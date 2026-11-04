Ábalos acusa al Gobierno de “incapacidad” para defender las reformas ferroviarias que impulsó al frente del Ministerio y de dejar que el PP “imponga un relato interesado”

El exministro de Transportes José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo. (Tribunal Supremo)

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José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, ha cargado desde la cárcel contra el Gobierno de Pedro Sánchez por permitir, a su juicio, que el Partido Popular imponga su relato sobre la seguridad ferroviaria tras la tragedia de Urda. “Resulta especialmente doloroso asistir a la incapacidad de este Gobierno para recordar estos hechos, desmontar la estrategia de mentiras del PP que le permite imponer un relato interesado”, escribe en un extenso mensaje en la red social X, en el que rompe su silencio sobre la crisis ferroviaria y reivindica su paso por el Ministerio de Fomento.

Condenado por el Tribunal Supremo a 24 años y tres meses de prisión por el ‘caso mascarillas’, el exministro ha aprovechado el accidente para defender la gestión de su equipo y reprochar al Ejecutivo que no haya salido en su defensa. “No se trata de atribuirse méritos que no corresponden”, sostiene, sino de explicar “qué situación heredamos, quién dejó maltrecha la red ferroviaria y quiénes tuvimos que empezar a corregirlo”.

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La crítica apunta también a la dirección política del actual Gobierno, al que acusa de dejar que los populares presenten su etapa en el poder como un ejemplo de mejor gestión. Ábalos insiste en que la historia de la seguridad ferroviaria no puede comenzar, como denuncia que pretende el PP, cuando los socialistas abandonaron el Ejecutivo. “Qué hicimos entonces, en vez de borrar el trabajo de quienes estuvimos antes”, plantea.

El informe europeo que recupera Ábalos

Para sostener su defensa, el exministro vuelve sobre el accidente de Angrois, que en julio de 2013 causó 80 muertos, y sobre las deficiencias de seguridad que, según asegura, encontró al llegar a Fomento en 2018.

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Ábalos relata que, nada más tomar posesión, mantuvo una reunión urgente con la entonces comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc. Según su versión, la responsable comunitaria le trasladó que la Comisión Europea iba a hacer público un informe “demoledor” sobre la “alarmante falta de seguridad ferroviaria en España durante la etapa de los gobiernos de Mariano Rajoy”, elaborado a raíz del siniestro gallego.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos en los pasillos del Congreso de los Diputados. (Europa Press)

“Las razones de por qué ese informe se congeló ya las expliqué en su día”, afirma el exministro. La denuncia debe contextualizarse con los antecedentes de la supervisión ferroviaria española. La Agencia Ferroviaria Europea auditó en 2018 el sistema de seguridad y la Comisión abrió posteriormente un procedimiento de infracción por deficiencias en los mecanismos de supervisión, que se cerró en 2024. Estos antecedentes permiten situar el debate, pero no acreditan por sí solos el contenido del informe al que alude Ábalos ni las razones que ofrece sobre su falta de publicación.

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El exministro enumera las medidas que reivindica de su mandato: la modernización de sistemas de seguridad y señalización, la renovación de instalaciones en la línea Madrid-Sevilla, cambios en las estructuras de planificación y evaluación de la red y los trabajos para crear una autoridad independiente de investigación de accidentes, que culminaron posteriormente en la Ley 2/2024.

El PP y la disputa por las víctimas

El mensaje de Ábalos también constituye un ataque frontal al Partido Popular, al que acusa de convertir el dolor provocado por el accidente de Urda en “munición electoral”. El exministro cuestiona que Alberto Núñez Feijóo se presente como ejemplo de “buena gestión” y sostiene que los populares deberían tener “un mínimo de pudor antes de dar lecciones”.

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Su crítica se extiende a la respuesta del PP ante otras tragedias. Sobre el Yak-42, acusa al partido de haber “falseado las identidades” de los militares fallecidos, mezclado restos de distintas personas en un mismo ataúd y organizado un funeral de Estado “exprés” para “tapar sus vergüenzas”. También reprocha a dirigentes y medios afines a los populares haber perseguido y acosado a Pilar Manjón y a otras víctimas del 11-M, y sostiene que el partido se negó sistemáticamente a recibir a las familias de Angrois.

“Su verdadero problema no son los accidentes: es cómo tratan y desprecian a las víctimas”, afirma. Ábalos incluye asimismo a las víctimas del metro de Valencia y de la DANA entre quienes, a su juicio, han sufrido el trato de los Gobiernos populares.

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Alberto Núñez Feijóo reclama dimisiones por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Toledo.

El exministro termina por enlazar la disputa política con su propia situación judicial. “Y sí, estoy condenado. Condenado y en la cárcel por ustedes, señores del PP”, escribe, antes de acusar a los populares de su “acreditada capacidad para manejar “por la puerta de atrás” instituciones que por ley deberían ser imparciales”.

“El respeto no puede confundirse con la sumisión y el olvido”, concluye Ábalos, que despide su publicación con una última declaración de intenciones: “La memoria también es una forma de responsabilidad política. Y yo no olvido”.