, presente en el casi 35% de los casos, y el maltrato psicológico, con el 29%, fueron las formas de violencia intrafamiliar más frecuentes entre los menores atendidos. A continuación aparecen el abandono, con el 14%; la violencia de género en el entorno familiar, con el 10%; y las agresiones sexuales, con el 10%.

Todas las tipologías registraron incrementos durante el periodo estudiado. El mayor aumento correspondió a la violencia de género en el ámbito familiar, que creció un 237%. Las agresiones sexuales subieron un 116% y los casos de abandono, un 97%.

El estudio también sitúa el uso inadecuado de la tecnología como un elemento presente en el 49% de las situaciones de violencia dentro de la familia. Esta circunstancia aparece con mayor frecuencia en los casos de maltrato físico y psicológico.

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El maltrato psicológico, además, suele coexistir con otras agresiones y puede anticipar un empeoramiento de la situación. La entidad reclama que insultos, humillaciones, amenazas, aislamiento o descalificaciones sean identificados como formas de violencia, en especial cuando han quedado normalizados en la convivencia familiar.

Varios adolescentes en clase. (GAES)

Las adolescentes son el grupo más atendido

El 60% de las víctimas atendidas fueron niñas y adolescentes. La presencia femenina fue más elevada en las agresiones sexuales, donde representaron el 80% de los casos, así como en el maltrato físico y psicológico.

El grupo de 13 a 17 años concentró el 43% de las consultas. Los menores de nueve años supusieron el 37% del total y afrontaron una mayor exposición al abandono y a la violencia de género en su entorno. El informe también alerta sobre la vulnerabilidad de las niñas de esta franja de edad ante las agresiones sexuales.

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Los menores con discapacidad representaron casi el 25% de los casos. En este grupo hubo una mayor prevalencia de niños y adolescentes varones, que alcanzaron el 66%. El maltrato físico y psicológico fueron las formas de violencia más habituales entre ellos.

La violencia en el hogar tiene además efectos sobre la vida escolar. El 73% de las víctimas presentaba un rendimiento académico medio o bajo, un porcentaje que aumentaba en los casos de abandono y maltrato físico.

La salud mental es el problema asociado más frecuente

La salud mental fue el principal problema vinculado a todas las formas de violencia intrafamiliar analizadas por ANAR. Su impacto fue más alto entre las víctimas de agresiones sexuales, con el 63%, y de maltrato psicológico, con casi el 62%.

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En el caso de las niñas y adolescentes, la autolesión aparece como el principal indicador asociado a la violencia en el ámbito familiar.

Cuando contactaron con la organización, solo el 26% de las víctimas había recibido atención psicológica de profesionales externos, por lo que ANAR considera necesario ampliar una respuesta especializada que sea rápida y sostenida en el tiempo.

Fremanezumab se inyecta una vez al mes para niños y adolescentes de entre 6 y 17 años con migraña episódica

El padre es el principal agresor en casi la mitad de los casos

El padre fue identificado como agresor en el 48% de las situaciones atendidas. La madre apareció como agresora en el 28% de los casos y ambos progenitores en el 12%. El padre fue la principal figura agresora en todas las formas de violencia incluidas en el estudio.

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En las agresiones sexuales predominaron de forma amplia los familiares varones, como padres, padrastros, hermanos, primos, tíos o abuelos. La participación de mujeres se registró en el 4% de estas situaciones.

El 36% de las víctimas vivía solo con su madre y el 30% convivía con ambos progenitores. El informe identifica una mayor exposición al abandono, al maltrato psicológico y a las agresiones sexuales en hogares con un solo progenitor. También señala que las familias monoparentales encabezadas por mujeres pueden enfrentar una vulnerabilidad añadida por la falta de recursos y apoyos.

Una pareja paseando. (Europa Press)

Casi la mitad de los menores atendidos, el 48%, pertenecía a familias migrantes. Este grupo tuvo una presencia relevante en los casos de maltrato físico, abandono y agresiones sexuales.

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Justicia gratuita y juzgados especializados

El estudio indica que el 44% de las familias de las víctimas también sufría problemas de salud mental. En ese sentido, ANAR alerta sobre el peso de las adicciones, la pobreza infantil y los conflictos familiares en los casos de abandono y maltrato psicológico.

La entidad brindó apoyo psicológico, jurídico y social en casi ocho de cada 10 casos y reclama más recursos, justicia gratuita para menores y juzgados especializados en violencia contra la infancia.